«Думаю об Олимпиаде, а не о возрасте». 39-летняя фигуристка Стеллато-Дудек — о мечте попасть на Игры

Интервью канадцев Деанны Стеллато-Дудек и Макса Дешама — о высоте в Колорадо-Спрингс, сравнении судейских систем и словах Меган Дюамель об уровне парного катания.

Канадский дуэт Деанна Стеллато-Дудек и Макс Дешам на чемпионате четырех континентов (аналоге чемпионата Европы) занял третье место. Эта бронза — пока что главный успех в их совместной карьере. В парном катании Деанна не очень давно, всего шесть лет. Фигуристка начинала свою карьеру в американской сборной в качестве одиночницы, выиграла в сезоне 1999/2000 финал юниорского «Гран-при» и серебро чемпионата мира среди юниоров, а потом на 16 лет ушла из спорта. Вернулась уже в парное катание и начала выступать при новой системе судейства — в 2000-х еще действовала система 6,0. Стеллато-Дудек пыталась продолжить карьеру с сборной США, но сейчас выступает за Канаду. Цель фигуристки, которой 22 июня исполнится 40 лет, — Олимпийские игры-2026.

После завоевания бронзы на чемпионате четырех континентов корреспондент «СЭ» пообщалась со Стеллато-Дудек и Дешамом. Обсудили проблемы из-за большой высоты в Колорадо-Спрингс, различия между старой и новой системой судейства и поговорили об уровне мирового парного катания и словах олимпийской чемпионки Меган Дюамель, которая считает неправильным для взрослых спортсменов исполнять двойные прыжки и выбросы.

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Люди практически умирали в конце произвольной

— Как вам ваше выступление на чемпионате четырех континентов?

Деанна: Я понимаю, что мы опустились со второго места после короткой программы на третье в итоге, но мы действительно рады прокату произвольной. Впервые мы попробовали исполнить параллельный тройной сальхов. А еще турнир проходил на высоте, так что с этим были связаны дополнительные сложности. Кажется, у меня получилась неплохая попытка, учитывая высоту. Макс обычно приземляет этот прыжок, так что падение — это необычная ситуация. У нас возникали проблемы, но в целом все было лучше, чем на национальном чемпионате. Есть еще над чем работать, чтобы показать самое лучшее катание на чемпионате мира. Это лучше, чем выйти на пик формы здесь.

Макс: Мы понимали, что выступление здесь будет сложным. Особенно в произвольной программе. Так что, думаю, мы неплохо откатались.

— Многие действительно отмечали проблемы из-за высоты. Правда ли были серьезные проблемы из-за этого?

Макс: Это было ужасно (смеется). Все горело, а восстанавливаться тут очень сложно. Особенно тяжело пришлось не в начале программы, а ближе к концу. Все зависело от головы, потому что физические силы были на нуле.

Деанна: Что касается меня, я видела, как люди практически умирали в конце произвольной. Но для меня все было неплохо. Когда мы только приехали в Колорадо-Спрингс, я чувствовала себя отлично. Тренировки проходили хорошо. А вот восстановление проходило очень тяжело — с каждым днем я чувствовала себя все хуже и хуже. Но это нормально — это не просто я так думаю, это наука. С той физической нагрузкой, которая у нас была, нужно тридцать дней, чтобы акклиматизироваться. Никто полностью не адаптировался к высоте. Было сложно, но в прошлые три месяца я болела, так что мне уже ничего не страшно. Привыкла к тому, чтобы не быть готовой на 100 процентов к соревнованиям (смеется).

— Раньше в вашей карьере был похожий опыт выступлений на высоте?

Деанна: Только на небольшой, такой, которую ты даже не чувствуешь. А здесь высота как будто была в пять раз больше. Так что я понимаю, почему фигуристы ощущали себя очень уставшими в конце программы. Для меня же проблема была скорее в восстановлении.

Фото USA Today Sports

Новая система судейства более объективная

— Деанна, вы вернулись в фигурное катание около шести лет назад. Причем до этого вы выступали в одиночном катании, сейчас же — в парном. Какие у вас ощущения?

