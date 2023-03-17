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Фигурное катание

17 марта, 13:45

У звездной фигуристки едва не украли миллион рублей. Она поверила в «службу безопасности банка»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Евгения Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Возможный обидчик Евгении Тарасовой арестован в Кирове.

Пока одни фигуристы спокойно готовятся к предстоящему турниру шоу-программ, Евгении Тарасовой приходится давать показания полиции. Дело в том, что телефонные мошенники похитили у спортсменки из группы Этери Тутберидзе 780 тысяч рублей. Еще в январе ей позвонили якобы из службы безопасности банка с информацией о кредитах, якобы оформленных на ее имя. А недавно у истории случилось продолжение — злоумышленник почуял легкую наживу и отработал всем известную схему с обналичиванием средств переводом их на другой счет. Естественно, счет мошенника. Благо преступника поймали и есть шанс, что средства фигуристке вернут.

Евгения испугалась информации о кредитах на свое имя

Вам наверняка хотя бы раз в жизни звонила милая по голосу молодая девушка или парень, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Эти люди назовут ваше имя, паспортные данные, может, даже часть банковских сведений для того, чтобы завоевать доверие. Чего только ни найдешь в слитых интернет-базах от крупных сервисов или силовых структур... Позвонили они вам, чтобы предупредить о страшной угрозе. Ваши деньги якобы в опасности, и единственный шанс их спасти — провести с ними ряд операций. Перевести на специальный «защищенный» счет, назвать заветные три цифры на обороте, подключить номер телефона мошенника к интернет-банку...

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Каждый год «сотрудники банков», совмещающие финансовые консультации с отбытием уголовного срока в местах не столь отдаленных, придумывают все новые схемы обмана. Поэтому не стоит думать, что попадаются на удочку им только пожилые и недалекие люди. К примеру, как утверждает источник РИА «Новости», у призерки Олимпиады Евгении Тарасовой украли более 780 тысяч рублей. 13 января Тарасовой позвонил человек, который представился следователем и убедил, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее». «Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ России. Он заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет», — сказал источник агентства. После этого аферисты предприняли еще одну попытку обмануть Тарасову. Но на этот раз Евгения проявила бдительность и обратилась в полицию.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для Тарасовой потерянная сумма не должна стать большой проблемой

Раскрываемость по таким делам минимальна — в большинстве случаев открытием уголовного дела все и ограничивается. Поэтому Евгения наверняка на положительный исход и не рассчитывала. Но ей повезло. Как уверяет телеграм?канал «Мутко против», на днях сотрудники полиции задержали мошенника. Мужчина был арестован в Кирове. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Если в суде докажут его вину, то, скорее всего, его обяжут вернуть украденные деньги Тарасовой. Конечно, велик риск того, что любитель нестандартных форм заработка уже потратил ворованные средства. В таком случае судебные приставы могут продать часть имущества подсудимого либо назначить на него финансовое обременение — выплачивать долг он будет частично из будущей зарплаты. Так или иначе, деньги с него попытаются взыскать.

Конечно, Евгения Тарасова — отнюдь не бедный человек и потеря даже такой внушительной суммы для нее не жизненная трагедия. К примеру, в этом закрытом от международных стартов сезоне Тарасова заработала почти три миллиона рублей. А если быть точнее, то 2 941 667 рублей. Столько же заработал и ее партнер Владимир Морозов. По доходам пара только на 13-14-м местах в общем рейтинге, все-таки это не самый лучший сезон в их карьере. Но не забывайте, что Тарасова в старшей сборной страны с 2016 года и становилась дважды чемпионкой Европы и пять раз призером, трижды была в медалях на чемпионате мира. В конце концов, она — двукратный серебряный призер Олимпиад! В 2018 году выиграла медаль в составе сборной страны, а в 2022-м — в личном парном турнире.

Петр Гуменник и&nbsp;Камила Валиева. И все-таки не Валиева. Больше всех в России зарабатывает фигурист, которого еще не знает обыватель

Тарасова выступает за Республику Татарстан, а спортсмены из Казани всегда отличались повышенным финансированием и щедрыми премиями. Вспомним и про официальные призовые от ISU, зарплату от Минспорта за все эти годы... В общем, эта ситуация будет скорее для Евгении неприятным инцидентом, нежели реальной проблемой. И важным уроком на будущее. Ведь кто знает, сколько могли бы украсть денег у нее мошенники, не опомнившись она в последний момент. Не совсем вовремя, но, как говорится, лучше поздно, чем вообще никогда.

Фигурное катание
Евгения Тарасова
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