Канадского топ-фигуриста отстранили на 6 лет за сексуальное насилие. Пострадавшая молчала об этом долго

Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие

Громкая история завершилась баном.

Канадский фигурист Николай Соренсен отстранен минимум на шесть лет из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщило Управление комиссара страны по вопросам добросовестности в спорте (OSIC).

О чем речь

В январе 2024 года 35-летнего Соренсена, выступающего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании. Жертвой стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США, ее имя не разглашается. По словам девушки, инцидент произошел 21 апреля 2012 года в американском штате Коннектикут. Спортсмены встретились на вечеринке, и Николай повалил ее на кровать, удерживая силой.

«Левой рукой он вдавил меня в кровать в области ключицы. Он сильно надавил на мою ключицу, заставив меня задыхаться...Все звуки в этот момент стали практически не слышны, и мне казалось, что я задохнусь под давлением его руки на мою ключицу и грудь. Мне было трудно дышать. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока лежала там, а он меня насиловал», — рассказывала девушка журналистам.

Триггер

Пострадавшая молчала о произошедшем 12 лет — не обращалась в правоохранительные органы и ничего не говорила спортивным чиновникам, потому что боялась, что ей не поверят и она останется виноватой.

Возможно, никто бы и дальше ничего не узнал, но триггером стало интервью Соренсена, которое он дал в июле 2023-го. В нем канадец рассказал, как важно обеспечивать безопасность женщин в танцах на льду. После этого девушка обратилась в OSIC.

Несмотря на выдвинутые против фигуриста обвинения, Соренсен и Фурнье-Бодри продолжали выступать до января, пока пара не снялась с чемпионата Канады по фигурному катанию.

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен. Фото Global Look Press

Сексуальные скандалы давно не редкость в фигурном катании

В августе 2023-го в историю влип чемпион мира и французский тренер Бриан Жубер, которого обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Он все отвергал. Титулованного спортсмена отстранили от тренерской деятельности на год с двухлетней отсрочкой.

В 2020-м бронзовый призер чемпионата мира в парном катании Сара Абитболь обвинила в изнасиловании тренера Жиля Бейера. Затем президенту Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге пришлось покинуть свой пост из-за скандала.

Помимо этого, было еще несколько случаев, в том числе с тренером Ричардом Кэллаханом и чемпионом Европы Морганом Сипре.