Загитова, Медведева или Плющенко? Кого и чего ждать от турнира по шоу-программам

Стали известны детали нового соревнования.

В текущем сезоне Федерация фигурного катания России старается изо всех сил, чтобы наши спортсмены не скучали без международных стартов. И новый турнир по шоу-программам стал одним из самых интригующих и ожидаемых в текущем сезоне, ведь в нем возможно участие тех, кто уже завершил карьеру. Почти за месяц ФФККР раскрыла детали и регламент предстоящего соревнования. А фигуристы в свою очередь уже начали подтверждать свои намерения принять участие в новом турнире.

Регламент

Само соревнование пройдет 18 марта в Москве. Ожидается примерно 16-18 номеров (и еще 2 будут запасными). При этом, организаторы дают полную свободу участникам: показательная программа должна быть от 2,5 до 3 минут, но при желании можно согласовать и более длительную продолжительность.

Нет требований по исполнению технических элементов — фигуристы могут прыгать, что захотят, или не прыгать вовсе. Также не будет никаких ограничений по костюмам и реквизиту. Спецэффекты или проекции нужно просто согласовать с организаторами. Главное — это показать оригинальным номер, созданный специально для данного турнира и не презентованный или анонсированный каким-либо образом ранее.

Мотивация для фигуристов присутствует не только в чисто эстетическом плане — показать что-то новое и почувствовать соревновательный дух, но и в денежном эквиваленте — победитель получит 5 миллионов рублей. За второе место обещают 3 миллиона, за третье — 1 миллион. Прям этом каждому приглашенному участнику турнира также будет выплачен гонорар в размере 250 тысяч рублей. Эти средства могут быть использованы на постановку программы, костюм и реквизит, а также покрытие иных расходов, связанных с участием в мероприятии.

Также сообщается, что организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные номинации, о чем все участники турнира будут уведомлены не позднее 1 марта. Возможно будут предусмотрены какие-то дополнительные денежные выплаты. Так что у фигуристов-участников будет достаточно мотивации, помимо большой любви к своему делу и соревнованиям.

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Участники

Самая интересная составляющая данного турнира — это, конечно, же его участники. Те, на кого придут смотреть зрители. И здесь организаторы поставили планку по возрасту: приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены фигуристы 2007 года рождения ( то есть, от 16 лет и старше), выступающие в любой из дисциплин фигурного катания (одиночное катание, парное катание, танцы на льду).

Интересная пометка от федерации — всем желающим необходимо будет пройти отбор, который будет осуществляться ФФККР / Первым каналом на основе письменной заявки исходя из оценки оригинальности темы и идеи предстоящего выступления. Но некоторые будут освобождены от этого — а именно — олимпийские чемпионы (и в личном, и в командном зачете, а также чемпионы мира.

Эта категория спортсменов, которая будет допущена к турниру без предварительного отбора, сразу в некотором роде расставляет акценты организаторов, желающих видеть на турнире звезд первой величины. Правда, вопрос, почему в эту категорию не включены чемпионы Европы — этот турнир тоже дорогого стоит. То есть, условные Анастасия Мишина и Александр Галлямов могут выступить, так как завоевали золото в командном турнире игр в Пекине и побеждали на мировом первенстве. А чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому придется проходить отбор.

Таким образом, на данном соревновании можно будет увидеть, в теории, и Алину Загитову, и Евгению Медведеву, и Евгения Плющенко, и Алексея Ягудина — если у них возникнет такое желание. Список участников организаторы обещают объявить 1 марта, а заявки будут приниматься до 28 февраля соответственно.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Желающие

Вопрос о турнире по шоу-программам задевался многим спортсменам по ходу текущего сезона. Кто-то из них отвечал, что им необходимо ознакомиться с регламентом для принятия решения, а другие уже заявляли о желании поучаствовать. Но уже сейчас можно примерно понять, кого точно не стоит ждать на соревновании, а кто уже решил показать себя — часть фигуристов уже обозначила свои планы.

В Москве точно не выступят:

Максим Ковтун: «У меня будет выступление в этот момент. К сожалению, не смогу быть в двух местах одновременно», — сказал фигурист matchtv.ru

Катарина Гербольдт: «Нет, участвовать не планирую», — заявила фигуристка matchtv.ru

Алена Косторная и Георгий Куница: «Нет, заявку на турнир подавать не планируем. Сейчас мы заняты постановкой новых программ, накатываем элементы», — сообщила фигуристка ТАСС.

Еще думают об участии:

Алексей Ягудин: «Не знаю, дожить надо. Я тут шутил, что сначала до Нового года дожить надо, теперь до этого турнира. Но я знаю, что очень много претендентов», — сказал олимпийский чемпион «Чемпионату».

Евгения Медведева: «Еще не знаю, буду ли участвовать. Ближе к делу посмотрим», — сказала чемпионка мира и Европы «СЭ».

Станислава Константинова: «Пока непонятно, выступлю ли я там. Хотелось бы, конечно. Я сейчас немного отстала от жизни, смотрю фигурное катание ради программ, интересных вращений с точки зрения хореографии. Сам соревновательный момент потерял для меня интерес», — сказала фигуристка «СЭ».

Евгений Плющенко: «Ждать ли меня на турнире по шоу-программам? А мне же никто не предлагал. Надо самому подавать заявки? Я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». Цифра — 10 миллионов, я озвучил», — сказал олимпийский чемпион «СЭ».

Станислава Константинова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Заявки планируют подать:

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол: «Планируем заявиться на этот турнир, но пока не знаем, пройдем ли отбор. Участников будет достаточно ограниченное количество», — сообщила тренер пары, Анжелика Крылова.

Елизавета Нугуманова: «Турнир шоу программ мне очень интересен, очень хотела бы принять участие, обговаривали это с тренером. Буду подавать заявку и, надеюсь, смогу принять участие в мероприятии», — сказала фигуристка matchtv.ru

Елена Радионова: «Буду подавать заявку, я очень жду это мероприятие, потому что это даст мне возможность снова окунуться в любимую атмосферу, прикоснуться к эмоциям соревнований, ведь это жизнь, с которой меня связывало очень многое», — заявила спортсменка ТАСС.