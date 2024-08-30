Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:30

«Есть проблемы с сердцем». Талантливая российская фигуристка прерывает карьеру

Фигуристка Понтелеенко объявила о паузе в карьере
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фигуристка Надежда Понтелеенко
Надежда Понтелеенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Одна из самых одаренных юных российских фигуристок призер первенства России Надежда Понтелеенко — о проблемах, из-за которых не выйдет в новый сезон.

Несмотря на отстранение от международных стартов, фигурное катание в России остается популярным — родители продолжают отдавать детей в этот спорт, стремясь вылепить из них будущих олимпийских чемпионов. Четверные прыжки вызывают восторг, смельчаки вроде Марка Кондратюка или Влада Дикиджи замахиваются на пятерные, рискуя карьерой и здоровьем на пределе человеческих способностей. К сожалению, не все осознают, что утаивает обратная сторона спорта. Мало кто хочет открывать эту мрачную завесу.

Как фигуристки завершали карьеру из-за здоровья

Пожалуй, самый нашумевший случай за последние годы — ужасное падение Дарьи Усачевой на этапе «Гран-при» в Японии. На разминке перед короткой программой она упала с тройного флипа, во время выполнения которого произошел разрыв связки внутренней мышцы правой ноги. Травмы такого рода достаточно распространены в мировой спортивной практике и часто встречаются именно у молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет. В аэропорту болельщики встречали Дашу в инвалидной коляске, хотя еще пару дней назад она могла полноценно тренироваться, выполняя тройные прыжки. К сожалению, разрыв связки оказался несовместим с профессиональной карьерой фигуристки, и еще на этапе восстановления Усачева приняла решение отказаться от этого пути.

Дарья Усачева. Усачева вернула тройные прыжки и готовилась к сезону, но неожиданно завершила карьеру. Что случилось с Дарьей?

Спорт не всегда заканчивается сломанными костями и разорванными связками. Так как спортсменам всегда приходится держать себя в форме, многие из них постоянно ограничивают себя в еде, что приводит к расстройству пищевого поведения. Именно с этим заболеванием пришлось столкнуться олимпийской чемпионке Юлии Липницкой. Проблемы со здоровьем у нее начались после победы на Олимпиаде в Сочи: при росте 160 см Юля весила всего 37 кг и панически боялась набрать вес, поэтому питалась одной зеленью, клетчаткой и водой. Такая многолетняя диета закончилась плачевно, и фигуристка заработала анорексию, для излечения которой проходила реабилитацию в Германии. В большой спорт Юля после этого уже не вернулась.

Еще одна блистательная воспитанница Этери Тутберидзе, выступавшая за Казахстан, — Элизабет Турсынбаева — получила известность на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме, выполнив четверной сальхов в произвольной программе и выиграв серебро. Обойдя легендарную Медведеву, Элизабет пропустила вперед лишь Загитову. Однако вскоре после своего взлета Элизабет настигла травма спины, из-за которой пришлось отказаться от тренировок и сосредоточиться на лечении. Врачи выявили у девушки проблемы с опорно-двигательным аппаратом и диагностировали стрессовый перелом. «К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны,» — так описала ситуацию Элизабет в соцсетях, объявив о завершении карьеры.

Фигуристка Надежда Понтелеенко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врожденное заболевание

И вот на глазах разворачивается еще одна история восходящей звезды фигурного катания Нади Понтелеенко, занявшей третье место на первенстве России-2024 по старшему возрасту с двумя четверными тулупами. На юниорском первенстве в 2023-м воспитанница Олега Татаурова попала в топ-5, впереди были только звезды — Алина Горбачева, Вероника Жилина, Мария Гордеева и Софья Титова. Необычный стиль катания, очаровательная улыбка, стабильные прыжки и оценка за 200 баллов — ее заметили. Надежда работала и над другими элементами ультра-си, в том числе над четверным флипом и трикселем.

В августе фан-группа 15-летней спортсменки сообщила, что она не сможет выйти в сезон из-за проблем с сердцем, лечение будет продолжаться вплоть до зимы, а может, и дольше. «СЭ» поговорил с Надей и узнал, как она тренировалась со сломанной рукой, чем занимается в период лечения и что думает о выполнении пятерного.

— Надежда, прежде всего, как ваше здоровье, почему не выходите в сезон?

— На самом деле есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.

Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!

Дарья Садкова. Ученица Тутберидзе может перепрыгнуть из юниоров во взрослые. Почему так нельзя остальным?

— Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?

— Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.

— Мечта — побыстрее вернуться?

— Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно.

Фигуристка Надежда Понтелеенко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Занимаюсь по четыре часа в день

— Вероятно, у вас появилось свободное время, открыли для себя что-то новое?

— Да, сейчас я усиленно изучаю английский язык в специализированной школе, хожу на курсы, у меня также есть репетитор, занимаюсь и в группах, и индивидуально. На ЕГЭ планирую сдавать этот предмет, поэтому занимаюсь по четыре часа в день.

— Можете дать совет юным фигуристам, как избежать серьезных травм?

— Я думаю, что, во-первых, нужно беречь себя и слушать тренеров, медицинских специалистов, не перетруждаться.

Владислав Дикиджи. «Поправлю здоровье и попробую в конце сезона четверной аксель». Дикиджи — новый лидер мужского одиночного катания России?

— Но вы ведь сами исполняли два четверных тулупа. Разве это возможно, не перетруждаясь?

— Одно дело — прыгать «с балды», а другое — сосредотачиваться на каждом элементе, исполнять его осознанно и вдумчиво.

— Вы тренируетесь с Владом Дикиджи. Как он вас поддерживает?

— Когда мы тренируемся на одном льду, он является для меня примером для подражания. Видела, что он заходил на пятерной прыжок. Думаю, его реально исполнить и кто-нибудь из мужчин сделает это в будущем, но пока что это не стоит здоровья. Наверное, не мне решать, сколько будет стоит прыжок, но сделать его возможно.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Надежда Понтелеенко
2
1
Читайте также
Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С
Орнелла Мути прилетела в Санкт-Петербург
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости