«Мы не меняли регламент, это сказки». Руководители российского фигурного катания ответили на критику

Официальные лица в жесткой дискуссии объяснили позицию по «Забора-гейту» и анонсировали новые турниры в 2021-м.

После красочной жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию, из которой можно было бы делать шоу не хуже церемоний ФИФА, руководители Федерации фигурного катания России Александр Горшков и Александр Коган любезно согласились поговорить с журналистами. По цифрам видно, что вы, читатели, прохладно относитесь к официальным комментариям ФФКР и не жалуете их сверхинтересом. Но данное интервью мы посчитали важным дать полностью и без купюр — потому что оно получилось, возможно, самым эмоциональным за последнее время.

Надо отдать должное генеральному директору федерации — сказав, что он не большой поклонник моего творчества, он не отказался поговорить и ответил на острые вопросы. Времени было в обрез, и не все темы удалось затронуть — в таком бурном сезоне имя им легион. Но хочется надеяться, что острота и конструктив не взаимоисключат друг друга и в будущем.

Однако по поводу регламента и отбора на чемпионат мы так и не сошлись. Таблицу Кубка, о которой сказал в конце разговора Александр Коган, я видел и даже сам составлял — но, во-первых, не важнее ли сам принцип, чем конкретные личности вроде Алины Заборы? Что же до подопечной Алексея Урманова — она все-таки отобралась на чемпионат, если выкидывать (согласно регламенту) тех, кто не смог поехать на два этапа. Перебор с буквоедством? Согласен. Но ведь на данный момент в чемпионате участвует только 17 девушек. Уж место в запасе Забора заслужила. Два рейса Сочи — Челябинск по приемлемой цене сегодня есть. Пусть прилетает ночью. Да, будет Забора разобранная. Но это уже ее личные тернии на пути к мечте.

Ну а теперь слово боссам ФФКР.

Тренировки в первый день — не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть

— Первое, что хотелось бы узнать, — по поводу критериев отбора на чемпионат мира. Известно что-то об этом?

Александр Коган: Это то, о чем мы говорили на пресс-конференции. Вы были на ней? Бессмысленно сейчас это обсуждать, до чемпионата. Следующий вопрос. Вы знаете как — не угадали ни одной буквы. Мы сейчас не обсуждаем чемпионат мира, мы обсуждаем чемпионат России.

— Давайте про то, что будет в Челябинске. Популярность фигурного катания растет, но тренировки на чемпионате для всех закрыты. Наверняка за аренду катков приходится платить, почему бы не сделать их открытыми? Ладно, мы, журналисты, но для публики-то. Билеты продавать.

Александр Коган: Вы в курсе, что сейчас карантин?

— В Красноярске была та же практика, значит, дело не только в карантине.

Александр Коган: Здесь нечего обсуждать. Журналистов пускать — для чего? Ради бога — приходите и смотрите тренировки на основном катке. На «Юность» (тренировочный каток, вчера и сегодня там тренируются только женщины. — Прим. «СЭ») мы не пускаем никого. Зрителей на тренировки в первый день мы никогда не пускали, потому что это не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть. За исключением нескольких фанатов и нескольких журналистов. Второй момент: если вы уж затронули экономические факторы, то могу сказать, что любой дополнительный обслуживающий персонал стоит гораздо дороже, чем возможная выручка от продажи билетов. Делать это [продавать билеты] на такие внутренние соревнования бессмысленно и неправильно.

Александр Горшков: Нас тогда обвинят, что федерация всеми правдами и неправдами зарабатывает на несчастных зрителях и спортсменах.

— То есть причина не только в коронавирусе?

Александр Коган: Да, я вам ответил, что экономические причины — одни из серьезнейших, потому что это большие деньги, которые должна потратить федерация. На что? И хочу подчеркнуть, что для федерации главное — спортсмены и тренеры. Вы это прекрасно понимаете. Это наша работа. Все остальное вторично, а они для нас важнее всего. Их моральное состояние, особенно в момент, когда они должны выйти откатать на соревнованиях. Пожалуйста, вы как профессионалы, представители СМИ, приходите на тренировки на основном катке, я понимаю, что туда можно людей пускать. (Вчера журналистам туда проникнуть не удалось. — Прим. «СЭ»)

Кадр с тренировки женщин на чемпионате России (Instagram @tanjaflade). Видео и посещение запрещены. pic.twitter.com/6Vv2j3ZCoc — Lublineс93 (@Lublinec931) December 24, 2020

У федерации есть планы нескольких турниров во второй части сезона

Александр Горшков: Я все-таки вернусь к первому вопросу об отборе. Как вы догадываетесь, этот сезон не имеет аналогов, и все вещи приходится пересматривать периодически в связи с развитием ситуации, чтобы никому не навредить. Никаких заготовленных рецептов ни у кого нет, приходится все делать с чистого листа и иногда устраивать мозговой штурм, чтобы как-то двигаться дальше.

— Но можно ли говорить, что Челябинск будет не единственным в системе отбора на чемпионат мира?

Александр Горшков: Я бы сейчас об этом не говорил. Будем смотреть.

— Но в даты чемпионата Европы будет некий турнир?

Александр Коган: Это уже следующий вопрос. У нас есть планы не одного турнира, а нескольких, которые преследуют цель, о которой говорит Александр Георгиевич. Это сохранение спортивной формы наших фигуристов.

