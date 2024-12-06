Медали и призовые Валиевой так и не перераспределены между ее соперницами. После вердикта суда прошел почти год

Федерация приняла окончательное решение?

Через две недели в Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Вскоре после этого в Москве и других городах России начнутся ледовые шоу с участием звезд — Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Камилы Валиевой... Валиева даже заявляла, что в будущем намерена вернуться на соревновательный лед. Срок ее дисквалификации заканчивается 25 декабря 2025 года.

— Конечно, мысли есть [вернуться в спорт]. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков, — сказала ТАСС фигуристка месяц назад на шоу Татьяны Навки.

Однако, как установил «СЭ», в вопросе возвращения Камилы может возникнуть препятствие, о котором все как-то забыли. Ведь, согласно информации от нескольких источников, медали и призовые Валиевой, заработанные за последние сезоны (сезоны превратились позже в срок дисквалификации), не были перераспределены между другими участницами соревнований после вынесения решения о ее четырехлетней дисквалификации в январе 2024 года. А возвращение призовых во многих видах спорта является ключевым моментом для возобновления карьеры после наказания за допинг.

Что это значит?

Напомним, после Олимпиады-2022 Валиева продолжила выступать на российских соревнованиях, так как официального решения о ее дисквалификации вынесено не было — шло разбирательство: сначала в РУСАДА, а потом — в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Оно завершилось около года назад жестким (как многим показалось, несправедливым) вердиктом — аннулировать практически все титулы и медали Камилы, завоеванные за ее взрослую карьеру.

По данным «СЭ», российским фигуристкам, занимавшим места за Валиевой на этапах «Гран-при» страны и чемпионатах России в период аннулирования результатов, с тех пор не пересчитывали размеры призовых и не присылали другие награды в связи с новыми обстоятельствами. Среди тех, кто мог бы получить новую медаль российских соревнований и другую сумму призовых, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова и Ксения Гущина. Причем наши источники не очень верят в перераспределение и не ждут его, один из собеседников в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал, что «эта история уже в прошлом».

Камила Валиева с золотой медалью чемпионата России-2022. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Камила Валиева была дисквалифицирована 29 января 2024 года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го, когда на предолимпийском чемпионате России была взята положительная проба на триметазидин. В решении CAS по делу говорится об аннулировании всех результатов в течение срока наказания, «со всеми вытекающими последствиями (лишением титулов, наград и призовых денег)». 2 октября апелляцию стороны Валиевой отклонила последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии, и теперь оснований для неисполнения решения вроде бы нет.

«СЭ» запросил комментарий в пресс-службе РУСАДА по вопросу. Агентство указало:

— В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, к последствиям нарушений антидопинговых правил наряду с дисквалификацией спортсмена также относится и аннулирование спортивных результатов. Согласно решению CAS, все результаты, достигнутые спортсменкой с даты взятия пробы, аннулируются со всеми вытекающими последствиями, включая лишение наград, медалей, призов и т. д., — говорится в письме.

О каких суммах и медалях речь?

После решения CAS российские СМИ писали, что теперь Александра Трусова становится чемпионкой России, Анна Щербакова — обладательницей европейского золота, Вероника Яметова — победительницей двух этапов «Гран-при России», Ксения Синицына — призером нашего национального чемпионата, а Софья Муравьева — чемпионкой страны по прыжкам. Однако произошло ли так на деле, вопрос скорее метафизический.

Медали, как и призовые, по нашей информации, переданы другим фигуристкам не были. В соцсетях Камила убрала соответствующие медали из профиля, а Трусову, к примеру, на шоу Евгения Плющенко объявляют как чемпионку России — но нигде в протоколах на сайте организатора соревнований это не подчеркнуто. Речь идет даже не о соревнованиях 2022-2023 годов, а о чемпионате России в декабре 2021-го, по поводу которого споров вроде как нет — Валиева выступала на нем с положительной пробой, а значит, результат автоматически должен быть аннулирован. На сайте ФФККР есть коммюнике номер 1 об изменении результатов как приложение к результатам. Но касается оно... отъема балла у Софьи Муравьевой за опоздание на старт короткой программы (помните историю о протесте Эдуарда Аксенова?). А в официальном протоколе Валиева все еще на первом месте.

Оговоримся: нам доподлинно неизвестно, отправляла ли Валиева в офис Федерации фигурного катания России бандероль, в котором лежала охапка наград, и переводила ли она призовые обратно в федерацию. «СЭ» отправил запрос в ФФККР по этому поводу.

Однако, в чем не сомневаются наши источники, «пострадавшие» фигуристки не получали ни призовых, ни новых медалей. Между тем речь идет о солидных суммах: сама Валиева должна ISU и ФФККР 13,55 миллиона рублей (по курсу февраля 2024-го), а Муравьева должна получить 3,35 миллиона рублей, Акатьева — 3,2 миллиона, Туктамышева — 2 миллиона.

Будут ли последствия?

В кодексе ВАДА есть интересное примечание: «Ничто в кодексе не препятствует «чистым» спортсменам или иным лицам, пострадавшим от действий лица, совершившего нарушение антидопинговых правил, использовать имеющееся у них право любым иным образом добиваться возмещения ущерба от этого лица». Но согласитесь, выглядит по нашим меркам сюрреалистично — Ксения Гущина во всеуслышание требует от Валиевой выполнить обязательства и прислать ей 200 тысяч рублей, а от федерации — изготовить бронзовую медаль «Гран-при» в Казани или забрать у Синицыной, которая должна забрать серебро у Яметовой, которая должна забрать золото у Камилы.

Полный пересчет результатов — ниже. Вопросы может вызвать разве что чемпионат по прыжкам — формат на стыке шоу и соревнований. Но, строго говоря, в официальном календаре федерации на сайте он значился.

Добавим, что незакрытый вопрос о пересчете мог бы подвесить сам факт возвращения Валиевой в спорт — если она действительно его планирует. Как говорят источники «СЭ», если Камила захочет после возвращения попробовать участвовать в соревнованиях ISU, организация потребует от нее отчета по возвращенным призовым и медали чемпионата Европы. Но, как мы все понимаем, вероятность такого поворота событий невысока. А в России по поводу обязательств Камилы, судя по всему, позиция спортивного руководства однозначна — она ничего не должна. Так что вряд ли кто-нибудь (кроме РУСАДА?) будет обязывать ее выполнить требования правил.