Деанна: Я чувствую себя великолепно. Ничего не дается легко, я понимала, что потребуются годы работы. Фигуристки, против которых я сейчас соревнуюсь, имеют 5 — 10 лет опыта в парном катании. А у меня всего 1 — 2 года. Я знала, что мне надо делать много повторений одних и тех же элементов, чтобы догнать их. Один из моих тренеров как-то сказал мне, что мое время обязательно придет, надо просто продолжать работать. Кажется, сейчас мое время как раз и наступило. Надеюсь, дальше будет только лучше. Даже за последнюю неделю у меня и Макса произошли улучшения в катании. Хотя у нас никак не получается чисто откатать произвольную программу, всегда есть какие-то серьезные ошибки. Но у нас неплохие оценки. Есть еще куда расти.

— Вас можно назвать примером для других фигуристок, особенно сейчас, когда средний возраст спортсменок значительно упал. Чувствуете себя образцом для подражания?

Деанна: На самом деле, я не думаю об этом. Иногда ко мне подходят люди, которые закончили со спортом, но хотят вернуться. Это многое для меня значит — кто-то из тех, кого мы, казалось бы, потеряли, могут снова начать выступать. Спортсмены заканчивают карьеры, создают семьи, забывают о спорте, но неплохо, если мы можем их вернуть. Или же есть те, которые считают, что нужно закончить, потому что они уже немолоды, а потом они видят меня... (Смеется). Когда я прихожу на тренировки, я обо всем этом, конечно, не думаю. Фокусируюсь только на своих целях, на наших общих с Максом целях, на том, что нам нужно сделать, дабы подняться на пьедестал и попасть на Олимпийские игры-2026.

— Вы выступали как одиночница еще при системе 6,0, а после возращения катаетесь как парница, уже при новой системе судейства. Какая из них проще?

Деанна: Они очень отличаются. Особенно потому, что у меня был длинный перерыв в катании. Мне кажется, система 6,0 проще для восприятия. Зрители понимали, что 6,0 — это идеальная оценка, золотой стандарт. Если кто-то получал такие баллы, ему очень бурно аплодировали и поддерживали. Что касается новой системы судейства, то она похожа на некий склон. Особенно это касается мужского одиночного катания: условно, кто-то может получить 150 баллов в произвольной программе, а другой — 250. Оценки растут на протяжении всего турнира.

Для фигуристов разница в другом. Сильнее всего ее я заметила в работе ног. При системе 6,0 больше значение имела артистическая составляющая программы, чтобы все было в музыку. Сейчас нужно детальнее подходить к дорожкам шагов, делать много поворотов и других элементов. Что-то среднее между этими двумя системами было бы идеально.

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Макс: Сейчас фигуристам проще. Ты понимаешь, где ты теряешь баллы, а где, наоборот, ты их набираешь.

Да и ты знаешь, какой уровень и почему ты его получил. Давайте посмотрим на гимнастику, там тоже раньше были оценки от 1 до 10, а сейчас все по-другому. После перехода зрители не понимали, что происходит, при прежней системе было проще.

— Наверное, новая система — это словно другой мир.

Деанна: Мне требовалось переучиваться. Раньше можно было сделать любой прыжок во вращении, поставить галочку, что ты его выполнил. Все. Не нужно было менять позиции или что-то такое. Сейчас все гораздо сложнее. К этому надо привыкнуть.

Макс: Сейчас система более объективная, чем раньше.

Деанна: Она более организованна, чем система 6,0.

— Сложно адаптироваться к новой системе?

Деанна: Сначала да. Когда я соревновалась как одиночница, отсутствовали уровни на непрыжковых элементах, работа ног была другой, как я уже говорила. Не было компонентов в том смысле, как мы понимаем их сейчас. Просто техническая оценка и вторая оценка. И все. Конечно, на привыкание потребовалось время — нужно было адаптироваться к тем же GOE (надбавкам от судей за исполнение элементов. — Прим. «СЭ»), понимать, как они выставляются, просматривать протоколы. В то же время я привыкала кататься в новой для себя дисциплине. Изучала — какие уровни есть в парном катании. И они тоже изменились даже с того времени, как я начинала кататься как парница. Мой первый сезон в парном катании длился шесть месяцев. Полгода прошло до моего первого национального чемпионата с первым партнером. Требовалась все понять довольно быстро. Но ты адаптируешься ко всему, тренируешься каждый день.

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Дюамель имеет право на свое мнение

— После Олимпийских игр конкуренция упала — кто-то закончил карьеру, кому-то не позволено выступать. Вам не хотелось бы иметь больше сильных соперников?

