В Москве ученица Тутберидзе должна побеждать даже без тройного акселя в короткой программе.

Последний этап Кубка России начнется уже в эту субботу и пройдет при пустых трибунах. Зрителей, как и в Сочи, на соревнования не пустят — эпидемиологическая обстановка в Москве не самая лучшая. Спортсмены тоже доедут не все. Евгения Медведева так и не примет участия ни в одном этапе — восстанавливается после травм и болезней. Евгения Тарасова слегла после Казани с пневмонией (ее партнер Владимир Морозов уже переболел коронавирусом раньше), у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова поднялась температура, а Александра Степанова/Иван Букин пока еще не до конца готовы к стартам. Из списков исчезли чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и победитель европейского первенства Дмитрий Алиев.

Интриги все равно будут. Сможет ли Михаил Коляда снова выиграть и прокатать без «бабочек»? Кто в этот раз сможет сказать другому: «В очередь!» — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский или Анастасия Мишина/Александр Галлямов? И, наконец, сможет ли Камила Валиева справиться с волнением и обойтись без ошибок?

Гарантированное золото этапа в Москве

С чистыми прокатами Валиева стопроцентно выиграет Кубок России в Москве. Даже простая математика указывает на это — у нее самый сильный контент в программах из всех заявленных девушек. Два четверных тулупа в произвольной, и никаких потерь баллов из-за секвенций, прекрасные вращения, на которых у чемпионки мира среди юниоров будут бонусы в обеих программах. Спорные моменты есть — это компоненты. На втором этапе в том же «Мегаспорте» Камила получила 37,2. Выше было только у Анны Щербаковой в Сочи. У признанной королевы скольжения Алены Косторной — на балл меньше в Казани.

Алену Косторную без трикселей Валиева обойдет с легкостью — даже с двумя падениями и еще несколькими ошибками она набрала на несколько сотых больше, чем практически чисто откатавшая Алена в Казани. Елизавета Туктамышева на «Гран-при России» получила примерно столько же, сколько и Валиева с Косторной на этапах Кубка, хотя исполнила два тройных акселя. С таким же прокатом в воскресенье будет чуть больше — чемпионка мира получит бонусные баллы за элементы ультра-си. Но этого все равно недостаточно для победы.

Еще один факт: у Валиевой пока самая высокая оценка за короткую программу в сезоне. 85,1 без тройного акселя — примерно таких же баллов стоит ждать и в субботу (срывов в короткой у Камилы обычно нет). Теоретически фигуристка может добавить еще и триксель — на тренировках она успешно приземляет прыжок. Но, скорее всего, риск пока не оправдан. С другой стороны, можно наоборот попробовать исполнить прыжок — из тройки на этапе вылететь почти нереально, а накатывать программу с тройным акселем перед чемпионатом России надо.

Камиле есть, конечно, куда расти. Ее прыжки кажутся идеальными, но практически на всех из них — огромные преротейшны (то есть еще до отрыва она проворачивает некоторую часть оборота на льду). Это даже указано в правилах ИСУ как ошибка — только вот наказания не предусмотрено. Есть вопросы и к самим программам, и костюмам — платья и комбез выглядят достаточно странно и породили несколько мемов.

Нервы — главный соперник Валиевой

Камила Валиева будет фаворитом и на чемпионате России. На главные международные старты сезона для взрослых она все равно не отберется — не пройдет по возрасту, — но в случае победы и хороших прокатов это будет заявка на лидерство в следующем сезоне. И на золото на Олимпийских играх.

Сейчас и так большинство специалистов и болельщиков ставят на Камилу. К тому же ее поддерживает федерация — Валиева даже выступила на открытых прокатах взрослой сборной, хотя на это особых причин не было. В то же время туда не допустили, скажем, Дарью Усачеву из той же группы Этери Тутберидзе.

Камилу же еще пригласили участвовать в показательных на «Гран-при России». Юные фигуристы обычно и открывают отделения шоу — так, например, начинали выступления на большой публике Елизавета Туктамышева и Аделина Сотникова. Но Валиева выступила дважды ближе к концу первой и второй части — столько же раз откаталась только олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Подвести Камилу могут только собственные нервы. Спортсменка не слишком часто катает программы без грубых ошибок (в последний раз — в финале юниорского «Гран-при», но там Валиева выступала без ультра-си). Хотя на показательных Rostelecom Cup справилась хорошо и даже прыгнула идеальный четверной тулуп в полутьме.

В эти выходные зрителей не будет, а значит, теоретически не будет и волнения. В Челябинске на чемпионате страны планируется присутствие публики — правда, для Камилы эти соревнования почти ничего не значат. А вот в следующем году будет отбор на Олимпийские игры — и здесь выиграет тот, у кого психика стабильнее. Камиле к тому моменту исполнится 15, у нее будет поддержка судей и федерации, хорошее исполнение элементов. В идеале нужны и достойные программы с костюмами, но и без этого фигуристка останется фаворитом. Валиевой, по сути, нужно справиться только с этим, иначе она рискует не повторить путь Алины Загитовой, которая в свой первый взрослый сезон успела выиграть все, кроме чемпионата мира. И тоже в 15 лет.

Расписание московского этапа Кубка России

5 декабря, суббота

14.00 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

15.00 Мужчины. Короткая программа

16.25 Женщины. Короткая программа

18.00 Пары. Взрослые. Короткая программа

19.15 Пары. Юниоры. Короткая программа

6 декабря, воскресенье

14.15 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

15.30 Женщины. Произвольная программа

17.30 Мужчины. Произвольная программа

19.15 Пары. Взрослые. Произвольная программа

20.45 Пары. Юниоры. Произвольная программа

7 декабря, понедельник

13.45 Юноши. Короткая программа

16.20 Девушки. Короткая программа

18.15 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

8 декабря, вторник

13.00 Юноши. Произвольная программа

16.00 Девушки. Произвольная программа

19.00 Танцы. Юниоры. Произвольный танец