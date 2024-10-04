Олимпийский чемпион дал напутствие паре и защищает Загитову.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер и ведущий Максим Траньков приехал в Санкт-Петербург на Мемориал Панина-Коломенкина с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским — и в сопровождении съемочной группы Первого канала. Как и все последние годы, он много что успевает. В мае, например, в семье Максима и Татьяны Волосожар появился третий ребенок — сын Леонид. В разговоре с «СЭ» острый на язык Траньков высказался по главным темам старта сезона.

Общее впечатление от прессы — надо чем-то чужой труд облить

— Саша Бойкова и Дима Козловский в интервью тебе много говорили про развитие фигурного катания — надо больше стартов, не ограничивать квоты стран. Согласен?

— Не совсем. Я не понимаю, как можно сравнивать игровой вид спорта вроде тенниса с фигурным катанием. Понятно, что мы с Первым каналом стараемся придумывать новые форматы, командные соревнования, турнир шоу-программ. Но это все же несколько другой вид спорта. Простое увеличение числа стартов... Насколько будет интересно людям смотреть сериал с одной серией, то есть одними и теми же программами, — не знаю. Тогда нужно задуматься о том, чтобы ставить больше программ за сезон. Можно ставить три программы и их миксовать. Но для пар и танцев это будет сложновато.

— Москва против Питера — интересные получились бы соревнования? Все-таки на Кубке Первого канала команды искусственные.

— Наверное, интересные. Я, правда, не очень понимаю, что Питеру делать с танцами. Но понятно, что развиваться и искать новые форматы надо.

— Мое мнение — не хватает конфликтности. Когда был крик Димы «в очередь!», сразу поднимался интерес. Но не все готовы говорить, как ты.

— А я уже давно таких заявлений не делаю, потому что вы, журналисты, сами прекрасно справляетесь с этой ролью. Я вообще после любого нового турнира как ни зайду на страницы нашей прессы — все плохо, отвратительно и не так. Что тогда, не делать ничего нового, что ли? Ладно, давайте снова по старым каткам ездить с пустыми трибунами.

— Ну неправда, первый турнир шоу-программ был огонь.

— И ты прям так и написал? Ладно. Но общее впечатление — обязательно надо чужой труд чем-то облить.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я не смотрю фигурное катание

— Начало сезона тебе понравилось? Говорят, ты стал даже посвободнее в группе Тутберидзе.

— Мы работаем вместе, но я пропустил предсезонную подготовку, Этери Георгиевна меня отпустила. У меня в мае родился третий ребенок, нужно было провести время с семьей.

— Остановитесь на трех?

— Мы предполагаем, а Бог располагает. Не знаю, сложный вопрос. Пока и с тремя тяжело. (Смеется.) Начало сезона — неплохое, ребята пробуют себя в новых образах, в которых они ранее не катались, «Убить Билла» про это. Четверной выброс делают регулярно, каждую тренировку. Приоткрою секрет, что на последних двух контрольных тренировках перед соревнованиями четверной выброс был в программе и чистый. В произвольной программе попытаются.

— Угадаешь, какое было самое кликабельное событие в российском фигурном катании в этом сезоне?

— Что-нибудь про допуск ISU?

— Свадьба Трусовой и Игнатова.

— А! Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе. (Смеется.) Молодцы, желаю счастья.

— Насколько это нужно обсуждать с точки зрения привлечения внимания к фигурному катанию? Наряд жениха на сколько оценишь?

— Я ни одной фотографии со свадьбы не видел. Ладно, Саша могла попасться, Макара вообще не видел. Я вообще почти не читаю про фигурное катание и не смотрю его, у меня нет телевизора.

Алина Загитова. Фото Мария Успенская

Загитова могла попросить и 150 миллионов

— Алина Загитова и 75 миллионов на грант для ее шоу — тема, которую обсуждают. Твое мнение?

— И ее осуждают, конечно? Ну... выражусь цензурно — каждый делает кое-что как хочет. А то с меня дочь берет 100 рублей за каждое нецензурное слово. Я про это уже говорил — если людям нравится жить в обществе осуждения, где все вокруг делают все неправильно, флаг им в руки. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150.

— Согласен про общество осуждения, но, если речь идет о деньгах налогоплательщиков, это не меняет ситуацию?

— Но она же это просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей. Не вижу в этом ничего плохого.

— Ты не видел шоу «Хранители времени»? Чтобы понимать качество — оно неплохое, кстати.

— Нет, не видел. Я вообще мало что читаю и не смотрю телевизор, как сказал. У нас есть только детский, там всегда включен канал «Карусель». В моей жизни хватает фигурного катания, я тренирую, езжу — чтобы еще летать в Казань смотреть шоу.

— В общем, скучно стало фигурное катание. Выгорания нет?

— Не то чтобы, хотя в прошлом сезоне я был к этому близок. У меня пошли ошибки из-за накопившейся усталости. Но слава богу, перед этим сезоном выпало несколько месяцев отдыха, перезагрузился и теперь с новыми силами вхожу в сезон. Надеюсь, теперь буду ставить себе только положительные оценки.