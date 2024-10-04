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Канадского топ-фигуриста отстранили на 6 лет за сексуальное насилие. Пострадавшая молчала об этом долго

Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Роман Кольцов
корреспондент
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Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен.
Фото Global Look Press
Громкая история завершилась баном.

Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на шесть лет из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщило Управление комиссара страны по вопросам добросовестности в спорте (OSIC).

О чем речь

В январе 2024 года 35-летнего Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании. Жертвой стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США, ее имя не разглашается. По словам девушки, инцидент произошел 21 апреля 2012 года в американском штате Коннектикут. Спортсмены встретились на вечеринке, и Николай повалил ее на кровать, удерживая силой.

«Левой рукой он вдавил меня в кровать в области ключицы. Он сильно надавил на мою ключицу, заставив меня задыхаться...Все звуки в этот момент стали практически не слышны, и мне казалось, что я задохнусь под давлением его руки на мою ключицу и грудь. Мне было трудно дышать. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока лежала там, а он меня насиловал», — рассказывала девушка журналистам.

Николай Соренсен и&nbsp;Лоранс Фурнье-Бодри. Известного канадского фигуриста обвинили в изнасиловании. Но соревноваться ему запрещать не стали

Триггер

Пострадавшая молчала о произошедшем 12 лет — не обращалась в правоохранительные органы и ничего не говорила спортивным чиновникам, потому что боялась, что ей не поверят и она останется виноватой.

Возможно, никто бы и дальше ничего не узнал, но триггером стало интервью Соренсена, которое он дал в июле 2023-го. В нем канадец рассказал, как важно обеспечивать безопасность женщин в танцах на льду. После этого девушка обратилась в OSIC.

Несмотря на выдвинутые против фигуриста обвинения, Соренсен и Фурнье-Бодри продолжали выступать до января, пока пара не снялась с чемпионата Канады по фигурному катанию.

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен.
Фото Global Look Press

Сексуальные скандалы давно не редкость в фигурном катании

В августе 2023-го в историю влип чемпион мира и французский тренер Бриан Жубер, которого обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Он все отвергал. Титулованного спортсмена отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.

В 2020-м бронзовый призер чемпионата мира в парном катании Сара Абитболь обвинила в изнасиловании тренера Жиля Бейера. Затем президенту Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге пришлось покинуть свой пост из-за скандала.

Помимо этого, было еще несколько случаев, в том числе с тренером Ричардом Кэллаханом и чемпионом Европы Морганом Сипре.

Фигурное катание
Лоранс Фурнье-Бодри/ Николай Соренсен
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