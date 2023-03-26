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«На Олимпиаде Трусова повела себя некрасиво. Нужно контролировать эмоции». Мнение чемпионки Латвии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Степченко
Софья Степченко.
Фото Global Look Press
Софья Степченко
Фото Global Look Press
Софья Степченко
Фото Global Look Press
Софья Степченко
Фото Global Look Press
Александра Трусова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Софья Степченко — о тренировках в Риге на русском языке и женском фигурном катании.

На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме традиционно много было выходцев из России. Обратная сторона сильной сборной — спортсмены, которые не находят себе в ней места, вынуждены искать варианты трудоустройства за границей. Но есть и более любопытные случаи. Это дети эмигрантов и выходцы из русскоязычных диаспор разных стран. Такие, как тот же Илья Малинин. Говорить, что он продукт российской школы, неправильно, но и отрицать его связь с нашей страной полностью тоже не стоит.

От Латвии в этом году была новая молодая фигуристка — 16-летняя Софья Степченко проводит первый взрослый сезон и с ходу смогла пробиться как на ЧЕ, так и на ЧМ. Серьезной борьбы за единственную квоту внутри страны нет, но нужно пройти минимальный порог технической оценки ISU, и Степченко это удалось. Прокаты в Японии для нее нельзя назвать идеальными, однако дебют скорее удался, чем нет. В интервью «СЭ» после произвольной она подвела личные итоги турнира.

Софья Степченко
Фото Global Look Press

Из-за травмы не успела подготовиться

— Поздравляю с завершением чемпионата мира. Довольна собой?

— Здорово, что я смогла пройти в произвольную программу. На данный момент для меня уже это успех. Большое спасибо тренерам за работу и поддержку, без них у меня ничего бы не получилось. Спасибо также врачам, без их чудес я вообще не смогла бы приехать на этот турнир. За неделю до чемпионата мира я неудачно приземлила прыжок и подвернула ногу. Восстановиться получилось максимально быстро и выступить с учетом обстоятельств вполне достойно. Я показала лучший результат сезона, сделала новый для себя каскад. Так что турнир был скорее удачный, чем нет.

— Получается, что в Сайтаму ты приехала с травмой?

— Да, так и есть, я выступала с травмой. Подвернула ногу, повредились связки... Разминалась перед соревнованиями в сухом зале, делала двойной аксель и упала. Оказалось, что под ковриком была дырка, и нога на выезде неудачно попала в эту ямку. Травма максимально обидная, и все это непосредственно перед ЧМ. Трудно было тренироваться, до конца восстановиться, разумеется, не успела. Но в моем случае успехом был сам факт того, что я попала на ЧМ и достойно откатала две программы.

— Новый каскад был в короткой программе?

— Я впервые в карьере сделала тройной лутц с тройным тулупом. Первый для меня каскад 3-3 на больших соревнованиях, так что я очень рада тому, что он получился. И не просто получился, а сделан был на хороший плюс.

— Понятно, что в твоем случае речь не шла о борьбе за медали или даже за последнюю разминку. Какие задачи в таком случае ставились на турнир?

— Попасть в произвольную прежде всего. И выступить на свой максимум. Как получится, так получится. Понятное дело, что я еще уступаю более опытным спортсменкам, это мой первый взрослый сезон. Поэтому сам факт того, что я на ЧМ, выступила в произвольной программе, — это здорово. Тем не менее у меня есть амбиции, и я планирую развиваться дальше. Произвольная, честно скажу, не совсем удалась, рассчитывала на большее. Но неудачный опыт — тоже опыт. Буду работать над собой, а на будущий год главная задача — продвинуться дальше, чем я есть сейчас. Вот так, по ступеньке, и буду двигаться вперед. Посмотрим, куда получится дойти.

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— Какие причины того, что не удалось проявить себя в произвольной? Последствия травмы?

— Психологически было сложно выступать на таком уровне. Немного растерялась. К тому же из-за травмы действительно не успела нужным образом подготовиться. Не хватило тренировок, наката программы. Я не каталась все же почти неделю. В первый раз вышла на лед в пятницу, и сразу на соревнования...

— Как оценишь уровень конкуренции на ЧМ? Он тебя удивил?

