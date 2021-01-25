Противостояние Загитовой и Медведевой накаляется. Они бьются за первенство в Instagram, и без ботов не обошлось

Между ветеранами «Хрустального» снова пробежала кошка.

Главное противостояние последнего года в фигурном катании — конечно, Евгений Плющенко vs Этери Тутберидзе. Алина Загитова и Евгения Медведева, которые давно не выходили на старты, ушли на второй план — хотя и остаются сверхпопулярны. Но очень скоро Загитова и Медведева вернутся в фигурное катание. По крайней мере — в качестве капитанов своих команд на командном Кубке Первого канала. Организаторы не могли игнорировать их популярность и пригласили поучаствовать в турнире. Выйдут ли они на лед — неизвестно, но такой вариант возможен в несоревновательном формате.

За годы, прошедшие с легендарного вечера в Пхенчхане, об этом дуэте были написаны тонны страниц. Иногда имели место попытки столкнуть их лбами, но многое из того, что говорилось о натянутых отношениях, было правдой. Одна из фигуристок, знакомая с Загитовой и Медведевой, характеризовала ситуацию год назад примерно так: «Напрямую они, конечно, не ругаются, но за спиной в тусовке друг друга, бывает, поливают». И хотя Женя могла сфотографировать Алину, что потом облетало все СМИ и соцсети, но на соревнованиях и совместных пресс-конференциях (как на чемпионате мира в Японии) они старались друг с другом не контактировать. Впрочем, это было до возвращения Евгении в «Хрустальный». Но оно, судя по всему, не изменило расклад.

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Война за Instagram

Где теперь происходит настоящее соревнование — так это в интернете. Оказывается, титул первой по числу подписчиков в Instagram действующей фигуристки реально кому-то важен. Не факт, что самим фигуристкам, но как минимум тем, кто организует бот-фермы. Но обо всем по порядку.

Алина давно догоняла Евгению по количеству подписчиков в Instagram — этот процесс продолжился и в нынешнем сезоне. Медведева сменила тренера и вернулась к Этери Тутберидзе, но ни разу не вышла на соревнования. За Загитову говорил «Ледниковый период» — она каждую неделю появлялась в рейтинговом шоу на широкую аудиторию. И когда чемпионка Пхенчхана подобралась к вице-чемпионке на расстояние менее 10 тысяч поклонников — начались аномалии, которые привели к жестким словам.

Буквально за несколько дней, 18 — 21 января Загитова резко набирает дополнительные 15 тысяч подписчиков и обгоняет Медведеву. Но — что удивительно — параллельно резкий прирост, но в меньшем масштабе, происходит у Медведевой. Евгения закрывает доступ к своей странице, а позже выступает с заявлением, в котором говорит о том, что подписчики были добавлены искусственно. Другими словами — это не настоящие пользователи интернета, а так называемые боты:

— Дорогие доброжелатели, не знаю даже, как вас называть, спасибо вам огромное, но мне не нужны ваши «мертвые души», потому что вся моя аудитория — живая, поддерживающая и люди, которые меня действительно любят. Так что мой аккаунт все еще останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и все у нас будет здорово. Хотите убегать вперед — убегайте, но не трогайте мой аккаунт, потому что у меня действительно очень классная аудитория. Удачи вам.

А вообще, знаете, наверное, в таких ситуациях начинаешь больше ценить то, что у тебя есть. Я вижу, сколько сообщений вы мне пишете, и убеждаюсь, что у меня самая живая, самая классная и самая настоящая аудитория, — сказала фигуристка.

Медведева троллит Загитову?

Судя по всему, Медведева намекает, что войну за подписчиков устроили фанаты Загитовой. «Хотите убегать вперед — убегайте, но не трогайте мою страницу» — явная отсылка к Алине. Возможно, Загитова тут и ни при чем, а ей просто решили помочь очень любящие поклонники. Еще один вариант — историю устроила третья сторона: в конце концов, для разогрева перед командным турниром — почему нет? Но очевидно, что прирост числа фанатов в интернете у обеих фигуристок имеет неестественный характер. Интересно, что фанаты Загитовой принялись тут же обвинять саму Медведеву в накрутках, которые якобы имели место еще давно.

Спустя несколько дней свою страницу закрыла и Загитова, причем примерно повторив причины, упомянутые Медведевой:

— Многие люди сейчас задают мне вопросы, почему я закрыла свою страничку. Отвечаю на него: за последнее время ко мне подписалось очень много человек. Я не знаю, откуда они взялись, боты это или...

Но последним звонком таким серьезным было сегодня утром, так как за час на меня подписались более семи тысяч человек. Как мне сказали, что если к тебе сразу подписываются очень много человек и это боты, то инстаграм может заблокировать твою страничку, и ты потом никак не возобновишь ее. Поэтому я приняла такое решение — закрыть свой аккаунт. Но это временно, — сказала олимпийская чемпионка.

В ответ на это ее конкурентка написала в соцсетях обращение: «Пишу тексты на заказ. Дорого». Что тоже можно трактовать как троллинг напарницы по группе Тутберидзе.

Прирост числа подписчиков у Загитовой и Медведевой за последний месяц. Сейчас у Алины 860 тысяч, у Жени — 861. pic.twitter.com/VDSPR46saC — Lublineс93 (@Lublinec931) January 25, 2021

Сейчас у Медведевой 861 тысяча подписчиков (цифра за сегодня снизилась — возможное следствие чисток), у Загитовой — 860. Статистику после закрытия аккаунтов посмотреть нельзя, но по арифметическим прикидкам получается, что аномалии продолжаются: на Загитову за два дня подписались 6 тысяч человек (вернее, страниц), на Медведеву за неделю — 7, что тоже выше среднего.

Словом, противостояние Медведевой и Загитовой снова обострилось. Сейчас они уже не так часто видятся на катке, а на соревнованиях и подавно. Планируется, что они вместе выступят на шоу команды Тутберидзе в апреле, по окончании сезона. Но следующая их встреча уже очень скоро: 5 — 7 февраля в «Мегаспорте» пройдет командный турнир — Кубок Первого канала. И там Загитова и Медведева будут капитанами противоборствующих команд. Такими темпами турнир перерастет из шоу в принципиальное противостояние.

Впрочем, как говорили наши ветераны Илья Климкин и Максим Маринин, это только на руку фигурному катанию. В конце концов, мы соскучились по обеим.