«Валиевой желаю иметь храбрость принять выбор своего сердца». Интервью Каролины Костнер

Самая известная фигуристка Европы в XXI веке, тренировавшаяся в Петербурге, поговорила с «СЭ».

Каролина Костнер вслед за удивительной карьерой спортсменки, в которой был титул чемпионки мира и медаль Олимпиады в Сочи и даже дисквалификация от ВАДА, начала появляться на международных турнирах у бортика — в роли тренера и хореографа. Причем Костнер точно не свадебный генерал — она ставит программы вице-чемпионке мира 2023 года кореянке Хэ Ин Ли, серебряному призеру Олимпиады Юме Кагияме, серебряным и бронзовым призерам чемпионата Европы Ребекке Гиларди и Филиппо Амброзини. В интервью «СЭ» Каролина рассказала о своей тренерской карьере, видении будущего фигурного катания, работе над дизайном одежды и передала привет Алексею Мишину.

Я не ставлю во главу угла флаг

— Каролина, после спорта вы выбрали карьеру хореографа, а не тренера. Почему?

— В моих планах ничего такого не было. Но произошла жизненная ситуация. (Улыбается.) Вообще я хотела выступать в ледовых шоу и развивать свое артистическое катание. Но потом начала помогать [канадскому хореографу] Лори Никол. Одной из моих главных целей было дать юным фигуристам шанс сделать наш спорт более красивым. Я проводила время с молодыми ребятами, помогая им прокатывать программы. Особенно с Юмой [Кагиямой], это началось перед Олимпиадой-2022. После травмы он попросил меня стать частью его команды. Я была очень удивлена.

— Юма после вашей работы — лидер сборной Японии.

— Мы еще до его травмы мы видели, что у него огромный потенциал и что отец вложил в этого фигуриста потрясающие базовые навыки, технику и катание. Мы хотели найти его стиль, показать его личность. Это приходит с опытом. Есть разница между тем, кто участвует в чемпионате мира в десятый раз, и дебютантом. Хотя второй раз даже сложнее первого. Ну и он заинтересован в освоении четверных, появлении более чистого катания. Иногда моя роль сводится к похлопыванию по плечу и словам «все нормально, не волнуйся». Даже сейчас для него непростой опыт быть первым. Он выигрывает, но все равно не удовлетворен. Когда я работаю с фигуристом, для меня это значит дать ему инструменты, чтобы он мог сам стоять на ногах, сам понять, что он за личность. Это позволяет спортсмену понимать, что ему есть что сказать не только судьям, но и публике.

— Это была ваша философия в период выступлений в спорте?

— Мне очень повезло встретить крутых тренеров. Каждый из них привнес что-то свое в мой профессионализм, артистизм, интеллект. Всегда буду считать это большой честью. Они стали для меня учителями жизни. Надеюсь, я смогу передать то же самое молодому поколению.

— Вы много времени проводите в Японии?

— В этом году, думаю, месяца четыре. Но я с детства привыкла жить вне дома. Нынешняя ситуация не сильно отличается от моего графика в бытность выступления в ледовых шоу. Работа в Японии — настоящее удовольствие, фигурное катание там ценят. С иностранными языками ситуация как в России — есть возможность узнать лучше общество и народ. Помню, как первый месяц тренировок в Санкт-Петербурге я приходила и говорила: «Good morning, buongiorno» (англ. доброе утро и итал. добрый день). Я получала ноль реакции. Но потом дети приходили обниматься — я чувствовала, как становлюсь частью их жизни. И в Японии меня тоже принимают очень тепло.

— Вы — посол Олимпиады-2026 в Италии. У вас есть ученики из разных стран. За кого будете болеть в командном турнире Игр в Милане? Шансы и у Японии, и у Италии.

— Как тренер, наставник я не ставлю во главу угла флаги. С кем бы я ни работала — это личность. Для меня будет победой, если все мои ученики будут классно кататься, а судьи решат. Но для Италии олимпийская медаль в команднике может стать исторической. И я желаю ребятам испытать это у себя дома.

Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Работать с Мишиным — большая честь

— С тех пор как вы ушли из спорта, многое изменилось в женском катании — произошла революция четверных, теперь уже постреволюционный период. Что вы думаете о нынешнем женском одиночном катании?

— Когда появляется что-то новое, нужно несколько лет, чтобы найти новый баланс. Мы сейчас в процессе поиска. Женское катание ищет новую идентичность, четверные делают, тройной аксель уже прыгает не одна Мидори Ито или Мао Асада. Нужно найти вариант, как делать эти сложные элементы, но не потерять интерес, личностей, уникальность каждой программы. И я надеюсь, что девушки смогут найти свое катание без попыток ради победы стать теми, кем они не являются. Поскольку возрастной ценз повышен, есть больше времени на развитие личности. Вместо того чтобы оставаться девочками, которые просто слушаются тренеров и выполняют их инструкции, появился шанс обрести понимание — кто они, что чувствуют и чем является для них фигурное катание.

