Удивительное рядом. Как дочь Тутберидзе попала в серию «Гран-при»?

Несколько вопросов по составу сборной России на первую половину предолимпийского сезона.

Отбор в серию «Гран-при"-2021/22 не мог не быть субъективным и сумбурным: международных соревнований в прошлом сезоне практически не было, да и коммерческий характер турнира всегда добавлял свои особенности итоговому составу. Строгие критерии обычно не прописывались, скорее это были направления мысли.

Как отбирались фигуристы на предолимпийскую серию?

Вчера ISU объявил распределение фигуристов по шести этапам серии. Посмотреть его можно здесь. Кроме того, на официальной странице относительно четко для нынешних нестабильных времен перечислены критерии отбора в новый сезон. Вкратце пробежимся по ним, чтобы далее понимать, как делать выводы.

Итак. Фигуристы, занявшие 1-12-е места на чемпионате мира 2021 года, получают по два этапа. Как всегда.

Далее приглашаются фигуристы, входящие в топ-24 по лучшему результату сезона (в 2019/20 или 2020/21) либо в топ-24 мирового рейтинга ISU по итогам трех предыдущих сезонов.

Также могут быть приглашены призеры чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров или победители финала юниорского «Гран-при».

Наконец, для того чтобы фигурист/пара имели право участвовать в соревнованиях «Гран-при», минимальный общий балл должен быть получен в сезоне-2019/20, -2020/21 или текущем сезоне-2021/22. Исключения применяются к фигуристам из принимающей страны (условно — Россия может при желании заявить Ирину Роднину и Александра Зайцева), фигуристам, ранее занимавшим места в рейтингах, или распавшимся парам, которые также были в рейтингах (ranked) и возвращаются с новыми партнерами.

Ну и, как всегда, есть технический минимум: женщины — 139,90, мужчины — 192,53, пары — 136,55, танцы на льду — 132,70.

Все ли едут по делу?

А теперь переходим к очень непростому анализу. Опустим то, что на сайте ISU ссылки на текущее положение в мировом рейтинге на странице «Гран-при» ведут куда-то не туда либо показывают no data available. При должном желании эти ссылки все-таки отыскиваются.

Кто из россиян имел право на серию «Гран-при» по текущим критериям?

Женщины

Лучшие результаты сезона-2020/21 почти полностью совпадают с теми, что были на чемпионате мира. То есть по ним отбираются только Щербакова, Туктамышева и Трусова, которые и так очевидно имеют право на два этапа.

В сезоне-2019/20 в топ-24 11 россиянок: Косторная, Трусова, Щербакова, Валиева, Медведева, Туктамышева, Загитова, Синицына, Усачева, Васильева, Хромых. Убираем Загитову и Медведеву — они, кажется, не очень стремятся соревноваться, Васильева ушла в парное катание. Имеем 8 фигуристок, почти все они получили по два этапа, и только Хромых (последняя) — один. Из топ-24 мирового рейтинга добавилась Софья Самодурова на 11-м месте — еще один этап. Все справедливо.

Мужчины

В топ-24 лучших результатов — шестеро наших: Алиев (5-й), Самарин (9-й), Игнатов (14-й), Самсонов (16-й), Даниелян (20-й), Мозалев (22-й). Добавляем Коляду и Семененко по результатам последнего чемпионата мира.

Ранее ISU в критериях никогда не выделял, что важнее — показать лучший результат в сезоне или быть повыше в мировом рейтинге. В объявлении о серии-2019/20 сначала упоминался мировой рейтинг, а потом говорилось, что тех, кто в топ-24 по результатам, но не входят в мировой рейтинг, тоже в серию возьмут. А уже в следующем сезоне эти два рейтинга писали через запятую, а при остатке свободных мест отдавали приоритет людям, которые показали season best среди 75 лучших.

Словом, однозначно решить спор между Самсоновым, Мозалевым и Гуменником нельзя. Даниил — 16-й по season best и 79-й в мировом рейтинге. Андрей — соответственно 22-й и 26-й. Петр — 31-й и 22-й. Среднее арифметическое у двоих последних явно выше. Но ISU имел право дать приоритет одному из рейтингов, и тогда 5 баллов, на которые Самсонов опережает Мозалева, дают ему право на два этапа против одного у остальных.

