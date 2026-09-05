Три первых места! Российские пары прекрасно выступили в короткой программе на «челленджере» в Токио
ISU Challenger, 2-й этап. Kinoshita Group Cup. Пары, короткая программа
1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков (Россия) — 72,30
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 72,25
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — 70,81
ISU Challenger, 2-й этап. Kinoshita Group Cup. Танцы на льду, ритм-танец
1. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 79,74
2. Василиса Кагановская — Максим Некрасов (Россия) — 74,21
3. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 73,79...
6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано (Россия) — 71,02
10. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Россия) — 59,55
Российские пары отлично стартовали на Kinoshita Group Cup 2026 в Токио. Все наши фигуристы оказались в тройке лучших, опередив американцев, французов и британцев. В ритм-танце результаты поскромнее.
Доминация у пар
Открывали программу Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. «У нас первый номер — счастливый», — сказал журналистам сразу после выступления партнер.
И оказался совершенно прав. Пара набрала 72,30 балла. Этот результат никто так и не смог превзойти.
Без технических потерь все же не обошлось. Максимальных уровней ребятам выбить не удалось: подкрутка и тодес — третьего, дорожка шагов и вовсе второго. Нельзя не отметить, что на выбросе тройной флип Екатерина наклонилась и слегка коснулась льда рукой, но это лишь обнулило GOE.
«Прокат выдался хорошим, в принципе, все сделали. Да, с помарками. Да, много грязи. Но для первого взрослого старта на международной арене, первого старта в этом сезоне, я думаю, вполне достаточно», — прокомментировал выступление Янченков.
Чикмарева же заявила, что сильно переживала перед первым международным стартом, хоть и долгое время скрывала волнение. «В первые два дня я не загоняла себя мыслями. Мы гуляли, не было времени задуматься, что надо выступать. Я говорила: мне не чувствуется, будто мы приехали на соревнования», — поделилась фигуристка.
Отметил эмоции своей партнерши и Матвей. «Катя боялась, что не соберет себя на старт. Я сказал, надо разделять: сейчас мы отдыхаем, кайфуем, а на старт придем, соберемся», — добавил Янченков.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они привезли в Токио короткую программу, поставленную Романом Агенауэром в Монреальской академии.
Бросился в глаза недокрученный тройной сальхов у партнерши — в протоколе появилась пометка q и минусовые GOE. Финальная дорожка шагов выглядела не очень уверенно. Результат — второй уровень и негативное влияние на надбавки. Всего Бойкова и Козловский набрали 72,25 балла, незначительно отстав от Янченкова с Чикмаревой.
«У ребят прокат чистый, у нас — нет. Они проехали практически на своем потолке, мы далеко нет. То, что мы вторые, — ничего страшного, тем более пять сотых», — сказала Александра.
Замкнули тройку Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. По уровням они тоже не добрали максимум — лишь третий на вращении и дорожке шагов. Отстали именно за счет компонентов: 70,81 балла.
Смолкина и Дэвис уверенно побеждают
В ритм-танце результаты наших фигуристов куда скромнее. В тройку лучших попали только Василиса Кагановская и Максим Некрасов, получившие за свой прокат 74,21 балла. Опередили их Глеб Смолкин и Диана Дэвис, представляющие Грузию, — 79,74.
«Уровень россиян? Пока не знаю, сейчас соревнования закончатся, посмотрим, где кто окажется. Но конкуренция — всегда здорово, мы никогда от нее не бежали, она нас всегда вдохновляла. Поэтому одним из факторов перехода в монреальскую команду была конкуренция на льду», — заявил Смолкин.
Другой российский дуэт — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — набрал 71,02 балла и занимает шестое место. Впрочем, сейчас они пытаются осознать участие в международном турнире.
«В голову себе сделала пометочку, что должна получать удовольствие. У меня полного принятия нет. Я пока живу здесь и сейчас», — сказала Пасечник.
Елизавета Миронова и Евгений Устенко располагаются на десятой строчке (59,55).