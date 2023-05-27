Валиевой подарили копию золотой олимпийской медали. Похожие вручали Медведевой и Слуцкой

Зачем фигуристкам дарят копии наград?

Российская фигуристка Камила Валиева активно проводит межсезонье. Она уже побывала в ОАЭ и на Мальдивах, а на днях приехала в Южную Корею. И там ее ждал необычный подарок. Спортсменке вручили копию золотой олимпийской медали. Но стоить отметить, что 17-летняя фигуристка не первая, кому дарят подобный подарок. Кто и зачем дарит именитым спортсменкам копии наград?

Медаль для Валиевой

Поклонник Камилы уже давно мечтал о встрече с российской фигуристкой и готовил ей подарки. И он решил обратиться в один из фан-клубов спортсменки. А Камила как раз на днях приехала в Сеул. Как говорится, пазл сложился.

Впрочем, этот молодой человек был не единственным, кто хотел увидеться с фигуристкой. Но Валиева нашла время для встречи с ним и получила в подарок очень необычную вещь — копию олимпийской медали Пекина. Напомним, что Камила выиграла командный турнир Олимпиады-2022, но награждение до сих пор не состоялось из-за положительной допинг-пробы у спортсменки.

«Благодаря твоей помощи я встретил Камиллу. Спасибо искренне! Я действительно так счастлив, что встретил ее в Корее! Мы надеемся, что у Камиллы останутся хорошие воспоминания о Корее! Большое спасибо, что приехали в Корею! Моя поддержка будет продолжаться и в будущем! Я уважаю вас от всего сердца! Королева!» — написал молодой человек после встречи с Валиевой.

Награда Медведевой

Российская фигуристка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Но золотая награда в копилке Евгении Медведевой все-таки имеется — пусть это копия, подаренная болельщиками.

О необычном подарке спортсменка рассказала в марте 2018 года в социальных сетях. Вместо олимпийских колец на копии награды изображены сердечки, над которыми написано «Рождена творить историю».

«Сегодня я получила свою третью олимпийскую медаль. Мои болельщики — лучшие в мире», — написала Медведева.

Евгения является двукратной чемпионкой мира и Европы. Но свой главный старт в карьере она выиграть не смогла — золото в Пхенчхане завоевала юная Алина Загитова. Развязка Олимпиады буквально расколола фигурное сообщество на два лагеря. А сама Медведева уже спустя годы говорила, что серебро изменило всю ее жизнь и сформировало как личность.

Золото Слуцкой

Одна из самых титулованных спортсменок в истории российского фигурного катания также не стала олимпийской чемпионкой. В 2002 году Ирина Слуцкая завоевала серебро на Играх в Солт-Лейк-Сити, но многие оказались не согласны с подобной развязкой соревнований.

В фигурном сообществе разразился настоящий международный скандал: специалисты жарко спорили, а Федерация фигурного катания на коньках России требовала выдать Ирине вторую золотую медаль. В итоге олимпийские чиновники отказали российской стороне. Но золото у Слуцкой все же появилось.

Его фигуристке подарил уральский политик Антон Баков: он лично вручил Слуцкой кустарную 700-граммовую копию золотой медали, которая, в отличие от олимпийской, была буквально сделана из золота.

«Кстати, а вы знали, что настоящие олимпийские медали сделаны не из золота? Олимпийская медаль победителя лишь на 1,2 процента состоит из золота, которое является ее покрытием. Внутри же самой награды — чистое серебро. А у меня была самая настоящая золотая медаль и народное признание, которое я очень ценю! По сей день я с улыбкой вспоминаю эти счастливые моменты и предпринимателя Антона Бакова», — так вспоминала о награде Ирина в социальных сетях в 2021 году.

Ирина Слуцкая. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Копии

Зачем же поклонники дарят своим любимицам ненастоящие награды? Так уж сложилось, что именно Олимпийские игры являются главным стартом в карьере фигуристов. Для многих просто попадание на соревнования уже является большим достижением.

А для тех, кто столько лет шел именно к олимпийскому золоту, победа на Играх становится ключевой целью. К сожалению, награда высшей пробы всего лишь одна. И нельзя отметить сразу нескольких спортсменок. Безусловно, иногда бывает так, что выигрывает тот, от кого этого не ждали.

Так было в карьере Ирины Слуцкой. Случилось это и с Евгенией Медведевой, от которой многие ждали победы на Олимпиаде. В судьбе Камилы Валиевой были другие факторы, которые на данный момент лишили ее заветного золота. И все эти фигуристки стали так называемыми чемпионками сердец. Именно поэтому они и получили соответствующие подарки от поклонников.

«Конечно же, мне было очень обидно, что все так случилось, ведь я боролась до последнего! И тогда предприниматель Антон Баков решил, что я — народная избранница, заказал и торжественно подарил мне золотую медаль (практически 1 кг чистого золота)», — рассказала Ирина Слуцкая.