Загитова не согласилась с судьями, а Авербух ругал Исинбаеву. Как прошел выпуск «Ледникового периода»

Нервов и эмоций по мере продвижения к финалу проекта становится все больше.

Темой седьмого выпуска самого рейтингового спортивного шоу страны стал российский и советский кинематограф. Он не мог не вызвать множества споров. Зато куда меньше споров вызвал наряд ведущей, Алины Загитовой. В новом выпуске проекта фигуристка предстала в черном платье с юбкой и ажурным верхом со стразами. Это был один из наименее претенциозных образов Алины, выбранных стилистами для шоу, и он зашел на ура.

Вы были сегодня не в себе

Из проекта выбыла пара Ольга Паутова / Максим Шабалин, хотя для многих было удивительным в принципе появление в нем партнерши. Паутова, пожалуй, самый неизвестный участник шоу, и на момент старта в ее Instagram было всего 500 подписчиков, а сейчас ее аудитория в три раза больше. Пара Мария Луговая / Повилас Ванагас оказалась сильнее в битве номинантов на вылет. Теперь в проекте осталось 11 пар.

Но даже в таком сокращенном составе Татьяна Анатольевна Тарасова нашла кого разнести. На этот раз досталось Владу Соколовскому, который вместе с Екатериной Бобровой выбрал вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», требовавший темпа и максимальной чистоты. Судьям понравилось не очень:

— Меня не зацепило? Главное, чтобы его не зацепило. Конечно, вы не умеете кататься, но все-таки — вы опаздываете уже в начало музыки. Вы были сегодня не в себе, — не оставила камня на камне от партнера Тарасова.

Самым ярким номером выпуска стал танец на тему «Иван Васильевич меняет профессию». Татьяна Волосожар выложилась на 120 процентов, сделала лутц и несколько скоростных вращений, а затем ее партнер актер Евгений Пронин понес икру и огурцы со стола на льду к жюри. Но добил тему заигрывания с судьями Максим Стависки, который принес поднос со стопками.

Судьям на «Ледниковом периоде» принесли по стопочке. pic.twitter.com/ypYJWDKi6c — Lublineс93 (@Lublinec931) November 15, 2020

Видимо, этим и объясняются высокие оценки — 11,98. Хотя после известного интервью об Алине Загитовой Волосожар многие поклонники фигуристки невзлюбили. Даже такая фраза, как «Стоишь думаешь: «Алиночка, давай говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!»» может стать причиной фанатского гнева.

Нападать на жюри не надо

Еще драматичнее прошло выставление оценок Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву. Они катались под песню из фильма «Экипаж» в исполнении члена жюри прошлого выпуска Филиппа Киркорова. По ощущениям Алексея Ягудина и самих фигуристов, номер удался, но судьи были другого мнения, поставив конкурсантов на предпоследнее место. Бузовой досталось от Тарасовой за недотянутые стопы. Ольга, не ожидав такого удара, расплакалась. Траньков поругал экс-партнера по олимпийской сборной за недостаток скорости. А вот Загитова встала на сторону подруги и сказала, что не согласна с оценками судей. Но скандала не произошло — Дмитрий сгладил углы своим комментарием.

В группе лидеров на удивление максимальные оценки получили единицы. По 12 баллов досталось Оксане Домниной и Вольфгангу Черни, которые до этого шли в середняках, и Яне Хохловой и Вячеславу Чепурченко. Кажется, некоторые пары достигли технического потолка и не все готовы к дальнейшему прогрессу, чтобы и дальше собирать максимальные оценки.

Елена Ильиных и Влад Топалов снова катали романтический номер на тему из фильма «Адмирал», который, правда, завершился не поцелуем, а предсказуемым расстрелом. В итоге пара даже получила 5,8 от Елены Исинбаевой.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров шли на очередные 12 баллов, но и здесь всю игру сломала Исинбаева, поставившая 5,9 за артистизм и вызвавшая на себя шутки коллег по жюри. «Сибирский цирюльник» довел до слез даже Ягудина (по крайней мере, так сказал сам Алексей), плакала после оценок и Тодоренко. Но прыгунья с шестом решила добавить интриги в проект, посчитав пару и без того фаворитами. «На Ленку внимания не обращайте, она так шутит», — подытожила Татьяна Тарасова.

На Исинбаеву повел атаку и Илья Авербух, который взял микрофон и жестко спросил, помнит ли она сцену из фильма, которая была изображена в номере. Но за чемпионку сначала вступился Максим Траньков, который со свойственной ему простотой сказал, что вообще фильм не смотрел. А актер Андрей Соколов парировал, что «нападать на жюри не надо».

Лидеры проекта Ольга Кузьмина и Александр Энберт также остались без 12 — их «Девчатам» занизили оценки за артистизм Тарасова и Траньков.

Таким образом, после экватора шоу положение в группе лидеров «Ледникового» уплотняется. А уже через неделю проект может лишиться своей главной звезды — Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев будут бороться за право остаться наряду с Екатериной Бобровой и Владом Соколовским.