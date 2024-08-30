«Есть проблемы с сердцем». Талантливая российская фигуристка прерывает карьеру

Одна из самых одаренных юных российских фигуристок призер первенства России Надежда Понтелеенко — о проблемах, из-за которых не выйдет в новый сезон.

Несмотря на отстранение от международных стартов, фигурное катание в России остается популярным — родители продолжают отдавать детей в этот спорт, стремясь вылепить из них будущих олимпийских чемпионов. Четверные прыжки вызывают восторг, смельчаки вроде Марка Кондратюка или Влада Дикиджи замахиваются на пятерные, рискуя карьерой и здоровьем на пределе человеческих способностей. К сожалению, не все осознают, что утаивает обратная сторона спорта. Мало кто хочет открывать эту мрачную завесу.

Как фигуристки завершали карьеру из-за здоровья

Пожалуй, самый нашумевший случай за последние годы — ужасное падение Дарьи Усачевой на этапе «Гран-при» в Японии. На разминке перед короткой программой она упала с тройного флипа, во время выполнения которого произошел разрыв связки внутренней мышцы правой ноги. Травмы такого рода достаточно распространены в мировой спортивной практике и часто встречаются именно у молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В аэропорту болельщики встречали Дашу в инвалидной коляске, хотя еще пару дней назад она могла полноценно тренироваться, выполняя тройные прыжки. К сожалению, разрыв связки оказался несовместим с профессиональной карьерой фигуристки, и еще на этапе восстановления Усачева приняла решение отказаться от этого пути.

Спорт не всегда заканчивается сломанными костями и разорванными связками. Так как спортсменам всегда приходится держать себя в форме, многие из них постоянно ограничивают себя в еде, что приводит к расстройству пищевого поведения. Именно с этим заболеванием пришлось столкнуться олимпийской чемпионке Юлии Липницкой. Проблемы со здоровьем у нее начались после победы на Олимпиаде в Сочи: при росте 160 см Юля весила всего 37 кг и панически боялась набрать вес, поэтому питалась одной зеленью, клетчаткой и водой. Такая многолетняя диета закончилась плачевно, и фигуристка заработала анорексию, для излечения которой проходила реабилитацию в Германии. В большой спорт Юля после этого уже не вернулась.

Еще одна блистательная воспитанница Этери Тутберидзе, выступавшая за Казахстан, — Элизабет Турсынбаева — получила известность на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме, выполнив четверной сальхов в произвольной программе и выиграв серебро. Обойдя легендарную Медведеву, Элизабет пропустила вперед лишь Загитову. Однако вскоре после своего взлета Элизабет настигла травма спины, из-за которой пришлось отказаться от тренировок и сосредоточиться на лечении. Врачи выявили у девушки проблемы с опорно-двигательным аппаратом и диагностировали стрессовый перелом. «К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны,» — так описала ситуацию Элизабет в соцсетях, объявив о завершении карьеры.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врожденное заболевание

И вот на глазах разворачивается еще одна история восходящей звезды фигурного катания Нади Понтелеенко, занявшей третье место на первенстве России-2024 по старшему возрасту с двумя четверными тулупами. На юниорском первенстве в 2023-м воспитанница Олега Татаурова попала в топ-5, впереди были только звезды — Алина Горбачева, Вероника Жилина, Мария Гордеева и Софья Титова. Необычный стиль катания, очаровательная улыбка, стабильные прыжки и оценка за 200 баллов — ее заметили. Надежда работала и над другими элементами ультра-си, в том числе над четверным флипом и трикселем.

В августе фан-группа 15-летней спортсменки сообщила, что она не сможет выйти в сезон из-за проблем с сердцем, лечение будет продолжаться вплоть до зимы, а может, и дольше. «СЭ» поговорил с Надей и узнал, как она тренировалась со сломанной рукой, чем занимается в период лечения и что думает о выполнении пятерного.

— Надежда, прежде всего, как ваше здоровье, почему не выходите в сезон?

— На самом деле есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.

Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!

— Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?

— Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.

— Мечта — побыстрее вернуться?

— Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Занимаюсь по четыре часа в день

— Вероятно, у вас появилось свободное время, открыли для себя что-то новое?

— Да, сейчас я усиленно изучаю английский язык в специализированной школе, хожу на курсы, у меня также есть репетитор, занимаюсь и в группах, и индивидуально. На ЕГЭ планирую сдавать этот предмет, поэтому занимаюсь по четыре часа в день.

— Можете дать совет юным фигуристам, как избежать серьезных травм?

— Я думаю, что, во-первых, нужно беречь себя и слушать тренеров, медицинских специалистов, не перетруждаться.

— Но вы ведь сами исполняли два четверных тулупа. Разве это возможно, не перетруждаясь?

— Одно дело — прыгать «с балды», а другое — сосредотачиваться на каждом элементе, исполнять его осознанно и вдумчиво.

— Вы тренируетесь с Владом Дикиджи. Как он вас поддерживает?

— Когда мы тренируемся на одном льду, он является для меня примером для подражания. Видела, что он заходил на пятерной прыжок. Думаю, его реально исполнить и кто-нибудь из мужчин сделает это в будущем, но пока что это не стоит здоровья. Наверное, не мне решать, сколько будет стоит прыжок, но сделать его возможно.