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«До встречи с крохой осталась неделя». 52-летняя фигуристка Дробязко впервые станет мамой. Сейчас она оспаривает лишение гражданства Литвы

Навка рассказала о беременности 52-летней фигуристки Дробязко
Егор Сергеев
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Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко
Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко скоро станут родитеями.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Будущий ребенок будет «наполовину литовцем, наполовину русским».

Маргарита Дробязко уже 24 года счастлива в браке с литовцем Повиласом Ванагасом. Несколько недель назад СМИ сообщили о скором пополнении в их семье, но еще больше многих повергла в шок информация о том, что 52-летняя спортсменка и ее супруг, возможно, воспользовались услугами суррогатной матери. Однако фигуристка и ее окружение опровергли эту информацию.

Сама вынашивает ребенка

На днях Татьяна Навка опровергла слухи о сурмаме и подтвердила: ее коллеги действительно ждут первенца. Она показала снимки Дробязко в объятиях Ванагаса. На них хорошо заметен округлившийся живот спортсменки.

«Наша команда в ожидании пополнения семейства! Очень рады за Маргариту и Повиласа. Благодарны за оказанное доверие первыми поделиться эксклюзивными кадрами самых трогательных моментов. Navka Show Must Go On», — написала олимпийская чемпионка в своем Telegram-канале.

Сама Дробязко в социальных сетях также выложила свои фото с животиком в объятиях мужа и подписала их: «Всего неделька до встречи с крохой».

Признание во время слушания

Впервые о беременности Дробязко стало известно в середине ноября. Она сама призналась в этом во время слушаний в суде Вильнюса: спортсменка оспаривает решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить ее гражданства страны.

«Мы очень долго ждали этого слушания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — сказала Маргарита присяжным по видеосвязи.

Повилас Ванагас и&nbsp;Маргарита Дробязко. Подарок на серебряную свадьбу. Дробязко и Ванагас решили стать родителями после 50 лет

После этого и появились слухи о суррогатной маме, поскольку до этого спортсмены никогда не озвучивали желания иметь детей. Поженились фигуристы еще в 2000 году, но на вопросы о личной жизни всегда отвечали: больше думают о достижении целей в большом спорте. А на фотографиях в социальных сетях Маргарита ни разу не показывалась с округлившимся животом. Но оказалось, что малыша Дробязко вынашивает сама. И, как призналась фигуристка, ее будущий ребенок будет «наполовину литовцем, наполовину русским».

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас в 2008 году
Фото Global Look Press

Как проходят слушания?

Напомним, после развала СССР Дробязко получила гражданство Литвы и стала представлять страну на международной арене. Вместе со своим партнером по танцам на льду Ванагасом она дважды занимала третье место на чемпионате Европы и выигрывала бронзу чемпионата мира. Но в 2023 году Маргариту по инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы лишили гражданства из-за участия в шоу Татьяны Навки. Она не стала с этим мириться и подала апелляцию.

Маргарита Дробязко и&nbsp;Повилас Ванагас. «Как продюсерская деятельность связана с санкциями?» Дробязко дерзко поговорила с литовским судом и призналась, что ждет ребенка

На заседании, состоявшемся в ноябре, фигуристка объяснила, что не может не бывать в России, поскольку там живет часть ее семьи, а продюсерская деятельность в контексте участия в шоу «Лебединое озеро» в Сочи никак не связана с международными санкциями. Дробязко подчеркнула: она не понимает, какую угрозу может представлять Татьяна Навка в международном масштабе. Решение по жалобе фигуристки должны принять 10 декабря.

Фигурное катание
Маргарита Дробязко
Татьяна Навка
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