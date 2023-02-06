Чемпион Латвии выступил против возвращения россиян. Хотя всем обязан советской культуре

Почему у латвийского фигуриста Дениса Васильева такое радикальное мнение.

Латвиец Денис Васильев тесно связан с русской культурой. У него русская фамилия, он родился в Даугавпилсе — городе с преимущественно русскоязычным населением, а родители будущего фигуриста — в прошлом советские люди. И, как сказал о себе сам спортсмен, он однозначно вырос в советском менталитете. Васильев ходил в русский лицей в родном городе и даже некоторое время жил в нашей стране. С 14 лет Денис какое-то время тренировался у российского специалиста Алексея Урманова и находился с ним в Сочи. В общем, связей с нашей страной у фигуриста достаточно. Однако сейчас, похоже, спортсмен поставил на них крест.

Мнение

В настоящее время российские спортсмены находятся в режиме ожидания. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорит о возможном возвращении на зарубежные старты спортсменов из России и Белоруссии. Все больше и больше функционеров и общественных деятелей из разных стран высказываются в поддержку этого решения. Но бывают и исключения — в их число и вошел латвиец Денис Васильев. Его мнение стало одним из самых жестких и радикальных в нынешней повестке дня:

«У меня есть мнение на этот счет. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне сложно сказать: «Да, давайте кататься вместе!» Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, все будет хорошо и в соответствии с олимпийскими ценностями. Должно пройти время, конфликт должен закончиться, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это. На данный момент — нет, не поддерживаю [возвращение российских фигуристов]», — приводит Sportacentrs слова Васильева.

Денис Васильев. Фото Global Look Press

Латвия

Удивительна ли такая позиция? Да. Несмотря на то, что Васильев родился и всю жизнь прожил в Латвии. Ни для кого не секрет, что некоторые граждане этой страны настроены по отношению к России весьма радикально. Но подобное мнение от Дениса выглядит все же немного странно, учитывая российский бэкграунд этого спортсмена и довольно успешный опыт сотрудничества с русским тренером.

Работа с Алексеем Урмановым принесла Васильеву ожидаемый результат: в Россию фигурист приезжал для освоения тройного акселя и улучшения качества прыжков в три оборота. И это действительно важно в карьере Дениса — ведь до недавних пор он даже не пытался заходить на четверные прыжки. Достаточно необычная ситуация для мужского одиночного катания, но латвийцу для всех его текущих достижений было достаточно стабильного исполнения тройных прыжков и выдающихся навыков катания. Ведь его Skating Skills — одни из лучших в мире.

Получается, что фигурист во многом обязан России и советской культуре. А теперь от этого не осталось ни следа: спортсмен сделал политическое заявление, поддержав позицию своего государства. Да еще и приплел не имеющую отношения к теме ситуацию с допинговым делом Камилы Валиевой. При этом известно, что Васильев не живет в самой Латвии — с раннего детства. В настоящее время спортсмен тренируется в Швейцарии и очень уважает культуру этой страны.

К тому же нынешний тренер фигуриста Стефан Ламбьель — тоже не чужой для нашего фигурного катания. Этот специалист неоднократно работал с нашими фигуристами — с той же Елизаветой Туктамышевой, а также тепло отзывался о работе Этери Тутберидзе. Денис очень уважает своего наставника. Тем более неожиданным на таком фоне выглядит его заявление.

Денис Васильев. Фото Global Look Press

Радикал

Не так давно в Национальном олимпийском комитете (НОК) Латвии оценили вероятность участия национальной сборной в Олимпиаде-2024 в случае допуска на турнир россиян. Позиция четкая и категоричная: латвийцы готовы бойкотировать Игры в случае допуска на них россиян.

«Позиция Латвии такова: если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — заявил Delfi глава организации Тикмерс.

Интересно, разделяет ли подобную позицию патриот Васильев, который был счастлив оказаться на Играх в Пекине? Год назад в интервью «СЭ» Денис отметил, насколько важными являются для карьеры каждого фигуриста именно эти соревнования:

— Огромная возможность, что у нас в принципе есть Олимпиада во время пандемии. Я очень благодарен и счастлив. Это веха, ступень в карьере каждого фигуриста (Денис сказал по-английски — milestone. — Прим. «СЭ») Быть тут — много значит. Лед тут — просто конфета! Одно удовольствие на нем кататься.

Но главное во всей этой истории, конечно, то, что итоговое решение о возвращении российских и белорусских атлетов на международные турниры принимать будет все-таки не латвиец Васильев. И даже не одна из главных хейтеров России Меган Дюамель, чьи едкие комментарии время от времени разбавляют информационное пространство.