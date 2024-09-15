В Италии провели демоверсию Олимпиады. На катке с трибунами на 250 человек победил Малинин

Небольшой турнир в Ломбардии собрал почти всех иностранных звезд.

Фанаты фигурного катания в России в эти выходные следят за происходящим в Санкт-Петербурге. Дворец спорта «Юбилейный» дал полноценный старт новому сезону для отечественных спортсменов, которые до сих пор не могут выступать на стартах под эгидой ISU. Но международный сезон также постепенно разгоняется. И пусть до первых этапов «Гран-при» еще месяц с лишним, лидеры уже вовсю приезжают на соревнования категории Б. Так, прежде не самый престижный турнир в пригороде Милана неожиданно стал практически тестовым соревнованием к Олимпийским играм — в Ломбардию приехали практически все зарубежные лидеры. Как они смотрелись на фоне наших?

Лучшие иностранцы выступали с прицелом на Олимпиаду

Когда Александра Степанова и Иван Букин выходили к журналистам в микст-зону, последние озадачили приехавших в Санкт-Петербург корреспондентов тем, что сами решили задать представителям СМИ вопрос. Наших лидеров в танцах на льду интересовало выступление итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на турнире в Бергамо. Степанова с Букиным не теряют надежды вернуться на международные старты до завершения олимпийского отбора и присматриваются к тем, кто будет их вероятным конкурентом в борьбе за медали Милана-2026. Поэтому, если и вы не видите будущее российского спорта в «Мордовских узорах» и «Красноярье» (при всем уважении к этим значительным стартам), стоит хотя бы краем глаза смотреть за тем, что происходит на турнирах под эгидой ISU, хоть представителей России на них нет.

Тем более что «Ломбардия трофи» в 2024-м по статусу участников едва ли уступала иному чемпионату мира. На арену IceLab с единственной трибуной на 250 человек приехали практически все, кто мог. Причин несколько, здесь и удобная дата в календаре — с турнира можно начинать старт, чтобы потом комфортно подводиться к «Гран-при». География — в Бергамо есть и собственный аэропорт, да и до Милана доехать можно менее чем за час. И в конце концов, возможность опробовать пусть не олимпийский лед, но все же каток в том же регионе, где и пройдет главный старт четырехлетки. Поэтому два лидера мужского одиночного — Илья Малинин и Юма Кагияма, — не сговариваясь, прилетели в сентябре в Италию. Равно как и лучшие одиночницы мира (за пределами России), танцоры и парники.

Эмбер Гленн победила на турнире Lombardia Trophy. Фото Global Look Press

Русский американец прыгает сальто и будет выступать под рэп

Особое внимание по традиции — к Малинину. Гений из США пока не рискует и выдавать на первом же старте по несколько четверных акселей не стал. Он пока отказался от статусного, но на деле не столь выгодного с тактической точки зрения элемента как в короткой, так и в произвольной программе. Зато вернул четверной флип, тот единственный прыжок, с которым даже «король квадов» не очень-то дружит. Но Рафаэль Арутюнян хочет слепить из Ильи универсального фигуриста без слабых мест, и второй после лутца прыжок по стоимости иметь в арсенале необходимо — хотя бы как опцию на особый случай. Что касается другой частой претензии в адрес Малинина, вопросов по хореографии, видно, что Илья все-таки поработал за лето над презентацией, что отражается во второй оценке. Однако концентрация на чистый прокат мешала раскрыться эмоциям, о чем американец российского происхождения сам признался после выступления.

Нас ждет весьма необычный образ. Малинин выступит в короткой с рэпом. Подобное он уже вытворял в показательных, но одно дело шоу, другое — соревновательная программа. Однако ради своей цели чемпион мира даже лично договорился с хип-хоп-исполнителем NF (Нэтаном Ферстейном) о правах на использование музыки. С недавних пор это обязательное требование для фигуристов сборной США. У них есть возможность брать либо выкупленные Skate America композиции, либо решать вопросы с лицензией самостоятельно. Нэтан читает про трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, и очевидно, что песня трогает юного Малинина до глубины души. Так что есть все шансы на раскрытие творческого потенциала Ильи. Все-таки выросшему в эпоху соцсетей парню гораздо проще выплескивать эмоции через подобные песни, а не «Малагенью», пусть последняя фигурнокатательной публике куда привычнее.

Илья Малинин. Фото Global Look Press

Малинин виртуально проиграл в прыжковой дуэли Кондратюку

Любые попытки отойти от стандартов в поисках чего-то нового стоит приветствовать. Предолимпийский сезон для этого и создан, чтобы экспериментировать, а через год заходить на Милан уже с тем, что будет работать на результат лучшим образом. Сальто, которое разрешили вставлять в программы без каких-либо санкций только этим летом, — ровно про эти самые эксперименты. Илья давно поглядывал не без зависти на Адама Сяо Хим Фа, который прыгал через себя едва ли не на каждом старте, не обращая внимания на сбавки от судей. На подобный риск ему пойти не давал холодный расчет, но теперь, когда исполнять такие трюки можно официально, то почему нет? Тем более что в программе элемент смотрится органично. С другими прыжками тоже все в норме — флип удался даже лучше, чем в короткой.

На месте тулуп и сальхов, правда, не было риттбергера, а на лутце серьезный недокрут. Так что в сухом остатке у Ильи только четыре четверных, из которых чистых — три, поэтому россиянину Марку Кондратюку он виртуально уступает. Как без каких-либо сомнений уступят даже пятому российскому дуэту абсолютно все участники турнира в парном катании. Даже японцы Рику Миура/Рюичи Кихара никак не могут прийти в себя после тяжелой травмы партнерши и выглядят бледной тенью самих себя. С женским одиночным не так все плохо, как можно было бы подумать, в конце концов, и в России эпоха квадисток давно в прошлом. В Ломбардии тем временем американка Эмбер Гленн показала два чистых тройных акселя — с таким набором можно бороться и на наших катках.

У той же Аделии Петросян выступление в Петербурге не задалось, Софья Акатьева пока набирает форму. Поэтому тезис о том, что наши девушки лучшие в мире, еще требует проверки на практике. Жаль только, в ISU решительно против подобных экспериментов.

ISU Challenger. Lombardia Trophy

Мужчины

1. Илья Малинин (США) — 312,55

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,54

3. Шун Сато (Япония) — 285,88

4. Као Миура (Япония) — 234,75

5. Ника Эгадзе (Грузия) — 232,01

Женщины

1. Эмбер Гленн (США) — 212,89

2. Сара Эверхардт (США) — 201,90

3. Каори Сакамото (Япония) — 199,94

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 195,74

5. Анна Пеццетта (Италия) — 169,39

Пары

1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 203,02

2. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 199,55

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 196,67

4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 192,47

5. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 176,18