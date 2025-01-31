Против главы Федерации фигурного катания Москвы возбудили уголовное дело. Он уже сбежал из России

Обвиняют в мошенничестве.

Против президента Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Функционера также объявили в международный розыск — он покинул страну.

Успел скрыться

Уголовное дело в отношении Абдурахманова возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере. В случае если президента ФФКМ признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Однако задержать Абдурахманова может быть сложно — на данный момент он находится не в России. В середине января стало известно, что Абдурахманов покинул страну. По информации РИА «Новости», он сделал это еще несколько месяцев назад по «юридическим причинам». ТАСС также подтверждал эти данные — по сообщению агентства, отъезд функционера не связан с его деятельностью в спортивной отрасли.

Именно по этой причине главу ФФКМ объявили в международный розыск.

Ирина Слуцкая. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выиграл выборы со скандалом

Абдурахманов стал президентом ФФКМ в 2022 году, сменив на посту Ирину Рабер, возглавлявшую организацию с 2005 года. В голосовании он победил двукратную чемпионку мира, семикратную чемпионку Европы по фигурному катанию Ирину Слуцкую. Такой результат поняли не все.

Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» осталась очень недовольна итогами того голосования: «Кто это? Кто такой Абдурахманов? Как может быть так, что Слуцкая не прошла на это место?! Как? Это бесчестно! Получается, что в нашей стране профессия ничего не решает!»

Впрочем, сама Слуцкая признала поражение и пожелала сопернику удачи: «Я поздравляю Антона Викторовича с победой — видимо, бизнесмены больше привлекают федерацию. Очень надеюсь, что он подойдет к работе с тем профессионализмом, о котором ранее заявлял, что у него получится стать достойным преемником Ирины Яковлевны Рабер и достойно осуществлять деятельность президента Федерации фигурного катания Москвы, не на свое благо, а на благо московских спортсменов. Надеюсь, что он будет вкладывать в федерацию огромные средства на ее благосостояние и развитие и столь же огромный профессионализм со своей стороны», — говорила Слуцкая «РБК Спорт».

Сам Абдурахманов был настроен оптимистично: «Надеюсь, что я сработаюсь с командой, с членами федерации, с президиумом. Я нацелен на то, чтобы фигурное катание стало массовым видом спорта, для всех детей, независимо от материального положения. Второе — наращивание инфраструктуры, третье — привлечение частных инвестиций и, наконец, забота о ветеранах. Каждый, кто связал жизнь с фигурным катанием, достоин внимания», — цитировал Абдурахманова ТАСС.

Спустя несколько лет на 43-летнего функционера завели уголовное дело. Мещанский суд Москвы уже выдал санкцию на арест Абдурахманова. Срок ареста составляет два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Несмотря на это, вероятно, еще несколько месяцев Абдурахманов будет возглавлять ФФКМ — ближайшая конференция, на которой можно провести перевыборы, согласно правовым документам, состоится только в мае этого года. До тех пор, как заявляют в ФФКМ, организация продолжит работу в штатном режиме.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Дело не в фигурном катании

Помимо работы в ФФКМ, Абдурахманов известен как бизнесмен — он был председателем совета директоров ныне обанкротившегося АО «Бамстройпуть», а также почетным транспортным строителем. По данным РАПСИ, уголовное дело связано именно с этим акционерным обществом — следствие подозревает Абдурахманова в особо крупном мошенничестве с госконтрактами.

По этому делу также заочно арестован генеральный директор «Бамстройпути» Игорь Тушкевич: «Игорь Тушкевич является членом организованной группы, участники которой обвиняются в хищении денежных средств в особо крупном размере при заключении государственных контрактов. Фигурант скрылся от следствия и, согласно оперативным данным, в настоящее время находится в Грузии», — цитирует ТАСС документы, привязанные к делу.

Кроме Тушкевича и Абдурахманова, двое подозреваемых уже задержаны — речь идет об Игоре Тушкевиче (сыне) и Наталье Михайловой. Они находятся в одном из столичных СИЗО.