Тутберидзе всерьез взялась за парное катание. И главным конкурентом снова будет академия Плющенко

Этери переносит практики из женского одиночного в другой вид.

В подмосковном Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной страны. Следом за одиночниками свои программы на новый сезон представили спортивные пары. По сравнению с прошлым сезоном нас ждало серьезное обновление участников, а вместе с тем стали подсвечиваться важные тенденции. Одна из таких — системная работа штаба Этери Тутберидзе в парном катании. После появления у заслуженного тренера страны своего катка под пары Тутберидзе выделила отдельную группу под руководством Филиппа Тарасова. Причем методологически к парному катанию подходят примерно так же, как Этери Георгиевна выводила в топ юных одиночниц.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лучшая юниорская пара пострадала из-за нового возрастного ценза

Когда разговор идет о повышении возрастного ценза в фигурном катании и последствиях такого решения, прежде всего вспоминают женское одиночное. Однако куда существеннее новые реалии, в которых до взрослых международных стартов не допускают до 17-летия, влияют на парное катание. В парах едва ли не ключевой момент — антропометрия между партнером и партнершей. Девушка должна быть не просто прыгучей, но еще и максимально легкой. Только так можно добиться высоких и красивых поддержек и подкруток, не превращая партнера в перекачанного культуриста. Поэтому тренеры регулярно собирали в дуэт уже крепкого, набравшего мускулатуру парня и совсем еще юную фигуристку, едва достигшую 13-14 лет. Только вот и раньше подобные пары часто не доживали до серьезных стартов, поскольку юноше не хотелось ждать возрастного ценза от ISU. По новым правилам, когда надо ждать 17, — не будут терпеть и подавно.

Пусть с зарубежными турнирами до сих пор есть сложности, на внутреннем российском возрастной ценз также был поднят — до 16 лет. Так что хочется или нет — методики подготовки пар приходится корректировать, и в первую очередь это видно по юниорскому спорту. К примеру, едва ли в других обстоятельствах еще на год откладывали выход во взрослые Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Они выглядят заметно опытнее и увереннее всех своих потенциальных соперников в юниорской категории. Но Чернышевой в июне исполнилось только 15, поэтому на этапы российского «Гран-при» и взрослый чемпионат страны путь дуэту пока закрыт. В условиях вынужденного простоя пара сконцентрировалась на творческой работе. В произвольной программе дуэт из «Ангелов Плющенко» взяли November. Вы его можете помнить по Алене Косторной — тот самый «Ангел» от чемпионки Европы.

Елена Бережная (в центре) с сыном Тристаном и дочерью Софией Дианой. Фото Соцсети

Дочке Бережной поставили программу — посвящение матери

Пусть в программах еще были технические огрехи, статус Чернышевой и Вильчика как лидеров едва ли оспаривается. Хотя группа Филиппа Тарасова старается как может. В команде Этери Тутберидзе решили повторить на парном катании опыт из женского одиночного и перехватить инициативу в этой дисциплине за счет работоспособности и контента. Тарасов забирает совсем еще юных девочек, которых Этери Георгиевна с помощниками в одиночном не видят. Так поступили, к примеру, с Зоей Ковязиной. Ей отрядили в партнеры Артемия Мохова, и на второй сезон мы видим уже скатанную крепкую пару. А главное, за счет школы «Хрустального» она может заявлять самые сложные прыжки — включая редкие для пар тройные флип и риттбергер. Форма у ребят звенит уже сейчас, ни одной ошибки за два проката. Главное, такой настрой не растерять уже по ходу сезона.

Еще больше в плане техники поражает дуэт Полина Шешелева/Егор Карнаухов. Помимо тройного лутца, у них в наборе есть каскад тройного флипа с тройным тулупом и двойным акселем через секвенцию. Тут только по базовой стоимости целых 13 баллов. При взгляде на Полину есть стойкое ощущение, что даже это не предел. Другой вопрос, сохранит ли Шешелева стабильность в прыжковом контенте после пубертата, ведь до выхода на взрослые ей ждать еще три с лишним года. За это время нужно будет поработать и над собственно парными элементами. Из плюсов что Егор, что Полина перешли в пары практически одновременно, так что учатся они вместе и в едином темпе. Наверняка покажет себя и сочинская команда Федора Климова и Дмитрия Савина. У них ставка в юниорах на Веронику Меренкову и Даниля Галимова — как минимум программы у спортсменов заметные.

С медийной точки зрения запомнилась больше всего, разумеется, София Диана Касинс с Александром Брегеем. Дело в том, что София — дочка легендарной Елены Бережной. И программа под Чарли Чаплина для пары Касинс/Брегей по сути прямая отсылка к образам самой Бережной в годы ее выступлений с Антоном Сихарулидзе. Хореограф Николай Морошкин знает, как убедить судей лучше оценивать прокаты, ведь Сихарулидзе теперь президент ФФККР.