— Уровень высокий. Заметно выше, чем на чемпионате Европы. Но я в первую очередь ехала показать свои прокаты и ориентироваться на себя, а не смотреть на других девочек. Конечно, соперницы сильные, глупо это отрицать. Интересно было посмотреть на их произвольные, на уровень их катания. Главные отличия взрослого спорта от юниорского — именно в мастерстве конька. Поэтому смотреть на осознанное взрослое катание всегда интересно.

Софья Степченко
Фото Global Look Press

Я в Риге тренируюсь на русском, вокруг меня русскоязычная среда

— На чемпионате Европы ты была 11-я, а на ЧМ только 23-я. Причина разницы результатов в разнице уровня конкуренции?

— Естественно. Совсем другая борьба, другие девочки, поэтому и не удалось высоко пробиться. Что касается себя, то по баллам я выступила примерно как на чемпионате Европы. Но соперниц тут больше, и они сильнее.

— Правильно тогда будет сказать, что фигурное катание качнулось в сторону Азии? Что у мужчин, что у женщин лидеры из Японии и Южной Кореи. Даже в парах чемпионы японцы.

— Конечно, в десятке лучших было много кореянок и японок. Но попали в число лучших и американки, и бельгийка Луна Хенднрикс. Немка Николь Шотт. Определенное преимущество сейчас у азиаток есть, и это очевидно. Но и у девушек из Европы есть все шансы показать себя. Поэтому я бы не говорила о какой-то деградации фигурного катания в Европе. Иначе Хендрикс не попала бы на пьедестал почета, согласитесь.

— Как дела с развитием фигурного катания в Латвии? Со стороны о нем знают по одному человеку — Денису Васильевсу. Есть ли кто-то за ним и за тобой?

— У нас много талантливых ребят. Сильная юниорка, хорошая пара, которая в будущем может показать высокие результаты на чемпионатах Европы и мира. Так что ничего критичного.

— Какие у тебя отношения с Денисом Васильевсом?

— Честно говоря, мы едва знакомы и не общаемся. Он живет и тренируется в Швейцарии, я — в Латвии. Так что пересекаемся только на больших соревнованиях.

— Верная мысль, что больше всего интересуется фигурным катанием в Латвии русскоязычная диаспора страны?

— Не задавалась этим вопросом, если честно. Говоря о моих тренерах, один тренер — эстонец. Но общаемся мы на русском. Там, где я тренируюсь, в основном русскоязычная среда. В Риге в принципе много кто говорит по-русски. Это удобнее всем и понятнее, поэтому тренировки проходят на русском.

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— Ты коренная рижанка?

— Родилась в Риге и всю жизнь тут прожила. Люблю этот город.

— Устраивают тренировочные условия?

— Спасибо большое моему спортивному клубу — у меня достаточно часов льда и проблем с этим нет. Три льда в день, частный лед, сухая тренировка, хореография, занятия на улице. Проблем никаких вообще, все условия для занятий. Так что дальше все уже зависит только от меня.

— Государство поддерживает тебя и твою карьеру?

— Прежде всего помогает Федерация фигурного катания Латвии. Большое им за это спасибо — и финансово помогают, и организационно. Клуб важную роль участвует в моей карьере и олимпийский комитет Латвии. Конечно же, важную роль играют родители. В нашем виде спорта, по крайней мере на начальном этапе, точно без большого участия родителей, как финансового, так и морального, не получится. Я им очень благодарна за все.

Софья Степченко
Фото Global Look Press

Судьи профессионалы и оценивают так, как видят, поэтому всегда правы

— Пока что твой технический максимум — каскад двух тройных. Есть мысли об элементах ультра-си, или тебе пока рано ставить такие задачи?

— Я бы хотела в следующем сезоне попробовать тройной аксель или четверной. Но для начала надо завершить сезон и в межсезонье спокойно обсудить этот момент с тренерами. Лично у меня интерес к ультра-си-прыжкам есть.

— А есть ли смысл их сейчас учить? Тенденции судейства в пользу работы над катанием, новый возрастной ценз не будет допускать готовых к четверным прыжкам юниорок. Складывается ощущение, что ISU больше не нужна сильная техника.

