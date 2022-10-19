«Дружим с Валиевой, очень поддерживаю ее». Михеева и Букин — о «Ледниковым периоде»

Александром Жулиным. Самая веселая пара проекта пожелала здоровья Татьяне Тарасовой, также рассказала о работе с Ильей Авербухом

Шоу «Ледниковый период» в этом году пополнилось новыми лицами — новыми, конечно, не в смысле фигурного катания, а для самого проекта. Иван Букин в прошлом сезоне вместе со своей партнершей Александрой Степановой выиграл чемпионат России во второй раз, а после выступил на Олимпиаде. Сейчас Саша залечивает обострившуюся травму спины, а Ваня пробует себя в «Ледниковом периоде» — катается с актрисой и телеведущей Аллой Михеевой. После своего выступления в четвертый день съемок дуэт пообщался с журналистами — Иван и Алла выразили восхищение и уважение Татьяне Анатольевне Тарасовой, рассказали о работе с Александром Жулиным и Ильей Авербухом и дружбе Михеевой с Анной Щербаковой, Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.

— Татьяна Тарасова похвалила ваш новый номер, отметила, что вы очень хорошо играли в нем.

Иван: — Я хочу высказаться о Татьяне Анатольевне. Я безумно уважаю ее и люблю. Хочу ей сказать, чтобы она всегда была с нами. Мы всегда ее ждем.

Алла: — И желаем ей крепкого здоровья, потому что безумно ее любим. Я не знаю, через что Татьяна Анатольевна прошла с Ваней, но со мной она прошла мой первый «Ледниковый период» в 2014 году. Она ставила вначале строгие оценки, но потом пошли 5,9 и 6,0 от Татьяны Анатольевны, и это было какое-то счастье. Сейчас так хочется оправдать ее доверие, потому что Ванечку Букина она любит так же, как и меня (смеется).

Иван: — Да, мы оправдаем, у нас все впереди!

— Как вас поставили в пару на «Ледниковом периоде»?

Алла: — Сначала Ваню таскали по разным партнершам, и меня — по разным партнерам. Мы до последнего не знали, кто кому будет принадлежать (смеется). Рома Костомаров хотел кататься со мной, но я стала уговаривать Илью Авербуха: «Пожалуйста, не надо! Я очень люблю Рому как друга и не хочу портить эту дружбу совместным катанием». А накануне мы полторы минуточки покатались с Ваней...

Иван: — Реально это было полторы минуты. Мы покатались, и нам сказали: «Нет, расходитесь по разным углам».

Алла: — Потому что на Ваню другую партнершу повесили.

Иван: — А нас тянуло уже друг к другу с Аллой (смеется).

Алла: — Да! За полторы минуты! И я сказала: «Ванечка... вроде бы норм».

— А вы что сказали, Ванечка?

Иван: — Я же не знал! Мне не давали особого выбора. Но когда мне наша общая подруга написала, что я буду кататься с Аллой, то я очень обрадовался. Я видел их выступление в «Ледниковом периоде» с Максимом Марининым. И вообще я люблю таких позитивных, очень жизнерадостных, веселых людей. С ней всегда смешно. Алла просто прекрасный человек!

Алла: — Ты прекраснее (смеется).

Иван: — Алла Михеева — очень крутая!

Алла: — Ванечка Букин — очень крутой!

Алла Михеева и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Щербакова хорошо справляется, Загитова — ветеран

— Алла, а вы видели выступления Ивана Букина в паре с Александрой Степановой до того, как начался «Ледниковый период»?

Алла: — Я вообще фанат Олимпийских игр, вела блог пекинской Олимпиады и знаю всех наших фигуристов. Например, мы дружим с Камилой Валиевой, и я очень ее поддерживаю. Так что я кайфанула, когда узнала, что буду кататься с Ванечкой, за которого болела. Я считаю, что пара Александра Степанова/Иван Букин — самая красивая. Это для меня. Прямо вот честно! Посмотрите все их выступления в YouTube — это просто топ.

— Сколько времени вы сейчас проводите на льду?

Иван: — Меньше четырех часов мы не проводим. Работы много, проект достаточно тяжелый, здесь все профессионалы. Из непрофессионалов уже все профессионалы, скажем так. Нет времени просто прийти, расслабиться, поржать. Хотя мы успеваем (смеется).

Алла: — Приходим на наши первые три тренировки после проката, там нам еще весело. Но и потом, к сожалению, весело.

— Алла, вы сказали, что знаете всех наших фигуристок. Каково вам давать теперь им интервью? Анне Щербаковой и Алине Загитовой.

Алла: — Да класс вообще! Я с Анечкой недавно в жюри КВН была. Она такая маленькая пришла, «Ледниковый период» еще не начался. Она в первый раз в жюри. Я говорю: «Так, Аня, собралась». Аня снималась у нас в «Вечернем Урганте», должен был выйти с ней эфир, но, к сожалению, не вышел. Анечку я знаю, люблю, она классная. Посмотрите, как хорошо справляется. А Алина вообще уже ветеран.