— Вам кто-то нравится из нынешних фигуристок?

— Мне повезло работать с юными японскими фигуристками. За становлением некоторых из них следить весело. Что касается взрослого уровня, я очень впечатлена Эмбер Гленн. Помню, как видела ее в Техасе на одном мероприятии — тогда она была совсем маленькой! Сейчас я наблюдаю на соревнованиях, как она сохранила решительность не сдаваться, вопреки критике. Эмбер привносит в фигурное катание жизнь, она — сильная личность. Желаю всем фигуристам любить то, что они делают, и никогда не чувствовать, что они недостаточно хороши.

— Вы тренировались в России у Алексея Мишина. Держите с ним связь?

— Я ему шлю поздравления с днем рождения и на новогодние праздники, иногда обмениваемся сообщениями. Это опыт, который я очень нежно храню в памяти. Я многому научилась, и вообще это большая честь, что у меня была возможность получить знания от такого великого профессора. Передаю ему привет.

— В России, наверное, главным событием года была развязка дела Валиевой. Камила говорит, что хочет вернуться в спорт — как и вы, после своего отстранения. Что бы вы ей сказали?

— Ну, путь каждого спортсмена уникальный и особенный. Что бы я ей пожелала? По-настоящему прислушаться к своему сердцу и иметь храбрость следовать тому, что оно говорит.

— В деле Валиевой, да и в вашем, были, скажем так, нюансы, которые заставляют задуматься об антидопинговой системе, изменениях в ней.

— Я не думаю, что это мне решать. Я недостаточно в это погружена, чтобы комментировать.

Фото Global Look Press

Для развития спорта надо развивать личностей

— Что вы думаете о популярности фигурного катания? Как будто в ваши времена внимания было больше, помню, как хотелось лично съездить посмотреть ваше катание в Сочи.

— Слушайте, когда я каталась, то все время думала, что золотые годы были в эпоху Катарины Витт. Мы все склонны помнить кумиров, которые формировали нашу молодость. Нынешнее поколение, может, делает многое иначе, чем мы ожидаем. Но мы должны доверять выбранному ими пути. Надо иногда позволять молодежи нас удивлять. Я чувствую себя счастливой, что каталась в поколении, которое раздвинуло рамки спорта своим способом. Новое двигает их по-новому, это вдохновляет.

— Что-то можно изменить к лучшему в плане популярности?

— У нас спорт, в который погружаются очень рано. Когда ты маленький, у тебя нет жизненного опыта и умения донести определенные эмоции, которые приходят с разочарованиями, болью, радостью, давлением. Когда ты маленькая девочка, ты стараешься их изобразить, но ты не знаешь, что это по-настоящему значит. Мне кажется, болельщики хотят видеть реальные чувства, разницу между личностями. Надо, чтобы новое поколение развивалось, пробовало разные образы и наслаждалось каждым из них здесь и сейчас. Надо им помогать, направлять.

— И эти личности продвинут спорт вперед?

— Я бы хотела иметь этот секретный рецепт. Личности увеличивают популярность, но, в общем, и сухие рекорды играют роль. А чемпион — тот, кто удачно скомбинирует эти две ипостаси. У нас очень сложный спорт. Иногда твоя карьера решается в течение нескольких минут в очень юном возрасте. Многим тяжело это принять. Должен сохраняться баланс между упорством, решительностью и подходом «без риска нет веселья».

— У вас свой бренд одежды, вы сотрудничали с такими известными модельерами, как Роберто Кавалли. Вы даже сами создавали свои платья. Как это началось?

— С детской мечты. Я играла в дизайнера, у меня была небольшая коробка. Я создавала какие-то эскизы и запирала их на ключик, а братья думали, что это просто тупо. Но я-то знала, что они очень ценны! И я их хотела сохранить навсегда, думая, что когда-нибудь создам свой бренд, свою линейку. Sagester сделали мое первое платье для выступлений, и мы объединились для первого выпуска моей одежды, который случился в период пандемии.

— Вы сами выступили дизайнером?

— Да. Первые годы у меня имелись консультанты-профессионалы, они искали материалы. Мне было принципиально, чтобы при этом не страдала окружающая среда и вся продукция была сделана итальянскими женщинами. К примеру, их расписание гибкое, потому что среди них есть молодые мамы, они могут одновременно сидеть с ребенком. Сейчас такой тренд в моде: мы покупаем вещи и выбрасываем, покупаем и выбрасываем. Я хотела создать нечто, что может сформировать мечты. Я еще не профессионал в этой сфере, еще учусь. Но надеюсь, что в будущем у меня будет свой полноценный бренд.