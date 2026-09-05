В российском фигурном катании должна случиться перестройка. Пять итогов возвращения наших на международку

Что показали выступления россиян на Kinoshita Group Cup — наблюдения корреспондента «СЭ» из Токио.

Kinoshita Group Cup-2026

Короткая программа

Мужчины

1. Рио Наката (Япония) — 96,48

2. Владислав Дикиджи (Россия) — 88,79

3. Шун Сато (Япония) — 85,71...

6. Евгений Семененко (Россия) — 74,41

13. Петр Гуменник (Россия) — 65,54



Женщины

1. Ами Накаи (Япония) — 80,27

2. Мао Шимада (Япония) — 78,84

3. Камилла Нелюбова (Россия) — 76,08

4. Александра Трусова (Россия) — 74,92

5. Анна Фролова (Россия) — 73,66

В пятницу россияне впервые за 4,5 года полноценным составом выступили на турнире серии «челленджер» в Токио. Японцы возглавили таблицы у мужчин и женщин, россияне в роли догоняющих. Что из этого следует?

1) Внутренняя иерархия должна измениться

Женская короткая программа показала, что взгляды на российских фигуристок за рубежом и в России отличаются — Камилла Нелюбова, которую на внутренних соревнованиях придерживали, в Японии сразу оказалась выше Александры Трусовой и Анны Фроловой в короткой программе. Конечно, это только одна короткая программа одного турнира, но ее вполне достаточно для считывания сигнала. Ее компоненты выше, чем на любом из российских стартов — крайне редкая ситуация.

Логичная реакция — повышение оценок Нелюбовой и в России. Но произойдет ли оно в России, где сейчас не так много квот на международные старты и грызня за них будет особенно ожесточенной?

Нелюбова — лишь частный случай. По идее, с доступом на международку должны смелее стать молодые тренеры и фигуристы, которые раньше знали про три-четыре штаба и что против них не попрешь. Теперь их усилия будут оцениваться. Но вряд ли тем, кто уже наверху, такой передел понравится.

Фото Global Look Press

2) У Трусовой нет солидного преимущества

Даже четверного лутца в произвольной программе Саше не хватит, чтобы отыграть отставание от японок, да и Камиллы Нелюбовой — он легко балансируется хорошим тройным акселем. Да, мама-фигуристка сказала, что готовилась к сезону всего полтора месяца. На пике формы наверняка она будет способна на два четверных — как минимум еще один лутц в каскаде. Но для возвращения на вершину нужны другие мощности. Если всерьез задумываться об Олимпиаде и чемпионатах мира, Игнатовой снова придется вспомнить борьбу за тройной аксель, которая для нее шла скорее неуспешно.

Но едва ли не важнее то, какие слова прозвучали от Русской ракеты после выступления — у нее теперь много интересов, и нет желания положить все ради стремления в космос. Возможно, суборбитальный полет на более приемлемых высотах надежнее и кайф от него получить легче.

3) Женщины устойчивее мужчин

Много лет на внутренних соревнованиях мы говорили о подъеме мужского фигурного катания, как мужчины уже обыгрывают женщин по уровню конкуренции и способности бросить вызов мировым лидерам. Однако первые же часы возвращения показали, что именно русское женское одиночное остается брендом. Оно излучает уверенность и статус, а у мужчин лучшим стал человек, который узнал о поездке в Японию только в начале недели — и Дикиджи прекрасно попал со своим технологическим образом и приветствием в стиле робота после проката. Конечно, это одна программа одного турнира, но когда речь о психологии — происходящее хорошо ложится в канву матрирхальной культуры в России (и в фигурном катании в частности, где даже в парных видах часто все держится на партнершах).

4) Россиян никто не занижает и унижает

Своеобразный соцопрос иностранных фигуристов от «СЭ» показал: все признают право россиян соревноваться. Мексиканец Каррильо и японцы вовсе говорят, что рады конкурировать с русскими. Американцы уклончиво отвечают, что всегда интересно увидеть новых людей. Израильтянин Марк Городницкий против примешивания политики что в случае его страны, что в случае России. Единственным, кто не захотел ответить на вопрос, стал Стефан Ламбьель — по его словам, он не хочет влезать в эту тему, и ему нечего сказать.

Да, японские организаторы не рекомендовали болельщикам использовать российские флаги, но не запретили. Да, не все желавшие доехали до Японии. Но все российские фигуристы говорят, что стартовать здесь — оптимальный вариант. Когда не хватает психологической опоры, когда тебе непривычно не международных стартах и ты не знаешь, как себя принято вести — учтивые вежливые японцы со своим обволакивающим подходом идеально погружают в новую реальность. А Анна Фролова после проката сказала, что, если качественно катать — никто занижать специально оценки россиянам не собирается.

Фото Global Look Press

5) Впереди долгий путь домой

Кажутся недооцененными слова Гуменника о причинах провала в короткой программе. Петр заметил, что в межсезонье изменил прыжковую технику, поэтому «отдельные прыжки стали получаться лучше», но в программу их собрать сложнее. Сезон-2026/27 — только для нас особенный, для большинства в мире это обычный постолимпийский сезон, в котором народ выдыхает. Гуменник мыслит стратегическим категориями, на долгий срок. И в такой системе координат прокат на Kinoshita Group Cup не значит примерно ничего — это полигон для отработки изученного у Рафаэля Арутюняна.

Так стоит мыслить и российскому фигурнокатательному сообществу в целом. Даже если в Японии не будет россыпи медалей, наше возвращение — уже главный итог турнира. И пока у нас по одной квоте на Евро и ЧМ, пока нет путевок на Гран-при, не нужно подходить к нашим с обычными мерками. У всех фигуристов должно быть время на разбег. Россия сосредотачивается, как говорил Горчаков. У нас впереди долгий путь домой.