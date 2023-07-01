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Сегодня, 14:45

Фигуристка Морозов возвращается из Америки в Москву. Аннабель решила выступать за Россию

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Аннабель Морозов
Аннабель Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ходили слухи, что ее дуэт с Игорем Еременко может сменить сборную.

Новый танцевальный дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко определился со своим будущим — со следующего сезона пара будет тренироваться в Москве у Анжелики Крыловой. И это неожиданный поворот, ведь до этого фигуристы работали с отцом Аннабель в США. Более того, активно ходили слухи и о смене гражданства спортсменов. Так все было на самом деле или нет, уже и не столь важно, ведь ребята сделали свой выбор и решили остаться в России. Что их теперь ждет и какие у них перспективы?

Фигуристы Аннабель Морозов и Девид Нарижный
Аннабель Морозов и Девид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слухи о смене гражданства уже не актуальны

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко будут тренироваться в группе Анжелики Крыловой. Об этом сама Крылова рассказала в интервью ТАСС. «Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля — начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам», — сообщила Крылова. Напомним, что в прошлом сезоне Морозов выступала с Девидом Нарижным, но их танцевальный дуэт распался перед чемпионатом России. Игорь Еременко в свою очередь уже успел завершить карьеру и в сезоне-2022/23 работал тренером в команде Ильи Авербуха. Когда Илью спросили о текущей судьбе Еременко, он ответил, что знает лишь о том, что Игорь вместе с Аннабель занимаются с Николаем Морозовым в США. Действительно, как стало теперь известно, Николай поставил паре произвольную программу. Сейчас идет работа над ритм-танцем, после чего пара приедет в Москву.

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Не все верили, что Морозов и Еременко вернутся. Дело в том, что Аннабель по национальности наполовину француженка, поэтому ее фамилия и не склоняется в женский род на французский манер. Родилась же девушка в США и имеет американский паспорт. Там же живет продолжительное время ее отец — тренер и хореограф Николай Морозов. Поэтому, когда журналист Дейв Лиз написал о планах пары по смене гражданства, их вполне можно было принять за истину, несмотря на неоднозначную репутацию Лиза и его ресурса The Skating Lesson. По версии Дейва, планам помешало руководство ФФККР. «Федерация фигурного катания России не дала разрешение на выступления за другую страну Аннабель Морозов», — написал Лиз. Затем журналиста опровергал Николай Морозов. «Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве», — сказал он месяц назад.

Фигуристы Игорь Еременко и Софья Шевченко
Игорь Еременко и Софья Шевченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пара будет работать на далекую перспективу

Тем не менее Анжелика Крылова, комментируя появление в ее команде новых спортсменов, косвенно подтвердила возможность другого развития карьеры для Аннабель Морозов и Игоря Еременко. В ответ на вопрос, чье было решение вернуться, она сказала, что не обсуждала этот нюанс, но если пара хочет выступать за Россию, то и тренироваться нужно в этой стране. «Сейчас ездить очень сложно. Нужно находиться здесь во время сезона», — сказала Крылова в беседе с matchtv.ru. Пару в таком случае сравнивали бы с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным, которые обещали приехать на каждый турнир, но вместе с тем каждый раз у них находились обстоятельства непреодолимой силы, которые мешали это сделать. В результате, проведя год в США, Дэвис/Смолкин все-таки сменили гражданство и теперь будут выступать за Грузию. Морозов/Еременко, в свою очередь, все-таки остаются в России.

Учитывая, что это новый дуэт, решение может быть удачным. Прямо сейчас для ребят не столь важны международные турниры, поскольку у них ни опыта совместных выступлений, ни рейтинга. В танцах работают на долгую перспективу, и к тому моменту как Аннабель с Игорем выйдут на свои проектные мощности, наверняка в том или ином виде, но возможность поехать на чемпионаты Европы и мира будет.

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С точки зрения конкуренции все также неплохо. Сейчас в российских танцах полное безвластие. С одной стороны, много новых перспективных дуэтов, а о желании вернуться в спорт заговорили и прежние лидеры — Александра Степанова и Иван Букин. Но с другой, средний срок жизни молодых пар — год-полтора, и ни о какой стабильности не идет и речи. Если Морозов и Еременко действительно серьезно подойдут к делу, то под руководством такого опытного специалиста как Крылова из их проекта действительно может что-то получиться.

Фигурное катание
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