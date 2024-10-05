В Госдуме призывают к клубным соревнованиям по фигурному катанию. Это бред или профанация?

Надо наконец-то осознать, в какой ситуации оказался наш спорт. Мнение обозревателя «СЭ»

Мнение

Неожиданная вспышка оптимизма в связи с возвращением наших фигуристов на международную арену накануне Совета ISU сошла на нет еще быстрее, чем появилась. Обнадеживающие слухи и странное заявление Ирины Родниной про то, что юниоров уже допустили, — все оказалось виртуальной реальностью. Для понимания — великая чемпионка как-то в прошлом сезоне честно признавалась мне, что не очень-то и следит за фигурным катанием. Короче, можно обратно уползать в свою берлогу на зимнюю спячку — в национальную серию «Гран-при».

Как разызолироваться?

Однако поиски решений с изоляцией на третий год не прекращаются. Понятно, что мантра про «сами к нам приползут» не работает, и спортивные функционеры реагируют на разницу между ожиданием и реальностью по-разному. Глава лыжной федерации Елена Вяльбе, например, призывает сбросить бомбу в центр Лондона. На таком фоне молчание наших руководителей фигурного катания — эталон дипломатии.

А вот олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призывает задуматься о переходе на международные клубные соревнования в фигурном катании, которыми можно расшатать устоявшуюся систему национальных сборных.

— Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу. Но этим следует заняться прямо сейчас, и не откладывать, — сказала бывшая конькобежка ТАСС.

А все же правда — может, депутат правильно бьет в колокола и будит общественность? И нам надо думать в эту сторону? Ведь мы в спорте — ого-го, с традициями, деньгами. Надо просто надавить на прыщ международного спорта, он и лопнет!

Александр Власов. Фото Global Look Press

Успешный опыт лиг

Есть немало индивидуальных видов спорта, которые пошли по пути командно-коммерческого развития, в том числе свежие примеры. Самый яркий, конечно, велоспорт. Пусть во всех новостях напишут, что россиянин Власов вошел в топ-5 «Тур де Франс», но для мира велоспорта он будет представителем немецкой Bora-Hansgrohe.

Разумеется, туда же отправляется автоспорт, где есть большие концерны и производители моторов, для которых престижно выигрывать гонки «Формулы-1». Из вариантов поприземленнее или, вернее, поводянистее — Международная лига плавания, созданная по инициативе украинского бизнесмена Константина Григоришина. После февраля 2022 года бывший миллиардер столкнулся с проблемами, а вслед за этим обанкротилась и лига.

Более успешный свежий пример — марафонская серия Ski Classics в лыжных гонках. Учитывая кризис FIS, глобальное потепление, сокращение календаря и падение интереса, как раз эта история, которая финансируется производителями инвентаря и проходит в живописных туристических местах, может сработать и перетянуть к себе немало звезд, включая Петтера Нортуга.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У фигуристов все готово

Так что же происходит в фигурном катании? А в нем уже все подготовлено к «межклубным соревнованиям». Еще в мае 2023 года исполком Федерации фигурного катания России принял постановление «О проведении на территории Российской Федерации межклубных соревнований по фигурному катанию на коньках с приглашением зарубежных спортсменов». В нем, в частности, говорится — поскольку ISU запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях, нужно воспользоваться правилом 107, в котором говорится о возможности проведения международных соревнований без согласования, если в них спортсмены из разных стран представляют не сборные, а клубы.

И в конце:

«В этой связи исполком ФФККР постановляет:

1. Согласовать возможность проведения на территории Российской Федерации межклубных соревнований по фигурному катанию на коньках с участием спортсменов, представляющих спортивные клубы (школы) зарубежных стран.

2. С целью соответствия правилам ISU клубы, желающие организовать и провести межклубные соревнования, включающие возрастные категории «Сениоры», «Юниоры» и «Новисы» (все подтипы) и допускающие участие спортсменов из других стран, обязаны представить в ФФККР для одобрения Положение (Регламент) о проведении соревнований, списки предполагаемых участников и их принадлежность в срок не менее чем за 30 дней до опубликования Положения (Регламента) и рассылки приглашений".

Но вряд ли вы вспомните крупные межклубные соревнования в России с тех пор. А они, как про суслика в ДМБ, есть, и называются Кубок дружбы. Прошли в Саранске, потом в Минске. Только вот участвовали в них... две страны. И вы знаете их названия.

Есть и другой проект — Global Skating Academy, в котором участвуют уважаемые люди, команда Этери Тутберидзе и Александр Лакерник. Однако, по моей информации, и здесь проект как минимум в организации международных соревнований не выстрелил. Это можно увидеть и по соцсетям академии. Еще в начале года она приглашала на командные соревнования с призовыми в феврале в Узбекистане и в апреле в ОАЭ. Результатов этих турниров нагуглить или найти на ресурсах академии не удалось, зато теперь фигуристов приглашают в Ташкент в декабре. Судя по всему, соревнования просто отложили.

Даже китайцы, на которых было столько надежд в начале отстранения и с которыми, по моей информации, велись интенсивные переговоры о приглашении на наши старты, и те оказались согласны в лучшем случае на формат Российско-китайских юношеских игр или на соревнования «Дети Приморья». Никакие Хань Цун и Суй Вэньцзин к нам не поехали. Собственно, еще в сезоне-2021/22 у Первого канала был амбициозный проект пригласить на свой командный Кубок Первого канала американца Нэйтана Чена, и он даже дал согласие. Но сам Кубок должен был состояться в марте 2022 года...

В общем, лигу уже год пытаются создать, Светлана Сергеевна. Только вот нейдет никто. Может быть, конечно, дело в спонсоре и нужно уломать какую-то большую госкомпанию потратить на это очередной миллиард. Но есть ощущение, что даже у этих госкомпаний приоритеты сейчас другие.

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