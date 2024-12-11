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Сегодня, 15:45

Потребовались разъяснения закона. В Литве не смогли обосновать лишение Дробязко гражданства

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства
Егор Сергеев
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Фигуристка Маргарита Дробязко.
Маргарита Дробязко.
Фото Известия
Теперь в деле будет разбираться Конституционный суд.

Вильнюсская палата Регионального административного суда не смогла объяснить, насколько обоснованно фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства. За разъяснениями региональные функционеры обратились в Конституционный суд страны.

Основание не придумали

Дело о лишении 52-летней фигуристки гражданства приостановлено — о причинах сообщили в суде.

«Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение Закона о гражданстве, которое устанавливает особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, кто имеет определенную особенность — получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование», — заявил судья Гедиминас Ужубалис.

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Также он задался вопросом, обязательно ли лишать Дробязко гражданства или можно обойтись иными мерами. По словам судьи, в качестве причины такого строгого наказания была указана «выраженная поддержка враждебному государству».

«Если преследуются интересы национальной безопасности, то почему за деяние, которое не угрожает интересам национальной безопасности, необходимо обязательно лишать гражданства?» — поинтересовался Ужубалис.

Теперь на все эти вопросы будет отвечать Конституционный суд Литвы.

Фигуристка Маргарита Дробязко.
Фото Известия

Дробязко не собирается отказываться от России

Напомним, известная фигуристка была лишена гражданства в сентябре 2023 года специальным указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Одной из главных причин такого решения стало выступление Дробязко в российском шоу Татьяны Навки — олимпийской чемпионки и жены пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Еще раньше, в августе 2022-го, Маргарита была лишена государственных наград — за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро». А для того чтобы отобрать у Дробязко паспорт, даже пришлось переписывать законы. Позднее по «протоптанной дорожке» за «угрозу национальной безопасности» гражданства лишили известную балерину Илзе Лиепу.

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Впрочем, Маргариту проблемы с литовскими властями не напугали — она не собирается идти у них на поводу: «По мнению политиков или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом (Ванагасом — мужем. — Прим. «СЭ») защищали честь Литвы на спортивных аренах. Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории наши заслуги и вырвать любовь из сердец наших зрителей. Если теперь, для того чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь. Так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», — говорила фигуристка.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с мужем она пять раз представляла страну на Олимпийских играх, становилась многократной чемпионкой Литвы и занимала призовые места на чемпионатах мира и Европы.

Маргарита Дробязко
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