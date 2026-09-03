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Kinoshita Group Cup 2026: где смотреть прямую трансляцию, видео онлайн программ Александры Трусовой (Игнатовой)

Где смотреть Трусову на Kinoshita Group Cup: прямая трансляция турнира из Японии

Ольга Апурина
Александра Трусова (Игнатова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как посмотреть выступления российских фигуристов на турнире в Токио.

Где смотреть Kinoshita Group Cup 2026 онлайн

Турнир по фигурному катанию Kinoshita Group Cup 2026 пройдет в Токио с 4 по 6 сентября. В Японии Kinoshita Group Cup покажет телеканал CS TV Asahi ch2. Для зрителей за пределами Японии организаторы открыли официальную онлайн-трансляцию на платформе Ice Stars.

Петр Гуменник и&nbsp;Александра Трусова.Одно золото гарантировано, второе будет взять непросто. Чего ждем от Трусовой и россиян на турнире в Японии?

Стоимость доступа к международной трансляции турнира составляет 29,99 доллара. Пропуск рассчитан на все три соревновательных дня — с 4 по 6 сентября.

Фото Global Look Press

Где смотреть Kinoshita Group Cup 2026 в России

Отдельная официальная трансляция Kinoshita Group Cup 2026 на российском телеканале или российском онлайн-сервисе недоступна.

Официальный стрим Ice Stars предназначен для зрителей, находящихся за пределами Японии. Для просмотра необходимо перейти на страницу трансляции и приобрести доступ к турниру. Возможность оплаты из России зависит от способов оплаты, которые предлагает платформа.

«Токио Тацуми Айс Арена».
Фото Global Look Press

Во сколько начинается прямая трансляция Kinoshita Group Cup

Трансляции Kinoshita Group Cup будут проходить все три дня соревнований. Время указано по Москве.

4 сентября

Начало трансляции — в 9.00.

В первый день пройдут короткие программы мужчин и женщин. Женский турнир, в котором выступит Александра Игнатова (Трусова), начнется в 11.55.

5 сентября

Начало трансляции — в 8.00.

В эфир войдут короткая программа спортивных пар, ритм-танец и произвольная программа мужчин.

6 сентября

Начало трансляции — в 6.30.

В заключительный день пройдут произвольная программа спортивных пар, произвольный танец и произвольная программа женщин. Женские соревнования начнутся в 11.30.

Александра Игнатова (Трусова) и&nbsp;Петр Гуменник.Kinoshita Group Cup 2026: даты, расписание, участники, возвращение Трусовой — основная информация о турнире

Полное расписание Kinoshita Group Cup 2026, состав участников и информация о российских фигуристах собраны в основном материале «СЭ».

Александра Трусова (Игнатова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где смотреть Александру Трусову на Kinoshita Group Cup

Александра Игнатова, больше известная болельщикам под девичьей фамилией Трусова, выступит в женском одиночном катании. Оба ее проката можно будет посмотреть в рамках официальной трансляции Kinoshita Group Cup.

Короткая программа женщин пройдет 4 сентября. Начало соревнований — в 11.55 по московскому времени.

Произвольная программа состоится 6 сентября. Женщины выйдут на лед начиная с 11.30 мск.

Точное время прокатов Александры Трусовой станет известно после публикации стартовых протоколов.

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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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