Победа Загитовой на Кубке Первого канала под угрозой из-за травмы одной из участниц. Зинина не смогла сама встать со льда

Срыв проката Анастасии поставил вопрос об исходе турнира.

Фигурное катание. Кубок Первого канала

Короткая программа

Красная машина (Алина Загитова) — Нас не догонят (Камила Валиева) — 745,68 : 738,31

Красная машина: Акатьева, Петросян, Яметова, Горбачева, Гуменник, Самарин, Ковалев, Лутфуллин, Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов.

Нас не догонят: Туктамышева, Муравьева, Зинина, Самоделкина, Семененко, Алиев, Мозалев, Игнатов, Бойкова/Козловский, Кадырова/Колесов.

В первый день Кубок Первого канала оставил больше вопросов, чем ответов. И это я не про клише про интригу до конца, кто же станет победителем. Наверное, чемпионат по прыжкам, проведенный в декабре практически идеально, задал высокую планку — а турнир в Москве по напряженности до нее не дотягивал. По крайней мере до выхода на лед девушек. Остаются вопросы и по системе розыгрыша — организаторы решили снова не прибегать к системе олимпийского командника, а складывать оценки. Во многом это объясняет, почему в соревновательную часть не включили танцы — но ребятам от этого не легче.

Не хватило капитана Медведевой

До последнего было неизвестно, по какой схеме будет разыгрываться турнир, и кто будет капитанами. Выбрали Валиеву и Загитову, которые, может, и не близкие подруги, но и не принципиальные соперницы. На ЦСКА Арене нет Анны Щербаковой, одного из главных лиц Первого канала, которая проводила новогоднюю ночь, и имеет с ним контракт. Это как минимум необычно. В этот раз канал поставил на Загитову — и она отрабатывала свою роль капитана по полной. Кричала своим с трибуны и, очевидно, хотела выиграть. Бренд «Красная машина» в России не может проигрывать по определению.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Соперница Загитовой по Кубку 2021 года Евгения Медведева в кадре появилась — но в роли ведущей. Наверное, римейк того турнира смотрелся бы острее.

То есть, конечно, турнир с 20-миллионным призовым фондом и полными (!) трибунами в Москве — прекрасная мотивация для фигуристов. Но если говорить о продукте, в этот раз ему не хватает нерва или даже какой-то свежести, которой веяло от прыжкового чемпионата. С другой стороны, телевизионщики представили очень крутой номер-презентацию команд с брейк-дансом и взаимными актерскими провокациями. В общем, пока однозначного цельного впечатления от турнира нет.

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Составы придется корректировать

Как нет его и от спортивной части — ведь даже сейчас непонятно, как будет выглядеть состав участников второго дня турнира. Во время короткой программы представительница команды не то «белых», не то «синих» Анастасия Зинина жестко упала на бедро с тройного лутца. В зале повисла тишина — Настя не могла сама встать со льда в течение секунд 30, и только после этого к ней бросились врачи и тренеры, которые помогли ей докатиться до выхода с катка.

Обе команды и ведущие делали здоровья Насте — и это, конечно, самое главное. В динамике падение, честно, не показалось каким-то особенным. Но выйти на произвольную программу Зинина сможет очень вряд ли.

Это ставит вопрос о том, как считать результаты. Оргкомитет решил проблему вычитанием наименьшей суммы представительницы команды «красных». Это вызвало неудовольствие Загитовой: «Я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что спортсмен, который катается в моей команде старался, выкладывался. Жалко, конечно, что такие ситуации бывают. Мы желаем здоровья».

В свою очередь, капитан Татарстан, то бишь Валиева, сказала, что не сможет заменить Зинину — мол, еще не в форме. Короче, у организаторов два варианта: либо объявлять завтра одного из участников с наименьшей суммой у «красных» вне конкурса, либо быстро звонить одной из московских фигуристок (или питерских, той же Гущиной, которая стала 10-й на чемпионате России) и приглашать завтра. Жаль, Трусова в Дубае...

Мозалев спас интригу

Но в остальном обе команды идут плотно — после первого дня. «Сине-белых» спас Андрей Мозалев своим фантастическим 104-балльным прокатом. Между командами всего семь баллов. Интересно, что и у женщин выиграла Софья Муравьева от «синих», которая набрала 85,54 балла. И только в парах первые были «красные» Мишина/Галлямов (86,09).

Сам Мозалев после проката был доволен. Героем себя не чувствовал, но на команду работал:

— Эмоции только положительные. Старался делать все на максимум. Каждый балл, каждая сотая нужны. Лучший прокат в этом сезоне, конечно. Но мы проигрываем. Стимулирует, что выступал за команду. Все-таки нужно кататься чисто, потому что хочется победить. Важно ли выиграть зачет у мужчин? Важно получить удовольствие и не подвести свою команду. Будет ли разбор полетов с капитаном [Валиевой], если проиграете? Не знаю, это вопрос к капитану. (смеется), — сказал Мозалев на глазах у Кирилла Давыденко, который назвал суперпрокат Андрея «нормальным», но потом поправился — «хороший».

Завтра Мозалеву и его сокомандникам нужно будет сделать еще одно чудо, чтобы остановить «Красную машину».