Хотя тогда у подопечного Кирилла Давыденко могут возникнуть справедливые вопросы о том, почему на два этапа едет Винсент Чжоу. Он не входит в топ-24 ни по одному из критериев (32-й и 25-й), на последнем чемпионате мира его не заметили в произвольной программе. Ах да, он же в нее умудрился не попасть.

Словом, соотнесение разных критериев друг с другом все равно приводит к несправедливости. И возможно, права Катарина Гербольдт, что всем трем россиянам под вопросом должно было достаться по одному этапу, а второй надо было присуждать по итогам первого. Правда, не очень понятно, как тогда в спешном порядке оформлять визы и билеты — скорее идея выглядит утопией.

Пары

Шесть пар из топ-24 получили по два этапа — выглядит ультрасправедливо. Это Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов, Павлюченко/Ходыкин, Пепелева/Плешков, Артемьева/Назарычев. Ахантьева и Колесов, которые находятся в рейтингах выше некоторых из вышеупомянутых, говорили о желании остаться в юниорах. Вызывает беспокойство только отсутствие Панфиловой и Рылова, видимо, из-за травмы. Ну и, конечно, ждем Евгению Медведеву и Александра Энберта на «Гран-при России» по домашней квоте. Вот без сарказма — это был бы очень крутой ход.

Танцы

И наконец, самая странная и запутанная история. По два этапа вполне заслуженно получили четыре дуэта — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Аннабель Морозов/Иван Багин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро. Именно в таком порядке они идут по лучшим результатам сезона в мире.

Больше никого из россиян ни в одном из топ-24 нет, но, поскольку танцевальных пар в мире немного, места хватает и тем, кто вне списка.

Если мы определились, что приоритет у списка season best, то приглашения могли бы быть отосланы еще 11 российским дуэтам, которые располагаются в нем с 25-го по 44-е места. Многие из них распались или завершили карьеру, но несколько точно рассматривались ISU. Это:

26-е место: Софья Шевченко и Игорь Еременко (пара действует и заняла четвертое место на последнем чемпионате России, но этап не получила);

30-е место: Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (получили один этап);

37-е место: Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (получили один этап);

38-е место: Арина Ушакова и Максим Некрасов (выступали по юниорам, но объявляли о переходе во взрослые и выиграли юниорское первенство России, этап не получили);

43-е место: Диана Дэвис/Глеб Смолкин (также переходят из юниоров во взрослые и получили этап).

Отдельно стоит сказать о Елизавете Худайбердиевой и Егоре Базине, которые в сезоне-2019/20 выступали с другими партнерами. Формально правило о возвращении с новым партнером у ISU есть, но можно сказать, что 36-го места партнера и 41-го партнерши недостаточно.

Но объяснить, почему свои этапы не получили Шевченко/Еременко и Ушакова/Некрасов, нереально. Может быть, дело в мировом рейтинге? Да нет, и там первые на 26-м месте, а вторые — на 32-м. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 34-е. На юниорском чемпионате мира Ушакова/Некрасов также были выше Дианы и Глеба.

Никто не отрицает, что Дэвис и Смолкин — талантливая пара, к ребятам в принципе вопросов нет. Они, как говорится, работают каждый день, прогрессируют, показывают лучшие проекты и далее по тексту. Вопросы лишь к системе отбора и к тем, кто принимал решение. Резкий взлет дочери Этери Тутберидзе и сына известного актера действительно для танцев уникален. Если еще в прошлом юниорском сезоне они получали 152—165 баллов, то на минувшем финале Кубка России, их единственном старте в сезоне, — 186,38. И учитывая то, что отбор на Олимпиаду проходит на национальных соревнованиях, при такой динамике пара вполне может рассчитывать и на статус третьего номера сборной. Особенно если у некоторых шансов показать себя нет. Но, возможно, они появятся на домашнем этапе «Гран-при» в Сочи.

А пока очевидно — уже на дальних подступах рубка в олимпийском сезоне будет жесткая, и даже последние сезоны с Instagram-баттлами окажутся цветочками. Просто теперь на место соцсетей приходят кулуары.