Фигуристка ЦСКА показала судьям четверной риттбергер. Самоделкина идет на рекорд

Софья не боится исполнять самый сложный четверной прыжок и способна стать лидером сборной России в будущем.

Самоделкина из группы Сергея Давыдова на прошлой неделе выиграла два серьезных турнира — этап Кубка России и чемпионат Москвы по разряду КМС. Без ошибок в программах на столичном турнире не обошлось. В короткой Софья упала перед тройным лутцем, но исполнила его впоследствии чисто, а в произвольной не справилась с четверным сальховом и квадом риттбергером. Впервые Самоделкина попробовала этот прыжок за пару недель до старта и практически сразу вставила его в программу. Далее в статье — об истории исполнения девушками самого сложного четверного и о потенциале Софьи Самоделкиной.

Четверной риттбергер в женском одиночном катании

В 2017 году Александра Трусова прыгнула четверной сальхов (с недокрутом) на юниорском этапе «Гран-при» в Австралии. Хотя чемпионке мира из Японии Микки Андо удалось сделать этот элемент на 15 (!) лет ранее, именно это событие можно считать точкой отсчета всему последующему становлению квадов в женском одиночном катании. Кажется, что теперь в объективно лучшей тренерской группе мира все фигуристки когда-нибудь тоже должны начать исполнять ультра-си — без этого у Этери Тутбердизе делать практически нечего.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров за три года освоила все остальные четверные — на соревнованиях она сделала флип, лутц и тулуп. Официально непокоренным остался только четверной риттбергер. Но в действительности Трусова сделала его на тренировке еще в октябре. И после этого болельщики начали гадать, когда же Саша решится на него и в соревновательном прокате.

Предполагали этап «Гран-при» в Москве — тем более что это чуть ли не единственный шанс в этом сезоне показаться на международных соревнованиях. Пока что ни Саша, ни кореянка Ю Ен, которая тоже делала квад риттбергер на тренировке, официально не стали той спортсменкой, которой первой удался этот четверной. И единственным шансом это сделать остается чемпионат мира, на который надо сперва отобраться (в первую очередь это касается Александры). А после отмены европейского первенства непонятно, будет ли проведен этот турнир.

Несколько дней назад своей попыткой исполнить четверной риттбергер удивила Софья Самоделкина. Ученица Сергея Давыдова на тренировке прыгнула сначала его, а потом и квад сальхов. Первый четверной получился явно с недокрутом — исполнить именно риттбергер без этой ошибки сложно даже мужчинам.

Потенциал Самоделкиной

Здесь можно было подумать, что на тренировках много кто делает сложнейшие элементы, а затем выкладывает видео в социальные сети. Ничего такого в этом нет — кому не хочется показать, на что он способен. Рисковать на официальных турнирах, правда, не всегда есть смысл. Та же Самоделкина неделю назад прекрасно исполнила четверной сальхов и тройной аксель в одной программе и набрала лучшие баллы среди юниорок в этом сезоне.

Удивительно, но через пару дней после появления видео с четверными от Софы она попыталась сделать те же прыжки на чемпионате Москвы. С риттбергера Самоделкина упала, не докрутив его так, что квад был понижен по базе до тройного. Сальхов — снова падение. Остальное было исполнено чисто, но оценка за произвольную — всего лишь 127,73. Видимо, решили, что чем быстрее вставить прыжок в программу, тем быстрее он получится. А что же тогда тройной аксель? Не лучше ли оставить накатанный вариант, ведь шансов на победу с ним как раз больше?

Получается, что Самоделкина, которая уже прыгает сальхов, аксель и (пока что только на тренировке) риттбергер, может стать едва ли не лидером сборной. Пока что юниорской, но в перспективе и взрослой. В этом году она должна была выйти на международный уровень и дебютировать в серии юниорского «Гран-при». Но все соревнования юниоров отменили, так что остались только российские старты. На первенство России в Красноярск, возможно, не поедет Камила Валиева — пока что в этом году она выступает исключительно на взрослом уровне. То есть основная борьба в феврале должна развернуться между Софой Самоделкиной и Соней Акатьевой из «Хрустального».

Спортсменка из группы Тутберидзе на соревнованиях прыгала два чистых четверных тулупа и один аксель (в произвольной). Потенциально этот набор перебивает то, что делала Самоделкина на последнем этапе Кубка России (один сальхов и один аксель). То есть смысл усложнять программу определенно присутствует. Только, может быть, проще вставить второй триксель или сальхов, а не пытаться сделать совершенно сырой риттбергер?

Квад риттбергер можно делать чисто для фиксирования рекорда (обогнать в этом ту же Трусову, например). Сама Самоделкина в интервью сайту Федерации фигурного катания России отметила, что хотела бы научиться всем четверным, как и двукратная чемпионка мира среди юниоров. Только в этом сезоне это бессмысленно, так как исполнение риттбергера не будет официально признано Международным союзом конькобежцев. Можно действительно просто накатывать этот прыжок, но попутно есть риск проиграть не только Акатьевой, но и кому-нибудь еще.

Зато в качестве долгосрочной перспективы такая тактика может сработать. Самоделкиной в следующем году исполнится 14, а значит, на Олимпиаду в 15 лет она не попадет. Но если главный спортивный турнир отложат на год, как это случилось с летними играми, то у Софы будут все шансы туда отобраться. К тому времени у нее могут быть отработанные сальхов, аксель и риттбергер. Загадывать сейчас сложно, но потенциал спортсменки позволяет на это рассчитывать. Прибавить ко всему перечисленному неплохие вращения, дорожки шагов и компонентную часть программы (а в этом аспекте Самоделкина еще будет прибавлять) — получится опасная соперница для сегодняшних лидеров. Наблюдать за развитием ученицы Сергея Давыдова будет крайне интересно.