Александр Горшков: У нас будет исполком, который будет рассматривать различные варианты. Мотивацию, самое главное. Спортсмен готовится через боль и нагрузки, преодоление себя и аскетизм. Заставить себя заниматься этим просто так, не имея перед глазами ближайшей цели, а только некую отсроченную, которая может исчезнуть, очень сложно. Это нормальная человеческая психология.

— Сроки этих турниров январь — март, получается?

Александр Горшков: Сейчас не готов говорить, будет решение исполкома. Есть разные идеи.

— Но первое-второе место на чемпионате России гарантирует попадание в сборную?

Александр Горшков: У нас же есть принципы формирования команды. Сезон неоднозначный. Будем смотреть, как выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Александр Коган: Я бы добавил, что цель чемпионата России — отобрать спортсменов на Европу и мир, но не только эта цель есть. Одна из серьезнейших целей — сформировать сборную на следующий сезон. Он крайне важен для всех нас.

Мы не меняли регламент

— Александр Ильич, должна прозвучать тема регламента. Был один регламент, затем отбирали спортсменов на чемпионат по-другому. Вам не кажется это юридически непоследовательным? Хотя бы в том смысле, что на сайте федерации не появилось бумаги, исправляющей первый документ?

Александр Коган: Абсолютно не кажется. Потому что регламент — это совсем другое, не то, что вы имеете в виду. То, о чем вы говорите, — это была наша цель стимулировать спортсменов для участия в этапах Кубка России, чтобы поддержать их соревновательную форму, чтобы они подошли к пику в том состоянии, котором необходимо. Поэтому мы ничего не меняли. Мы добавляли спортсменов. Это сказки. Вы меня хотите вернуть к Заборе? (Обращаясь ко мне. — Прим. «СЭ»)

— Наверное, эта фамилия должна была прозвучать.

Александр Коган: Она должна была у вас прозвучать, потому что вы пытались найти какой-то негатив, по всей видимости. А я вам объясняю: Забора, девочка, набрала за два этапа вроде бы 230 баллов в сумме. У нас 190-200 баллов набирают за один этап. О чем можно говорить? Чемпионат страны — мероприятие, где должен быть определенный уровень готовности спортсменов. Это не просто как в лыжах — вот я смог, я сто пятидесятый и бегу. Мы говорим, что чемпионат требует определенной квалификации, высочайшей. Именно потому что сейчас фигурное катание на таком пике. Мы должны поддерживать реноме чемпионата России как основного турнира, куда допускаются сильнейшие. А не те, кто смог доехать, как где-то было написано. Спасибо большое, до свидания.

— Но отобралась же она по регламенту, Александр Ильич.

Александр Коган: Нет, не отобралась.

— У нас есть какой-то технический минимум? Почему?

Александр Коган: Во-первых, да, есть технический минимум. А во-вторых, у нас нет такого, что раз участвовал ты в двух этапах, то попал. Где это было написано?

— В таблице. В топ-18 же она попала, если следовать регламенту.

Александр Коган: Она не попала. Вы ошибаетесь. Так, чтобы вы понимали, — она была 23-я.

На этом гендиректор федерации попрощался и ушел из филармонии на вечерний челябинский мороз.

Итоговая таблица Кубка России. Одиночницы

1 (1). Александра Трусова — 36 очков (2 этапа)*

2 (2). Анна Щербакова — 36 (2)*

3 (3). Камила Валиева — 34 (2)*

4 (4). Дарья Усачева — 30 (2)*

5 (5). Майя Хромых — 28 (2)*

6 (6). Анна Фролова — 28 (2)*

7 (7). Софья Самодурова — 24 (2)*

8 (8). Ксения Цибинова — 24 (2)*

9 (9). Мария Талалайкина — 18 (2)*

10 (10). Елизавета Нугуманова — 18 (2)*

11 (11). Анастасия Тараканова — 18 (2)*

12 (-). Алена Косторная — 16 (1)**

13 (12). Валерия Шульская — 14 (2)**

14 (13). Станислава Молчанова — 14 (2)*

15 (-). Елизавета Туктамышева — 14 (1)*

16 (14). Валерия Костина — 13 (2)*

17 (15). Станислава Константинова — 12 (2)*

18 (16). Арина Онищенко — 10 (2)*

19 (-). Анастасия Гулякова — 10 (1)*

20 (-). Камила Султанмагомедова — 10 (1)

21 (-). Арина Андреева — 4 (1)

22 (-). София Сарновская — 4 (1)

23 (17). Алина Забора — 2 (2)

24 (-). Анна Сидорова — 2 (1)

25 (-). Вита Карева — 1 (1)

26 (-). Екатерина Монич — 1 (1)

В скобках — место с учетом критерия выступления на двух этапах Кубка России.

Состав сборной России на сезон-2020/2021

Алина Загитова**

Алена Косторная**

Евгения Медведева**

Александра Трусова*

Елизавета Туктамышева*

Анна Щербакова*

Резерв сборной России на сезон-2020/2021

Анастасия Гулякова*

Софья Самодурова*

Ксения Синицына**

* Фигуристки, заявленные на чемпионат России

** Фигуристки, снявшиеся с чемпионата России из-за проблем со здоровьем или приостановившие карьеру