Алина Загитова и Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Степанова сказала, что можно и получше

— Саша Степанова приходила на второй выпуск, была в жюри. Не страшно было выступать перед партнершей?

Иван: — Нет, на самом деле это было необычно. Честно скажу, у меня было понимание, что она не поставит ниже, чем 5,9 (смеется).

Алла: — А когда ко мне пришел Дмитрий Хрусталев, что он нам поставил?

Иван: — 5,7 вроде бы.

Алла: — Или 5,8. Класс! А у Вани было понимание, что хорошие оценки будут.

Иван: — Вообще, это правда необычно, когда партнерша тебе говорит: «Ну, можно было получше, но я тебя люблю».

Алла: — «Получше» — это она обращалась ко мне.

Иван: — Нет, не факт.

Алла: — Ну, значит, она абьюзер (смеется).

Иван: — Да нет. Может быть!

— Цели на «Ледниковый» такие же, как на соревнованиях, только победа?

Алла: — Со мной, конечно, победим.

Иван: — Здесь большой кайф. Никогда в жизни, в спорте я бы не попробовал такие номера, как здесь мы с Аллой делаем. Что-то придумываем. И Илья Авербух, и Саша Жулин... Для меня это какая-то колоссальная, интересная и эмоциональная игра, в которую я погружен и которую обожаю.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Александр Жулин тренировал ваших конкурентов. Каково работать с ним?

Иван: — А какая разница? Это спорт, а тут совершенно другое. Мне интересно поработать с разными людьми. Игорь Оршуляк (балетмейстер, хореограф на проекте «Ледниковый период». — Прим. «СЭ») вообще прекрасный специалист, очень талантливый выдумщик, я бы так назвал. И Албена Денкова с Максом Стависким. Эти люди в своей профессии — гении. С ними очень интересно работать. Мне без разницы, с кем и когда я соревновался, здесь совершенно другая работа. Интересно получать новые знания от людей, с которыми я раньше не работал.

— А с Ильей Авербухом вам как работается?

Алла: — У нас крутые отношения. У нас с Ваней сначала было два номера с Сашей Жулиным, сейчас уже второй номер у Ильи Авербуха. И даже в сегодняшнем номере у меня не получался переворот по полу. Илюша был в отъезде, нам помогал Саша Жулин, рассказывал, как правильно поставить плечо. Несмотря на то что мы сейчас в сопернической команде, он говорил: «Вы с Ванечкой как два Лунтика. Есть у вас серьезные номера, а вы там то хи-хи, то ха-ха. Ездите и смеетесь». На самом деле про отношения с тренерами: мы иногда можем завестись. Например, Илюша Изяславич сегодня немножко завелся. Я ответила: «Как вы скажете, мы уйдем тренировать на другой лед». Он ответил: «Нет». Ну, мы откатываем, он доволен, мы целуемся. Вот так всегда.

Всегда поддерживаю Щербакову и Загитову

— Алла, вы ведь тоже были ведущей «Ледникового периода». Подсказываете что-то Анне и Алине?

Алла: — Да! Я поддерживаю Алину и Аню. Всегда! Во время съемок третьего выпуска Аня говорит: «Я переживаю». Отвечаю: «Хватит! Это уже твоя третья передача. Все прекрасно». У меня с девчонками все хорошо.

— Бывает, что их критикуют хейтеры.

Алла: — Хейтеры... Не знаю, у меня нет хейтеров. Я их в блок ставлю (смеется).

Иван: — Почему у меня нет хейтеров? А там уже миллион человек в блоке. Ладно, это шутка.

Алла: — Ну вообще — нет (все смеются). Помню, у меня была одна передача на YouTube, хорошая, но в какой-то момент появилось много хейтеров — и у всех на страничках по ноль подписчиков. И я их всех забанила. Мне было нечего делать, я сидела по 20 минут и блокировала всех.

— В общем, рецепт борьбы с хейтерами — сразу банить.

Алла: — Просто не обращать внимания. Игнорировать и банить. Но у меня есть и постоянные подписчики, если они напишут, что что-то не так у Алины Загитовой, то, конечно, я подскажу ей.

— Иногда жесткие высказывания позволяет себе даже Илья Авербух. На съемках второго выпуска он буквально сказал, что Ваня возит Аллу.

Иван: — И он еще тогда добавил: «Вы придете ко мне в команду, и я вас накатаю!»

Алла: — Я вам хочу сказать одно: с такой скоростью не катают, с такой скоростью катаются.

Иван: — После этой фразы на видео обычно накладывают черные очки и пишут «Like a boss».

Алла: — Согласись, что о нашей скорости все говорят? Это то, что в нашей паре всем нравится.