— Возможно, ультра-си-прыжки станут больше фишкой для юниорских стартов. Понятно, что в юном возрасте проще прыгать многооборотные прыжки, но на самом деле и во взрослом возрасте их можно исполнять. Особенно если ты ранее их пробовал. И мы видим примеры. Наверное, во взрослых все же будет меньше четверных, но само катание будет интереснее и насыщеннее. Не будет такого, что разгон-заход на прыжок — приземление — новый прыжок. Хочется видеть целостные прокаты.

— Передо мной же сейчас все-таки стоят пока ключевыми другие задачи. Нужно доработать непрыжковые элементы, поработать над катанием. Техника у меня в целом неплохая, катаюсь стабильно, а вот вторая оценка объективно проседает, и над ней надо плотно работать.

Илья Малинин. Малинин сделал шесть четверных, но проиграл японцу и корейцу. Трусова была восхищена американцем

— Твоя позиция — спорт должен развиваться в сторону техники или нужен комплексный подход, включающий акцент на вторую оценку?

— Ты выходишь на лед для зрителя, а фигурное катание — это шоу. Поэтому артистизм, безусловно, очень важен. В идеале должно быть больше работы над катанием, чтобы прокаты было интересно смотреть, а не просто считать обороты на элементах и ждать четверные.

— Кто твой кумир в фигурном катании? Как из действующих, так и из тех, кто уже завершил карьеру.

— В мужском одиночном импонирует Юдзуру Ханю. Как своим катанием, так и своей техникой. Как он спасает прыжки! По технической составляющей у девушек, конечно, выделяется Саша Трусова. Но вот по катанию скорее мне ближе Аня Щербакова.

Щербакова с Трусовой как раз стали главными действующими лицами олимпийского турнира Пекина-22. За кого ты болела?

— За Сашу Трусову. Мне она больше импонировала.

Александра Трусова
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ты согласна с позицией Трусовой и ее фанатов, что победа должна была быть за ней? Поскольку пять четверных — это уникальный случай для спорта.

— Некорректный вопрос, потому что я не слышала, чтобы Саша напрямую так говорила, что победа должна была быть за ней. Мое же мнение, что судьи оценивают так, как должны, как они видят. Они профессионалы своего дела, а значит, всегда правы.

И все же у Трусовой была крайне эмоциональная реакция на результаты соревнований. Такое поведение допустимо с учетом драмы момента или нет?

— Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, — это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и все же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось. Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня.

Ты лично знакома с Александрой и Анной?

— Нет, не довелось. Никогда даже не пересекалась с ними, не была ни на одном старте. Это мой первый взрослый сезон, я только вышла во взрослые, а их уже нет.

По юниорам с россиянами успела пересечься? С Камилой Валиевой, например?

— У меня и полноценных юниорских сезонов не было. Прошлые два года получились рваными и почти без международных стартов из-за пандемии. В этому году только все начало налаживаться, но россияне отстранены. Так что практически и не было опыта соревнований с россиянками, поэтому с Камилой я тоже не пересекалась.

В целом следишь за российским фигурным катанием?

— В свободное время могу посмотреть прокаты, узнать, что происходит. Я в принципе люблю фигурное катание и слежу за тем, как оно развивается во всем мире. И в России в том числе.

На твой взгляд, на этом ЧМ не хватало россиян или и без них соревнования получились насыщенными на события?

— Я настолько была сконцентрирована на себе, что даже не смотрела и не думала о том, кто тут еще выступает. Поэтому мне сложно даже сказать.

Какие строишь перед собой планы, цели и задачи на будущее?

— Этот сезон, вероятно, подходит к концу, вряд ли мы будем участвовать в командном чемпионате мира. В межсезонье хочу поработать над компонентами, улучшить свое катание. Поработать над программами, стабилизировать технический контент. Что же касается долгосрочных целей, то главная одна — это Олимпиада. Я не мечтатель, я реалистка, и главная задача просто на Олимпиаду будет попасть. А там дальше уже, разумеется, у кого как получится.

Софья Степченко
Родилась 21 декабря 2006 года в Риге.
Специализация: одиночное катание.
Чемпионка Латвии, участница чемпионата Европы и чемпионата мира. Призер международных и национальных юниорских соревнований.

Фигурное катание
Софья Степченко
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