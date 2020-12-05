Риск Валиевой оправдался. Камила в присутствии Тутберидзе получила лучший результат сезона

А сестры-близнецы Окладниковы обнялись после проката одной из сестер прямо на льду.

Этап Кубка России. Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) — 86,2

2. Ксения Цибинова (Москва) — 67,59

3. Анастасия Тараканова (Москва) — 64,18

4. Валерия Костина (Тульская область) — 53,93

5. Дарья Окладникова (Красноярский край) — 52,38

6. Ксения Окладникова (Красноярский край) — 51,77

7. Дарья Паринова (Кировская область) — 47,39

Привычный московский «Мегаспорт» сегодня выглядел очень тихим и спокойным. И если бы не объявления диктора на арене, то можно даже не догадаться, что здесь проводится одно из главных соревнований сезона.

Зрителей не было — если, конечно, не считать трех десятков человек, рандомно сидящих в разных секторах. Журналисты, фотографы, тренеры и родители участников — аплодисменты тоже почти не раздавались. Хотя на этапе в Сочи, где была примерно такая же ситуация, поддержка фигуристов была значительнее.

Самый милый момент — объятия сестер Окладниковых

В короткой программе выступали семь девушек, причем по разминкам они разделились так. В первой — спортсменки из регионов, а во второй — из Москвы. Валерия Костина из Тульской области неплохо отпрыгала, сразу исполнив каскад из двух тройных. А потом допустила грубую ошибку — сорвала вращение.

Близняшки Окладниковы из Красноярского края выступали следующими: сначала Дарья, а потом Ксения. Конечно, интересно выглядит, когда на лед дважды как будто выходит одна и та же фигуристка, но в разных костюмах. Но на самом деле пока что надеяться сестрам особо не на что — фигуристки не исполняют тройных зубцовых прыжков (лутц и флип).

После своего выступления Дарья Окладникова обняла сестру прямо на льду — та как раз выходила для разминки перед прокатом. А потом все 2 минуты 40 секунд следила за Ксенией и ее короткой программой.

Ксения и Дарья Окладниковы pic.twitter.com/ngie9rmxQ4 — Anastasia ? (@nasyasmile) December 5, 2020

Сюрприз от Камилы Валиевой

Во второй разминке все было серьезнее — это было заметно даже по тому, что Камилу Валиеву приехали выводить и Этери Тутберидзе, и Сергей Дудаков, и Даниил Глейхенгауз — весь штаб. Возможно, они просто хотели показать, что в «Хрустальном» все в порядке. Генеральный директор «Самбо-70» вчера заявил, что Тутберидзе ушла на удаленную работу. Позже сама Этери Георгиевна это опровергла, записав видео специально для Лайшева. А сегодня и сама появилась в «Мегаспорте». И, кстати, была в маске, надетой по всем порядкам. Все остальные тренеры и спортсмены делали так же, хотя еще на московском этапе «Гран-при» пренебрегали правильным ношением средств защиты. Снятия по причине болезни спортсменов все-таки не прошли даром.

Кроме Валиевой, в последней разминке выступали Анастасия Тараканова и Ксения Цибинова, боровшиеся за попадание на чемпионат России. Первой откаталась спортсменка из группы Сергея Давыдова. Прокат вышел неплохим, на 67,59 балла. Был бы еще лучше, если бы Ксюша не ошиблась на выезде с сольного тройного риттбергера.

Дальше на лед вышла главная звезда турнира — чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. Было сразу понятно, что она выиграет: после снятия Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой конкуренток не осталось совсем. Вопрос был только в том, рискнет ли Камила прыгать тройной аксель. На разминке его не было, так что закрались сомнения в исполнении трикселя в программе.

Первым элементом Валиева прыгнула тройной флип. Видимо, решили пока исключить аксель из программы. Потом произошло удивительное — Камила зашла на триксель и прыгнула его, допустив степ-аут на выезде. И получила в сумме чуть больше, чем на втором этапе с дупелем. Да и компоненты стали меньше. Говоря словами Алены Косторной, зачем Валиева напрягалась?

Самая прекрасная короткая программа среди женщин была у Анастасии Таракановой. Да, Камилу Валиеву сейчас прочат в олимпийские чемпионки, и к ней приковано гораздо больше внимания, но именно постановка лучшей была не у нее. Настя каталась под «Девочку и море» певицы polnalyubvi и совершенно растворилась в музыке. А дорожка шагов получилась настолько эмоциональной, что на глазах невольно появились слезы. Каскад тройной лутц + двойной тулуп с небольшой помаркой на выезде с первого прыжка не дали Таракановой побороться за второе место по итогам короткой программы. Но завтра борьба еще только будет.

Произвольная программа в женском одиночном катании начнется в воскресенье, в 15.45 по московскому времени.