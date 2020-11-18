Иностранный легион «Гран-при России». Грузин из группы Тутберидзе и еще один «ангел» Плющенко

Морис Квителашвили из Грузии и Екатерина Рябова из Азербайджана — самые опасные соперники россиян в Москве.

Московский этап серии «Гран-при», стартующий 20 ноября, пройдет в форме открытого чемпионата России. На турнире выступит 24 одиночника и одиночницы, 10 танцевальных и 8 спортивных пар. Из них только одна треть будет представлять не Россию. Но и это чисто условное деление — многие из зарубежных спортсменов родились или тренируются в России.

В новом материале — о том, кто из иностранных фигуристов все-таки смог заявиться на Rostelecom Cup и почему нужно следить за их выступлениями.

Чемпионка мира среди юниоров из Венгрии

На своем первом совместном этапе юниорского «Гран-при» Анна Яновская и Сергей Мозгов завоевали бронзу. Затем — уже золото, за которым последовало второе место в финале серии. Чуть позже — победа на юношеских Олимпийских играх. В 2015 году пара выиграла юниорский чемпионат мира, причем с третьей попытки.

Потом никаких особых результатов не было. Через год, после дебюта на взрослом уровне, дуэт распался. Анна уехала в Венгрию, где встала в пару с Адамом Лукачем. Через год они выиграли чемпионат страны. В этом же сезоне на турнирах в Оберстдорфе и Будапеште Анна и Адам заняли призовые места и набрали технический минимум для участия в главных стартах — чемпионатах мира и Европы.

После Яновская/Лукач долгое время не выступали из-за травмы партнерши. Вернулись на соревнования только на этапе Кубка России в Казани, где показали программы вне конкурса. Дуэт тренируется в Москве у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. В «Мегаспорте» Анна и Адам соревновались уже как минимум дважды — на чемпионате Европы и этапе серии «Гран-при».

В Москве также выступят чемпионы Украины и Литвы — Александра Назарова / Максим Никитин и Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс. Украинцы раньше не были на «Гран-при» России, а вот литовцы в прошлом году стали на Rostelecom Cup пятыми, обогнав сразу две российские пары. Четвертым дуэтом не из России станут белорусы Виктория Семенчук / Илья Юхимук.

В парном катании, кроме российских дуэтов, выступят Юлия Щетинина / Марк Мадьяр из Венгрии.

Бронзовый призер чемпионата Европы из группы Тутберидзе

На чемпионате Европы в Граце Морис Квителашвили стал «первенцем» — так тренеры «Хрустального» назвали успех Мориса и всего тренерского штаба на том турнире. Спортсмен из Грузии в Австрии взял бронзу, и они с четырехкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис / Гийомом Сизероном стали единственными медалистами не из России.

Морис родился, живет и тренируется в Москве в группе Этери Тутберидзе. До 2016 года фигурист выступал за Россию, но особых успехов не добивался, если не считать медалей на «челленджере» и этапе юниорского «Гран-при». На взрослых турнирах коммерческой серии за Россию он выступил дважды и оба раза занял последнее место. Зато уже через год, только начав соревноваться за Грузию, Квителашвили внезапно стал пятым на Rostelecom Cup. В следующем сезоне и вовсе выиграл серебро, уступив только двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю.

В Москве Морис — самый опасный для россиян соперник. Отличаясь ужасной нестабильностью, фигурист «Хрустального» все-таки способен побороться за медаль на этом турнире. Особенно при ошибках соперников.

У Александра Лебедева и Владимира Литвинцева из Беларуси и Азербайджана таких успехов пока не было. Литвинцев уже выступал на «Гран-при» России в прошлом году, но откатался очень неудачно — в итоге 11-е место. А Лебедев вообще почти не соревновался на турнирах такого уровня (кроме чемпионата Европы в прошлом году, на котором он едва попал в произвольную программу).

Победительница «челленджера» из Эстонии и ученица Плющенко из Азербайджана

Россия славится своим женским одиночным катанием. Тем удивительнее, что представительство иностранных спортсменок на московском «Гран-при» в этом виде самое большое. Анастасия Галустян, Екатерина Рябова, Эва-Лотта Кийбус, Виктория Сафонова и Алина Урушадзе — все эти фигуристки выступили в прошлом сезоне на чемпионате Европы в Граце.

Лучшие выступления показали эстонская и азербайджанская фигуристки: им удалось попасть в десятку сильнейших. Рябова тренируется сейчас в академии Евгения Плющенко и уже на прошлом Rostelecom Cup стала пятой. В этом году спортсменка успела поучаствовать в петербургском турнире «Мемориал Панина — Коломенкина», правда, вне конкурса.

Эва-Лотта Кийбус и Виктория Сафонова отметились победами на международных стартах в сезоне-2020/21. Эва выиграла «челленджер» Nebelhorn Trophy, а Вика — «бэшку» в Минске, где обошла Софью Самодурову и Анастасию Гулякову. Лучшие результаты девушек примерно одинаковые: около 65 баллов за короткую и больше 120 — за произвольную, так что соперничать здесь будут между собой. Но при ошибках соперниц смогут побороться даже за пятерку — Гулякова, Самодурова и Елизавета Нугуманова им вполне по зубам.

Недалеко от них будет и грузинская фигуристка Алина Урушадзе — для нее это дебют на этапах «Гран-при», хотя на чемпионате Европы фигуристка уже выступала. Анастасия Галустян из Армении тоже может выдать хороший прокат: Настя владеет каскадами 3 + 3, неплохо вращается и интерпретирует программы. Слабое место фигуристки — недокруты, которые могут быть практически на всех прыжках. В 2019 году Галустян рассказывала, что тренируется во время массового катания на московском «Локомотиве» у своих родителей, иногда ставит программы за два дня до старта и нарезает сама музыку.

Соревнования на московском «Гран-при» начнутся уже в пятницу. В отличие от предыдущих этапов пройдут со зрителями — и здесь будет на кого посмотреть.

Участники «Гран-при России«

Мужчины

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Александр Лебедев (Белоруссия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Дмитрий Алиев (Россия)

Петр Гуменник (Россия)

Макар Игнатов (Россия)

Михаил Коляда (Россия)

Артем Ковалев (Россия)

Андрей Мозалев (Россия)

Роман Савосин (Россия)

Евгений Семененко (Россия)

Илья Яблоков (Россия)

Женщины

Анастасия Галустян (Армения)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Виктория Сафронова (Белоруссия)

Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Алина Урушадзе (Грузия)

Анастасия Гулякова (Россия)

Алена Косторная (Россия)

Елизавета Нугуманова (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Александра Трусова (Россия)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Пары

Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия)

Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия)

Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия)

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия)

Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия)

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия)

Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия)

Танцы

Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия)

Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия)

Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия)

Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия)

Анабель Морозова / Андре Багин (Россия)

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия)

Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия)

Александра Назарова / Максим Никитин (Украина)

Расписание «Гран-при России«

20 ноября, пятница

13:30 Мужчины. Короткая программа

15:30 Танцы на льду. Ритм-танец

18:00 Пары. Короткая программа

19:25 Женщины. Короткая программа

21 ноября, суббота

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы на льду. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15:00 Показательные выступления (с участием Алины Загитовой и Камилы Валиевой)

Телетрансляции на Первом канале

20 ноября, пятница

19:45 Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

21 ноября, суббота

14:00 Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир

21:20 Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа. В записи

22 ноября, воскресенье

16:30 Показательные выступления. Прямой эфир

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