Деанна: В жизни все происходит волнами. И в парном катании то же самое. В 2010 году ты мог набрать 62 балла в короткой программе и занять шестое место на чемпионате мира. А в 2018-м 64 балла — это оценка, которую надо получить, чтобы квалифицировать в произвольную. Все развивается и меняется. За последние 10 лет было много фигуристов, которые не закончили со спортом, продолжили кататься и соревновались в возрасте за 30. А потом в периоде между 2018 и 2022-м они все завершили карьеру. Так что сейчас такая комбинация из людей, которым не позволено сейчас соревноваться на международном уровне, и тех, кто закончил, — причина такого небольшого провала.

Но это везде так, например, на том же фондовом рынке. Там тоже есть то рост, то падение. Потихоньку все возвращается на круги своя. Я гарантирую, что при том же составе участников в следующем году соревнования пройдут на более высоком уровне. Это не аномальная ситуация, ничего не остается всегда на самом топе, так просто невозможно. В последние 10 лет парное катание росло и развивалось, а сейчас наблюдается небольшой упадок. Но все вернется. Кристи Ямагучи (олимпийская чемпионка Альбервиля. — Прим. «СЭ») прыгала каскад тройной лутц + тройной тулуп в 1992 году, а потом этот же элемент никто не делала до 2000-х. В фигурном катании так происходит постоянно. Это обычный жизненный цикл.

Макс: Мы часто видим такое во всех дисциплинах фигурного катания.

— В социальных сетях Меган Дюамель говорила, что ей странно видеть двойные прыжки и выбросы в парном катании. Вы согласны с ней?

Деанна: Каждый может иметь свое мнение. На всех соревнованиях до этого турнира мы делали двойной сальхов, у нас были разумные причины для этого. Мы можем получить больше баллов за чистый двойной прыжок, чем если бы упали с тройного. А здесь мы осознанно пошли на риск и исполнили тройной, понимая, что наши оценки могут быть ниже. У каждого дуэта своя стратегия. В то же самое время Меган имеет право на свою точку зрения.

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— Может, дело в том, что сейчас выгодно исполнять более простые прыжки? Чистые двойные ценятся больше, чем попытки тройных, чистые тройные стоят больше, чем четверные не самого высокого качества...

Деанна: На самом деле, я делала выброс четверной сальхов с моим предыдущим партнером в 2018 году. И тогда же стоимость квадов была понижена. Конечно, все перестали выполнять такие сложные элементы, потому что они стоили недостаточно много. Игра не стоит свеч, как говорится (в оригинале фразеологизм звучал как the juice wasn't worth the squeeze — Прим. «СЭ»). Получается, что нужно затрачивать большие усилия — свои и партнера, чтобы выполнить квад, но за это ты получишь небольшое количество баллов. Но это то, что должен решать Международный союз конькобежцев. Если стоимость элементов вырастет, то, возможно, будет и больше четверных. Но с тех пор, как правила изменились, кажется, единственной парой, которая исполняла подобные элементы, были Вэньцзин Суй / Цун Хань. И они уже знали, как делать четверную подкрутку. А если бы они не умели, то, наверное, задумались, надо ли исполнить элемент, который стоит всего на 1,9 балла больше, чем прекрасно исполненная тройная подкрутка.

Макс: А еще не стоит забывать о риске получить травму.

Деанна: Одно дело — тратить усилия для того, чтобы выучить что-то, другое — исполнять элемент, когда ты уже знаешь, как это делать.

— Какие у вас дальнейшие цели в сезоне?

Макс: Мы всегда хотим улучшить свой результат, получить больше баллов. Планируем приехать на чемпионат мира и показать все, на что мы способны.

Деанна: Как я уже сказала, мы еще ни разу не откатали произвольную программу в этом сезоне чисто. Мы хотим прийти к пику формы на чемпионате мира и наконец исполнить ее без ошибок, чтобы закончить сезон, имея внутреннее удовлетворение. Что касается коротких программ, то у нас было несколько хороших прокатов. Не здесь, но раньше в сезоне. Так что мы хотим два раза откататься чисто и гордиться собой в конце сезона. Оценки и места последуют за этим. Думаю, борьба за пьедестал на чемпионате мира будет серьезной, есть сразу несколько дуэтов, которые сразятся за призовые места. Интересно будет посмотреть, как все закончится.