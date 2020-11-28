Японка превзошла Косторную и Туктамышеву. У нас будут серьезные конкуренты на ЧМ

Еще один этап «Гран-при» со зрителями показал: не только Россия сумела сохранить своих фигуристок в хорошей форме.

«Гран-при Японии». Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 229,51

2. Вакаба Хигути (Япония) — 200,98

3. Рино Мацуике (Япония) — 198,97

4. Маи Михара (Япония) — 194,73

5. Мако Ямашита (Япония) — 186,13

6. Мана Кавабе (Япония) — 185,70

7. Ю Ен (Южная Корея) — 181,73

В японской Осаке прошел четвертый и последний этап серии «Гран-при» по фигурному катанию. Как известно, серия в этом году усеченная. Два этапа — во Франции и Канаде — отменили, а на остальные из-за антиковидных ограничений не смогли приехать сильные иностранцы. Тем не менее, даже в формате локальных стартов «Гран-при» смотрится неплохо, что доказал и российский этап. Японский, на удивление, был не хуже: там тоже заходили на ультра-си, набирали приличное количество баллов и даже пустили зрителей.

Ен Ю считалась фаворитом, но завалила этап

Перед стартом соревнований главным фаворитом японского этапа была кореянка Ен Ю. Ее допустили до «Гран-при», поскольку у Кореи своего этапа серии нет, а Ю тренируется в Японии у знаменитого тренера Миа Хамады. Примерно по такой же схеме в России выступал грузин Морис Квителашвили, работающий в группе Этери Тутберидзе. Ен Ю весной была чуть ли не претенденткой на «золото» чемпионата мира: она добавила к тройному акселю, который она уже ранее успешно исполняла на соревнованиях четверные лутц и риттбергер. Но ЧМ в Монреале отменили из-за коронавируса, по всему миру ввели локдауны и сбили тренировочный процесс.

Ю пришлось еще тяжелее, поскольку она не сразу смогла вернуться в Японию и продолжить работу с Хамадой. Она начала тренироваться и готовиться к сезону заметно позже своих соперниц, что точно сказалось на ее итоговой форме. Тем не менее, в каком точно состоянии кореянка выйдет в Осаке сказать было трудно, поскольку информации из Японии поступает мало и соцсети азиатские фигуристы ведут не так активно, как российские и американские. Но знак, что у Ен Ю не все хорошо поступил еще в день подачи заявок на технический контент. Ни четверного лутца, ни тем более риттбергера Ю исполнять не собиралась и неизвестно, восстановила ли она эти элементы.

Зато тройной аксель в деле — по прыжку в короткой и произвольной. Обидно что дебют женского четверного риттбергера откладывается на неопределенный срок: сначала Александра Трусова отказалась прыгать его в Москве, теперь и кореянка Ю не стала даже пробовать новый прыжок. Но даже только с тройным акселем Ю должна была легко побеждать — у нее сильнейшая заявка, а лучшая из японок Рика Кихира сейчас тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля и приехать в Осаку не смогла.

Правда реальность оказалась намного жестче. Уже в короткой стало ясно, что за первое место Ю бороться не будет: падение с тройного акселя, тройного лутца, заваленный каскад флипа с тулупом. Последнее 12-е место! В произвольной Ен откаталась получше, но вернуть утраченные позиции уже не смогла.

В Осаке были как тройные аксели, так и четверной прыжок

Зато в произвольной Ю сделала чистый тройной аксель и показала, что не совсем утратила все за межсезонье. Возможно, Ен не хватает пока что физики выкатывать программу от и до без ошибок, а проблемы со стабильностью у нее были и раньше. Кореянка, кстати, не единственная кто пробовал ультра-си. И не единственная, кто делал это успешно! В произвольной аксель в три с половиной оборота получился и у Вакабы Хигути. Визуально Вакаба сделала очень хорошую попытку, но на пересмотре судьи заметили у нее недокрут в четверть оборота. Пробовала Хигути прыжок и в короткой, но тогда упала.

Два раза заходила на тройной аксель еще Мана Кавабе и выдала два неудачных исполнения. Был на японском этапе и четверной. Молодая Мако Ямашита заходила на четверной сальхов, но не смогла скрутить прыжок и упала.

А победу на этапе в Японии одержала Каори Сакомото. Она не стала делать даже попыток ультра-си, хотя в прошлом году учила четверной тулуп. Каори сделала ставку на чистые прокаты и это сработало: две практически идеально исполненные программы и уверенная победа.

Что важно: Каори набрала по итогам соревнований больше баллов, чем россиянка Елизавета Туктамышева на московском этапе и стала лидером всего мирового сезона. И это при том, что в Японии было достаточно строгое судейство. Если в США и России (особенно в России) посчитали нужны поддержать своих спортсменов высокими баллами на первом и пока что единственном международном старте, то в Японии, наоборот, судили очень строго и отмечали каждый недокрут. Не баловали и оценками за компоненты, пока в Москве ставили практически всем больше 9 баллов, в Осаке попадались и 7-ки, и 6-ки. Поэтому итоговые 229,51 от Сакомото действительно впечатляют.

Стоячая овация Такахаси

На чемпионате мира в Стокгольме (если он все-таки будет) Сакомото будет мощной конкуренткой российским девушкам. Особенно если продолжит работу над четверным тулупом. Ее вполне должны обходить Александра Трусова и Анна Щербакова, но вот только Трусова пока что в пике и каждое ее выступление — это русская рулетка. А Щербакова лечится от пневмонии и не факт, что если и вернется к ЧМ, то будет в хорошей для турнира форме. Поэтому шапкозакидательские настроения точно надо прекратить. Оказалось, что не только в России сумели в условиях пандемии подготовить к сезону своих спортсменов. Сначала неплохой уровень показали в США, а теперь и японка Сакомото немного припугнула россиянок.

2010 World Singles Champion Daisuke Takahashi ?? takes ?in his first-ever Ice Dance competition with Kana Muramoto! ? #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/6dskV2H7iZ — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 28, 2020

Тем не менее, главным откровением японского этапа стала не Каори, а танцор на льду Дайсуке Такахаси. Просто представьте себе историю: «бронзовый» призер Олимпиады, чемпион мира в возрасте 34 лет дебютирует в другом виде спорта! Всю карьеру Такахаси был одиночником, причем вполне +успешным. Но год назад Дайсуке решил попробовать себя в танцах на льду. Встал в пару с Каной Мурамото, поехал тренироваться в США к сильнейшему тренеру Марине Зуевой.

А потом случилась пандемия и многие решили, что про свою затею Такахаси забыл. Как бы не так! Он вышел на лед в официальных соревнованиях и после короткого танца пара Мурамото/Такахаси поразил всех — чемпион мира и его партнерша заняли третье место. И точно первое в зрительской поддержке — фанаты устроили Дайсуке стоячую овацию после выступления.

Just started watching women's SP at #NHKTrophy2020 Judges masked, tech panel masked, coaches masked at boards, plexiglas between unmasked skater / masked coach in Kiss and Cry. Masked plush mascots. Masked spectators. No surprise Japan is so wisely concerned about safety. — Philip Hersh (@olyphil) November 27, 2020

Кстати, японский этап прошел со зрителями и визуально их было даже больше, чем в Москве. Но в случае с японцами американец Филип Херш, требовавший отменить московский этап, выступать не стал. «Судьи в масках, технические специалисты в масках, тренеры в масках, зрители в масках. Даже плюшевые игрушки в масках!», — написал Херш в своем твиттере. А потом сообщил более важную новость — на чемпионат Японии, который пройдет в конце декабря заявлен знаменитый Юдзуру Ханю.