«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?

В лечении олимпийского чемпиона есть положительная динамика, но проблем по-прежнему слишком много.

СМИ сообщают обнадеживающие новости о состоянии звездного фигуриста Романа Костомарова, который уже более двух месяцев находится в больнице из-за тяжелых последствий пневмонии. 46-летний спортсмен пережил частичную ампутацию конечностей, но сейчас врачи постепенно начали отказываться от аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, олимпийский чемпион, судя по всему, находится в сознании и общается со своей женой — знаменитой фигуристкой Оксаной Домниной.

Информация на уровне инсайдов

Вся информация о здоровье Костомарова по-прежнему основана на неофициальных источниках и дается различными СМИ под видом «инсайдов». Отделить правду от вымысла в таких сведениях очень сложно. Но это неизбежный результат стратегии, которую избрала семья Романа, — никакой подтвержденной информации до тех пор, пока этого не захочет сам больной. Между тем общественный интерес к здоровью спортсмена очень высокий, и рассуждать на эту тему порой пытаются люди, не имеющие к ситуации никакого отношения.

Например, Виктор Началов, музыкальный продюсер, отец покойной российской певицы Юлии Началовой, рассказал о схожести трагедии своей дочери с болезнью Костомарова. Напомним, что Началова умерла четыре года назад. Звезда не обратила внимания на ранку на ноге, что в конечном счете привело к сепсису, гангрене и смерти в 38-летнем возрасте.

— Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда, — отметил Началов в интервью msk1.ru.

Фото Global Look Press

Впереди длительная реабилитация

Между тем в состоянии Костомарова, похоже, все-таки есть позитивные моменты. Так, стало известно, что спортсмену удалили трахеостому — устройство, через которое ему ранее подключали различные дыхательные аппараты. То есть Роман уверенно дышит самостоятельно и, судя по всему, находится в сознании. Так, источник издания «Pro Звезд» уверяет, что фигурист общается с близкими, правда, с этим тоже есть определенные сложности.

— Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций, — пишет prozvezd.info.

По данным «Известий», Роману поменяли лечение, ранее давшее положительный результат. Врачи пока ничего не делают с рукой фигуриста, кровоснабжение которой нарушено. Не исключено, что ее тоже придется ампутировать. Пока остается шанс, что кровоснабжение конечности восстановится. В любом случае, как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.

Фото Global Look Press

Главное, что есть положительная динамика

Врачи также отмечают сильную худобу Романа. Как стало известно «СЭ», фигурист не может самостоятельно шевелиться и поднимать руки. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас. «Конечно, перспективы все еще туманны для Костомарова и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Главное, что есть положительная динамика», — заявил изданию Sport24 главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.

А вот клинический психолог Татьяна Маремпольская считает, что Оксане Домниной не нужно проявлять жалость к мужу после его выписки из больницы. «У Романа жизнь разделилась на до и после, и у его родных тоже. Нужно отдавать отчет, что семье Костомарова придется привыкать к новому мужу, отцу, сыну, — приводит слова специалиста Sport24. — После восстановления Роман не должен чувствовать себя жалким. У Романа психотип лидера и победителя. Люди с такой построенной психикой справляются с тяжелыми ситуациями».

Напомним, что в период новогодних праздников Костомаров выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», в том числе на открытом катке при сильном морозе. Также ходили слухи, что спортсмен занимался самолечением, которое не помогло. В начале января Романа госпитализировали с сильным кашлем и болями в груди. Диагноз «коронавирус» не подтвердился, тем не менее звездный спортсмен в тяжелом состоянии был помещен в медицинский центр в Коммунарке. Из-за длительного нахождения на препаратах у фигуриста начался сепсис и некроз ступней и рук. В результате частично были ампутированы стопы и несколько пальцев на руках.