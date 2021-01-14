Губерниев с двумя партнершами и Рудковская в купальнике. Какими были первые ледовые телешоу в России

Вспоминаем о том, что артисты и звезды фигурного катания творили на льду и за его пределами 12 лет назад.

Фигурное катание уже многие годы один из самых популярных видов спорта в России. Относительное затишье в последние годы было только после фееричной Олимпиады в Турине. А начиная с игр в Сочи рейтинги этого вида спорта вернулись. В это время как раз и появилось шоу «Звезды на льду», которое впоследствии стало известным под названием «Ледниковый период». Идея проста — соединить спортивное и звездное начало. Поэтому в проекте выступают дуэты, составленные из фигуристов-профессионалов и знаменитых певцов, актеров, телеведущих или даже спортсменов других видов. В шоу, впервые появившемся в 2006 году, уже на протяжении почти 15 лет соревнуются известные всем поколениям Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов и другие.

Доходит до того, что «Ледниковый период» по рейтингам значительно обгоняет все настоящие спортивные соревнования. Хотя едва ли не каждый выпуск кто-то говорит о том, что шоу никому не нужно, жалуется на ведущих или на недостаточную спортивность. Дело в том, что в проект приглашают по большей части звезд, которые так или иначе на слуху. Значит, они знакомы широкой аудитории. И не секрет, что многим все-таки интересно обсудить эмоциональную реакцию на прокат Регины Тодоренко, новое платье Ольги Бузовой, порассуждать над словами члена жюри Филиппа Киркорова и посплетничать, у кого с кем какие отношения. Бывают и другого типа скандалы, например из-за неправильной, на чей-то взгляд, интерпретации темы номера.

Sex Bomb для Рудковской

В 2008 году на телеканале «Россия» выходил похожий на «Ледниковый период» проект — «Звездный лед». Председателем жюри в этом шоу была Елена Анатольевна Чайковская. Состав спортивной половины дуэтов был не самым впечатляющим — наиболее известными фигуристами можно считать Оксану Казакову и Елену Бережную. Зато неспортивных звезд было много — продюсер Яна Рудковская, телеведущая Дана Борисова и певцы Дима Билан и Юлия Савичева. В роли ведущих в этом проекте были олимпийский чемпион Евгений Плющенко, эстрадный артист Максим Галкин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В том проекте победили Лера Кудрявцева и Гвендаль Пейзера, но самые яркие воспоминания здесь связаны с другими участниками. На YouTube до сих пор есть видео, в котором в рамках показательного номера вместе выступили Яна Рудковская и Евгений Плющенко — тогда еще жених и невеста. Продюсер даже выложила в Instagram видео этой программы, подписав его так:

«Эксклюзив! 2008 год, «Звездный лед». Показательный номер с Евгением. Хотя в паре я каталась с другим партнером, так как Женя был в жюри и Женя — одиночник! Но мы все-таки сделали этот номер, поставили за три дня. Когда его показали по телевидению, его обсуждали все. Не каждый согласится остаться на льду в раздельном купальнике».

Номер, который показали Яна и Евгений, был измененной версией знаменитого показательного выступления Плющенко Sex Bomb. В конце олимпийский чемпион ставит Рудковскую на стул и снимает с нее полупрозрачную юбку, оставляя в купальнике — правда, вместе с колготками и тонкой тканью на теле.

Курортные романы на льду

Когда тесно работаешь в контакте с человеком, нередко возникают более глубокие отношения, чем просто рабочие. Неспроста так много партнеров из танцевальных и спортивных дуэтов женятся или просто имеют к друг другу романтические чувства. На шоу такие истории тоже бывают.

Чемпионка мира Оксана Домнина долгое время состояла в фактическом браке с победителем Олимпиады-2006 Романом Костомаровым. Уже после рождения дочери в конце 2013 года Оксана и Роман решили разойтись. У Домниной появились отношения с партнером по «Ледниковому периоду» Владимиром Яглычем. Роман получился недолгим, но резонансным, хотя уже в 2014 Домнина вернулась к Костомарову. Чуть позже они узаконили свои отношения.

Ходили слухи и о романе Татьяны Навки с актером Маратом Башаровым. Правда это или пиар, никто не знает. Но после окончания программы Башаров в выпуске «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой уверял, что у них с Навкой был так называемый курортный роман (только на льду):

— Мы поняли: нам придется расстаться. Несмотря на то что мы очень любили друг друга, очень, — заявил Башаров.

Шоколадный заяц для Губерниева

В 2016 году Татьяна Навка выступала в проекте уже с актером Андреем Бурковским. Одним из номеров дуэта было выступление под музыку из фильма «Жизнь прекрасна». На лед участники шоу вышли в робах узников концлагеря с желтыми звездами. Прокат был оценен высоко — на максимальные 12 баллов. Вот только после на пару посыпалась мощная критика:

— Это современная Россия. Они думают, что Холокост — это мило и забавно? — написала журналистка New York Times Джулия Дэвис.

Сама Навка эмоционально отреагировала на критику, обвинив недоброжелателей в том, что они не смотрели фильм «Жизнь прекрасна».

— Меня удивляет, конечно, реакция. Наверное, люди не смотрели этот замечательный фильм, завоевавший на Каннском кинофестивале награды и получивший три премии «Оскар». Наш номер был на тему этого прекрасного фильма: life is beautiful — «жизнь прекрасна», — отметила олимпийская чемпионка. — В нашем проекте не первый раз поднимаются темы войны, я лично не первый раз катаю номер именно в одежде узников концлагерей. Это наше творчество, и раньше оно как-то не вызывало никакой реакции в мире. А это значит, что мы заставляем людей задумываться. Надеюсь, что многие просто не видели этот фильм, а когда сделают это, посмотрят наш чудесный номер другими глазами.

Но вернемся в 2008-й. К новогоднему выпуску проекта «Звездный лед» номер подготовил даже ведущий Дмитрий Губерниев. Причем он выступил сразу с двумя партнершами — Юлией Обертас и Виолеттой Афанасьевой. И исполнил двойную поддержку, подняв в воздух обеих девушек. Каталось трио под живое исполнение композиции «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса. Помните такого артиста? Танцевал Губерниев не в фигурных коньках, а в хоккейных. Так что, когда Дмитрий в прошлом году называл Ольгу Бузову за появление в «Ледниковом периоде» неудачницей, у него было на это моральное право. Ведь Бузова каталась всего с одним партнером и в самых обычных фигурных коньках.