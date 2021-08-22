Критик Загитовой и Тутберидзе Оксана Баюл сменила украинское гражданство на американское. Почему?

Многие украинцы пишут в соцсетях, что не будут скучать по олимпийской чемпионке по фигурном катанию

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в последние месяцы не раз становилась главным ньюсмейкером в российской «фигурке». Мишенями ее критики в Instagram были Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Татьяна Навка и многие другие. Баюл всегда славилась твердым характером и за словом в карман не лезла. Вот и на этот раз она сделала нечто нестандартное — отказалась от украинского гражданства. Вскоре 43-летняя олимпийская чемпионка станет гражданкой США. Она давно живет в Калифорнии вместе с мужем-американцем продюсером Карло Фарина и дочерью.

Решение Баюл объяснила так:

— Я делаю это. Я так взволнована! Настало время. Слава богу, за все спасибо. Я больше никому ничего не доказываю, нет так нет. Головой в бортик без меня.

Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. По украинскому законодательству, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства.

Почему Баюл это сделала?

Фраза «головой в бортик без меня», видимо, обращена к властям Украины, которыми Баюл недовольна. Отношения Оксаны и госорганов трудно назвать безоблачными. Она давно не была дома, с 2006 года, и судя по всему, украинские чиновники не особо хотят видеть первую олимпийскую чемпионку у себя в стране. В общем, это тот случай, когда «любовь» взаимна.

В недавнем интервью «СЭ» Баюл говорила о претензиях к политикам из своей страны:

— Я зарабатывала деньги, а они переправлялись через Каймановы острова на Украину моей командой. В последние годы шли суды с Украиной, я пыталась вернуть свои деньги (суд Баюл проиграла. — Прим. «СЭ»). Министр юстиции называл меня из-за этого падшим ангелом. А через пару лет захожу в интернет, смотрю — а он сам уже под следствием. Коррупция на Украине просто огромная, не знаю, можно ли вообще когда-то эту проблему разрешить или нет.

Вот сейчас Украина будет отмечать 30-летие независимости. Идут переговоры про фильм, посвященный этому, я же первая олимпийская чемпионка. И мне будто делают одолжение — мол, так и быть, мы тебя оставим... Я себя чувствую хорошо, когда речь идет о Днепропетровске. Но к кабинету министров Украины у меня отношение такое же, как у них ко мне. Они говорят обо мне как о «падшем ангеле», я это долго не комментировала. Такое отношение к первой олимпийской чемпионке я не понимаю.

На 30-летие независимости Баюл так и не позвали. Возможно, именно это и стало последней каплей. По крайней мере, она в своем Instagram это отметила пространным постом о самураях.

Соотечественники отреагировали по-разному

Реакция украинской публики на решение первой олимпийской чемпионки не заставила себя ждать. И надо сказать, что ее нельзя назвать грустной. Комментаторы поделились на тех, кто говорит, что скучать не будет, и других, которые хейтом объясняют решение Баюл уехать в Америку и перестать быть украинкой по гражданству.

andrii.kum: — Какая утрата, потеряли алкоголичку. Позорище, там и сиди.

oh_my_nataliya: — А кому-то эт овообще важно? Большинство не знает, кто вы

laryssaleon2: — Скатертью дорога, обиженная дамочка.

Ramin.sav88: — Хм... А чего это США? Что, в Саратове нет ледовой арены? Надо ехать, там все тренеры. Зачем загнивающий Запад, США скоро распадутся...

Правда, много и тех, кто поддерживает Баюл и говорит, что это «давно» пора было сделать

motule_bez_kruliev: — Стыдно за своих сограждан, пишущих гадости! Из-за таких и не хочется иметь общее гражданство! Правильно сделала! Не обращайте внимание на неадекватов! Успехов Вам!

80koshkin19: — Любите Украину в себе, а не себя в Украине. Если для Вас Украина — это всего лишь власть, закон и гражданство, то мне очень жаль, что вы этого не сделали раньше.

В общем, судя по реакции, нестандартность Баюл даже спустя 30 лет привлекает внимание. Но вот сможет ли она с новым гражданством сделать нечто большее, чем стать Instagram-триггером для фигурнокатательной публики? В планах у Оксаны было возрождение шоу «Чемпионы на льду». Будем следить.