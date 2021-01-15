На чемпионат США заявилось много фигуристов с русскими фамилиями. Как они попали за океан?

Многие родители спортсменов в свое время выступали за СССР, а сейчас живут и тренируют в Америке.

Пока практически все международные спортивные федерации пытаются сохранить турниры, в фигурном катании старты отменяются один за другим. США, Япония и Россия пока держатся. В Америке пробуют проводить онлайн-соревнования или же со строжайшими ограничениями, как в Японии (например, в kiss&cry тренера и ученика разделяло стекло). В России больше половины турниров было организовано даже со зрителями, по крайней мере три этапа Кубка России, «Гран-при» в Москве и чемпионат страны.

Япония и Россия свои национальные первенства провели в конце декабря. А вот в США все только начинается. Турнир проведут в Лас-Вегасе с 11 по 21 января. Соревнования пройдут как по взрослым, так и по юниорам. Все ведущие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники примут участие в национальном чемпионате. Среди них — Нейтан Чен и Джейсон Браун, Бреди Теннелл, Мэрайя Белл и повзрослевшая Алиса Лью, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хабелл/Захари Донохью.

Но в Лас-Вегасе будут выступать не только суперзвезды фигурного катания, но и спортсмены, которым пока не удавалось брать медали крупных турниров. В этой компании — многие спортсмены, имеющие русские корни.

Виолетта Ушакова

Виолетта Ушакова — это новое имя для фигурного катания. Фигуристка впервые надела коньки, когда ей было два года. Не начать кататься не было вариантов: этот спорт — семейная традиция. Сейчас Виолетте 16, и она тренируется под руководством своих родителей — Юрия Ушакова и Келли Ушаковой. Отец спортсменки родился в Москве и представлял Россию на международных соревнованиях. Пока что самым большим достижением Виолетты является бронзовая медаль чемпионата США среди новисов. Фигуристка следит и за другими спортсменами, в частности, ей нравится катание американки Карен Чен и россиянки Евгении Медведевой.

Алексей Красножон

Алекс родился в Санкт-Петербурге и долгое время тренировался под руководством Алексея Николаевича Мишина. Не попав на юниорские этапы «Гран-при», Красножон решил перейти из сборной России и начал выступать за США. В 2015-м он уже участвовал в чемпионате страны — и занял четвертое место по юниорам.

В следующем сезоне Красножон наконец дебютировал в серии «Гран-при», взяв бронзу на одном из этапов. А через два года фигурист выиграл финал, обогнав среди прочих российских спортсменов Макара Игнатова и Алексея Ерохова. На чемпионате мира в Софии Алекс становится первым после короткой программы, но снимается с произвольной после неудачной попытки исполнения четверного сальхова.

С тех пор никаких заметных успехов у фигуриста не было. Зато появляется множество интервью, где спортсмен рассуждает о политике, сравнивает Россию и США и рассказывает о хейтерах.

Максим Наумов

Другой фигурист с русскими корнями Максим Наумов в прошлом сезоне выиграл первенство США среди юниоров, собрав наконец программы с тройными акселями. На чемпионате мира в том же разряде фигурист стал уже пятым и улучшил свою сумму практически на 20 баллов (и это по сравнению с национальным стартом!).

Родители спортсмена тоже в свое время были известными фигуристами — в 1994 году Евгения Шишкова/Вадим Наумов выиграли чемпионат мира и финишировали четвертыми на Олимпиаде. Потом переехали в США, где у них и родился сын, которого они поставили на лед.

Миша Митрофанов

Фигурист катается в паре с Одри Лу, хотя начинал как одиночник — его первым тренером был друг родителей Миши. Елена и Геннадий, мать и отец Митрофанова, неохотно согласились — им хотелось отдать сына в хоккей. Но мальчику понравилось заниматься фигурным катанием.

Позже семья переехала в Небраску, где Миша начал заниматься под руководством Алексея Мансурова. Через некоторое время стало понятно, что спортсмену некомфортно кататься в качестве одиночника — в этой дисциплине желательно быть невысокого роста, чтобы успешно исполнять четверные прыжки.

Митрофанов попал в Даллас к Ольге Ганичевой и Алексею Летову, воспитанникам московской школы фигурного катания. Поначалу его не хотели брать — фигуриста нужно было переучивать во всем. До Одри Лу Миша катался с несколькими партнершами, но особых успехов добиться не удалось. А в паре с Лу Митрофанов стал чемпионом США среди юниоров с рекордными баллами.

В 2018 году Одри и Миша съездил в Сочи в тренировочный лагерь Нины Михайловны Мозер, где неделю тренировались у разных специалистов из Канады и России. А в 2020-м Лу и Митрофанов стали третьими на «Гран-при» Америки, который проводился в формате национального турнира.

Антон Спиридонов

В прошедшее межсезонье американская фигуристка Лоррейн Макнамара объявила о сотрудничестве с Антоном Спиридоновым. Сама спортсменка уже была чемпионкой мира среди юниоров в 2016 году, но после их пара с Квинном Карпентером перестала существовать.

Об Антоне известно немногое. Раньше он выступал с Яной Бугой, Летицией Марш и Полиной Паньковой за Великобританию и Россию. Опыт тренировок с разными специалистами у Спиридонова большой — он успел поработать под руководством своей матери, Елены Гараниной, Александра Жулина, Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда.

Родители Спиридонова — бывшие советские фигуристы, участники и призеры международных соревнований. Но в паре они никогда не катались. У Антона есть сводный брат — Максим Завозин, выступавший за Венгрию с Норой Хоффман. Интересно, что Максим успел поучаствовать и в чемпионате Европы, и в чемпионате четырех континентов (турниры аналогичны друг другу). Конечно, в разные годы и с разными партнершами.