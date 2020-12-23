Загитова совершила невозможное. Не выступая, попала в топ-5 спортсменов года в России

Без олимпийской чемпионки наше фигурное катание можно будет подключать к ИВЛ.

Алины Загитовой нет на соревновательном льду уже год. Тем не менее, она остается главной российской фигуристкой — ее Instagram скоро обгонит медведевский и будет самым популярным, она возглавляет рейтинги цитируемости, упоминаемости и обеспеченности. Вроде бы Алину критикуют за работу в «Ледниковом периоде», а караван идет, невзирая на лай, и массовое голосование приносит ей звание лучшей ведущей года. Кто-то назовет происходящее накруткой, но факт остается фактом: даже если ради Алины готовы накручивать голоса, значит, она кому-то фанатично интересна. Некоторые говорят, что ее спортивная карьера закончена, а она все равно не теряет народную любовь, даже отказываясь от сезона за пару дней до его начала и умело не отвечая на сакральный вопрос о возвращении.

Вчера был опубликован, пожалуй, самый значимый в нашей стране рейтинг — популярности. Это не интернет-голосование и подсчет лайков, а опрос официальной структуры. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) задал населению вопрос «Кого вы считаете спортсменом года?» Как правило, респонденты называют тех, кто был на слуху. Народ выбрал Хабиба Нурмагомедова, Артема Дзюбу и... Алину Загитову, которая делит третье место с Александром Овечкиным и Даниилом Медведевым.

У Даниила в 2020-м — титул чемпиона итогового турнира ATP. Хабиб выиграл 29-й бой подряд и ушел из UFC. Дзюба... удостоился вопроса на президентской пресс-конференции, который стал мемом на фоне куда более важных событий и тем мероприятия. Овечкин, пожалуй, ничего значимого не выиграл, но хотя бы играл.

Спортсмены года.

Как ей это удается?

На счету Загитовой — ноль титулов, ноль выступлений, ноль баллов. Заходить в таких условиях в тройку/пятерку — поистине чудо. Перед публикой в России она появлялась по сути три раза — на замерзшем озере посреди лесов Владимирской области, на шоу «Влюбленные в фигурное катание» и в показательных выступлениях «Гран-при России». Конечно, Загитова набрала 2% голосов — это уровень статистической погрешности, но, учитывая ее прошлогоднее лидерство, цифры не липовые и не должны никого смущать. Например, главным актером года был признан Константин Хабенский, выигравший с 5% голосов.

И не сказать, что Загитову окружает огромная толпа пиарщиков. На «Ледниковом периоде» к звезде мог подойти каждый. Услышать «здравствуйте!» мог любой обыватель, вроде меня. Про ее простоту и близость к «домохозяечной» аудитории не сказал только ленивый.

?тред алина загитова как хомяк?



но помните ? pic.twitter.com/nvbmhOt4wf — АНФ неземная гейша амели (@ameli_alien) October 23, 2020

Но ведь Загитова почти не говорит публично. Даже сотрудники Первого канала признавались, что заполучить интервью с главной звездой команды Тутберидзе непросто. Она не жертва системы, в которой лишнего говорить нельзя. Она ее бенефициар. Именно эта немногословность дает статус рок-звезды. Редкая информационная чистота во времена хайпа.

Загитова и пустота

Когда-нибудь феномен «Алины-солнышка» будут изучать на парах по пиару и маркетингу. Назовут каким-нибудь «парадоксом Загитовой». В российском фигурном катании чем меньше ты говоришь, тем большая ты звезда. Не выступаешь — вообще отлично. Даже рекламу тымлатского лосося будут ждать с придыханием. А после каждого (по мнению профессионалов — невыразительного) «Ледникового периода» прирост подписчиков в Instagram составляет по две тысячи — как за всю оставшуюся рабочую неделю.

По сути, многим плевать, кто выиграет чемпионат России. Очнитесь — финал «Ледникового периода» важнее интриги вроде «сколько квадов прыгнет Трусова?» и «какое место в очереди займет Козловский?». Все те, кто считает Загитову пустой и неинтересной, должны либо раскаяться и благодарить за инфоповоды, либо признать силу пустоты. Полюбить ее эстетику, как у Пелевина с Чапаевым. Утонуть в ней, мысленно досчитав до числа набранных Загитовой баллов ЕГЭ.

А все российское фигурное катание должно молиться на Алину Загитову — чтобы она ни в коем случае не объявляла о завершении карьеры. Это не очень честно, но зато постоянное ощущение возвращения сохранит такую нужную интригу. Точно так же тонко поступила федерация, не озвучивая реальный регламент отбора на чемпионат России. Этакий стиль Никколо Макиавелли. Кстати, Макиавелли, как известно, был гений политики. Из Загитовой наверняка получится отличный политик. Не кнопкодав, а именно политик — который мало говорит и поэтому любим народом.