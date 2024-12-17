«Не хочет мириться с несправедливостью». Валиева снова обратилась в суд

Прошлая попытка провалилась с треском.

Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил, об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы подтверждаем, что Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», — заявили в пресс-службе суда.

Прошлая апелляция провалилась

Это не первая попытка 18-летней фигуристки отстоять свою честь и отменить решение о дисквалификации. Предыдущая апелляция была отклонена в октябре. Причем Валиева еще и осталась должна.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», — цитирует заявление суда РИА «Новости».

Осенью арбитры не увидели никаких нарушений в решении CAS о дисквалификации. По мнению швейцарцев, при выносе вердикта в Лозанне не упустили никаких значимых деталей, а возраст Валиевой на момент допингового скандала (15 лет) и вытекающий из него «статус защищенного лица» не обязательно требуют особенного обращения.

Более того, в октябре суд отверг критику Валиевой в сторону CAS за чрезмерное освещение дела, поскольку история раскрутилась еще во время Олимпиады — в период, когда Камила уже была известной фигуристкой.

Наконец, Федеральный верховный суд два месяца назад признал, что «дело Валиевой» по существу могут рассматривать только в CAS. При подаче заявления адвокаты фигуристки пытались это оспорить. Швейцарцы посчитали, что Валиева автоматически согласилась на передачу своего дела в юрисдикцию спортивного арбитража, согласившись с правилами участия в соревнованиях — там этот момент оговорен отдельно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Последний шанс?

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Верховный суд для Камилы — последняя инстанция.

«В принципе, больше сторона Камилы ничего сделать не может. После того как Федеральный верховный суд Швейцарии рассмотрел это дело, что-то еще из практических шагов сделать нельзя. Да, кто-то ссылается на Европейский суд по правам человека, но это уже из области нереальных предположений. Так что это окончательное решение», — сказала Анцелиович в комментарии для «СЭ».

При этом, по мнению юриста, скорее всего, спортсменка подала апелляцию на другое решение CAS.

«Полагаю, она может быть связана с решением по другому делу, где Валиева была заявителем, то есть по решению ISU о перераспределении очков. Соответственно, о лишении золота российской сборной и присуждении ей бронзы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине», — добавила Анцелиович.

Российские специалисты поддерживают Валиеву в ее попытках обжаловать принятые CAS решения. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что всегда нужно бороться до конца.

«Подала — правильно сделала. Не хочет мириться с несправедливостью. Это ее дело. Считаю ли я, что это поможет? Я считаю, что она подала апелляцию и это нормально», — заявила Тарасова для «СЭ».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

До конца дисквалификации — год

Валиеву отстранили в январе 2024-го сроком на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин. Камила объясняла случившееся тем, что вещество попало в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой ее дедушка измельчал свои лекарства.

В сентябре в распоряжении издания Associated Press оказалась переписка чиновников ВАДА. Из нее следовало, что экс-директор лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи, нанятый по запросу РУСАДА, провел эксперимент, подтвердивший: триметазидин действительно мог попасть в организм подобным образом. Однако его выводы в организации решили проигнорировать, несмотря на то что они сильно могли бы помочь Валиевой в суде.

Отсчет дисквалификации пошел с 25 декабря 2021-го, то есть до формального завершения отстранения осталось чуть больше года. Таким образом, Камила вернется на лед в конце 2025-го. Это касается официальных соревнований — участие в коммерческих выступлениях ей никто не запрещал.

Параллельно с отстранением Валиева потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023). Кроме того, сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.