Спортсмен, родившийся в Москве, стал активистом BLM. Он против расовой дискриминации в фигурном катании

Видео Элайджи Балде набрали 29 миллионов просмотров в социальных сетях.

Канадский фигурист Элайджа Балде за свою спортивную карьеру отличился разве что победой на «челленджере» Nebelhorn Trophy в Германии и золотом на юниорском чемпионате страны. Зато вне профессионального спорта он стал популярным блогером, основал некоммерческую организацию по расовому разнообразию и вовлеченности в фигурном катании и поучаствовал в качестве судьи и хореографа в заокеанском «Ледниковом периоде». Рассказываем, чем еще удивителен этот спортсмен и почему фанаты российского фигурного катания считают его своим.

Фирменный элемент — сальто

— Африканец. Русский. Иммигрант. Чернокожий. Фигурист. Каждый раз, когда я выхожу на лед, я становлюсь живым протестом обществу и спорту, которые процветают на угнетении и элитарности, — написал Балде в своем посте в социальной сети Facebook в поддержку общественного движения Black Lives Matter.

Элайджа родился в Москве, но практически сразу переехал с семьей в немецкий Бонн для лечения старшей сестры от лейкемии. А после иммигрировал в Канаду, где впервые и встал на коньки. Его мать была профессиональной фигуристкой и до 14 лет занималась спортом в родном городе Перми. Потом ей пришлось уехать в Узбекистан, где невозможно было продолжать карьеру. Но любовь к фигурному катанию она привила своего сыну. Отец Балде — гвинеец, поэтому у спортсмена и получился такой интересный цвет кожи.

Элайджа прекрасно говорит по-русски, а также на французском и английском языках (которые являются официальными в Канаде). А еще очень любит выступать в России, где, как рассказывал сам спортсмен, всегда замечательная публика.

В фигурном катании у канадского одиночника не получилось завоевать каких-то крупных наград. Но и без этого его приглашали практически во все шоу и звали на показательные выступления после соревнований даже тогда, когда он не был в числе лучших. Все дело в его необычных номерах и фирменном элементе Элайджи — сальто.

Именно сальто всегда было одним из самых зрелищных в фигурном катании. Правда, оно запрещено на официальных соревнованиях уже более 40 лет. В 1976 году американец Терри Кубичка исполнил этот элемент на чемпионате страны, а после повторил и на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев счет сальто слишком травмоопасным и наложил запрет на исполнение этого трюка.

Зато на показательных выступлениях разрешено практически все. Поэтому сложно найти хоть один номер, в котором Элайджа Балде не исполнял бы свое коронное сальто. Отчасти благодаря ему он и стал популярным фигуристом и блогером — видео его исполнения трюка набирает большое количество просмотров в Instagram и TikTok (в сумме — больше 29 миллионов). Причем в большинстве случаев фигурист исполняет сначала сальто, а потом еще какой-нибудь элемент, например тройной лутц или тулуп.

— Я чувствую, что причины, по которой видео становится вирусными, в том, что я полностью погружен в то, что и как я хочу сделать, — рассказал Балде CBC News.

По словам Элайджи, такое повышенное внимание к его действиям означает, что спортсмен движется в правильном направлении, пытаясь модернизировать фигурное катание.

Чернокожий фигурист — редкость

О популярности Балде можно говорить даже потому, что его пригласили участвовать в проекте Battle of Blades (аналог российского «Ледникового периода») в качестве хореографа и судьи. В команде жюри Элайджа был вместе с двумя олимпийскими чемпионами — Натали Спунер (хоккей) и Скотт Моир (фигурное катание, танцы на льду).

Но спортсмен еще выделяется и тем, что он — один из немногих темнокожих фигуристов.

— Быть чернокожим спортсменом в фигурном катании — другой опыт. Оно сильно укоренилось среди спортсменов с белой кожей, европейцев. Чтобы добиться успеха, нужно соответствовать определенным рамкам, — поделился проблемой расового однообразия в спорте Балде.

Поэтому после окончания карьеры он основал собственную некоммерческую организацию по расовому разнообразию и вовлеченности в спорт в целом. Цель — изменить политику фигурного катания и спонсировать следующее поколение атлетов, чтобы сделать его доступным для большего количества людей. На протяжении многих лет у не белокожих фигуристов практически не было возможности выступать на серьезном уровне. Организация будет заниматься менторскими программами для родителей и фигуристов для большего ориентирования в этом виде спорта и демонстрацией историей таких людей для увеличения интереса.

По большей части темнокожим спортсменам сейчас трудно добиваться больших результатов в фигурном катании из-за финансовых проблем. Во время пандемии Балде уже начал работу над этим проектом, катаясь на замерзших озерах и в других живописных местах под песни Рианны и Джеймса Брауна. Его видео привлекли внимание не только канадцев, но и жителей других стран. Американская актриса Джада Пинкетт Смит репостнула одно из его видео в Instagram, собрав еще 8,5 миллионов просмотров. В данный момент проект Элайджи можно поддержать материально на платформе GoFundMe.

— Я хотел бы вдохновить людей на то, чтобы они следовали своей мечте и своей страсти, что бы это ни было. Надеюсь, что следующему поколению спортсменов не придется сталкиваться с теми же вещами, с которыми приходилось разбираться предыдущему.