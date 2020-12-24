«Мы не меняли регламент, это сказки». Руководители российского фигурного катания ответили на критику
После красочной жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию, из которой можно было бы делать шоу не хуже церемоний ФИФА, руководители Федерации фигурного катания России Александр Горшков и Александр Коган любезно согласились поговорить с журналистами. По цифрам видно, что вы, читатели, прохладно относитесь к официальным комментариям ФФКР и не жалуете их сверхинтересом. Но данное интервью мы посчитали важным дать полностью и без купюр — потому что оно получилось, возможно, самым эмоциональным за последнее время.
Надо отдать должное генеральному директору федерации — сказав, что он не большой поклонник моего творчества, он не отказался поговорить и ответил на острые вопросы. Времени было в обрез, и не все темы удалось затронуть — в таком бурном сезоне имя им легион. Но хочется надеяться, что острота и конструктив не взаимоисключат друг друга и в будущем.
Однако по поводу регламента и отбора на чемпионат мы так и не сошлись. Таблицу Кубка, о которой сказал в конце разговора Александр Коган, я видел и даже сам составлял — но, во-первых, не важнее ли сам принцип, чем конкретные личности вроде Алины Заборы? Что же до подопечной Алексея Урманова — она все-таки отобралась на чемпионат, если выкидывать (согласно регламенту) тех, кто не смог поехать на два этапа. Перебор с буквоедством? Согласен. Но ведь на данный момент в чемпионате участвует только 17 девушек. Уж место в запасе Забора заслужила. Два рейса Сочи — Челябинск по приемлемой цене сегодня есть. Пусть прилетает ночью. Да, будет Забора разобранная. Но это уже ее личные тернии на пути к мечте.
Ну а теперь слово боссам ФФКР.
Тренировки в первый день — не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть
— Первое, что хотелось бы узнать, — по поводу критериев отбора на чемпионат мира. Известно что-то об этом?
Александр Коган: Это то, о чем мы говорили на пресс-конференции. Вы были на ней? Бессмысленно сейчас это обсуждать, до чемпионата. Следующий вопрос. Вы знаете как — не угадали ни одной буквы. Мы сейчас не обсуждаем чемпионат мира, мы обсуждаем чемпионат России.
— Давайте про то, что будет в Челябинске. Популярность фигурного катания растет, но тренировки на чемпионате для всех закрыты. Наверняка за аренду катков приходится платить, почему бы не сделать их открытыми? Ладно, мы, журналисты, но для публики-то. Билеты продавать.
Александр Коган: Вы в курсе, что сейчас карантин?
— В Красноярске была та же практика, значит, дело не только в карантине.
Александр Коган: Здесь нечего обсуждать. Журналистов пускать — для чего? Ради бога — приходите и смотрите тренировки на основном катке. На «Юность» (тренировочный каток, вчера и сегодня там тренируются только женщины. — Прим. «СЭ») мы не пускаем никого. Зрителей на тренировки в первый день мы никогда не пускали, потому что это не тот процесс, который кто-то хочет посмотреть. За исключением нескольких фанатов и нескольких журналистов. Второй момент: если вы уж затронули экономические факторы, то могу сказать, что любой дополнительный обслуживающий персонал стоит гораздо дороже, чем возможная выручка от продажи билетов. Делать это [продавать билеты] на такие внутренние соревнования бессмысленно и неправильно.
Александр Горшков: Нас тогда обвинят, что федерация всеми правдами и неправдами зарабатывает на несчастных зрителях и спортсменах.
— То есть причина не только в коронавирусе?
Александр Коган: Да, я вам ответил, что экономические причины — одни из серьезнейших, потому что это большие деньги, которые должна потратить федерация. На что? И хочу подчеркнуть, что для федерации главное — спортсмены и тренеры. Вы это прекрасно понимаете. Это наша работа. Все остальное вторично, а они для нас важнее всего. Их моральное состояние, особенно в момент, когда они должны выйти откатать на соревнованиях. Пожалуйста, вы как профессионалы, представители СМИ, приходите на тренировки на основном катке, я понимаю, что туда можно людей пускать. (Вчера журналистам туда проникнуть не удалось. — Прим. «СЭ»)
Кадр с тренировки женщин на чемпионате России (Instagram @tanjaflade). Видео и посещение запрещены. pic.twitter.com/6Vv2j3ZCoc— Lublineс93 (@Lublinec931) December 24, 2020
У федерации есть планы нескольких турниров во второй части сезона
Александр Горшков: Я все-таки вернусь к первому вопросу об отборе. Как вы догадываетесь, этот сезон не имеет аналогов, и все вещи приходится пересматривать периодически в связи с развитием ситуации, чтобы никому не навредить. Никаких заготовленных рецептов ни у кого нет, приходится все делать с чистого листа и иногда устраивать мозговой штурм, чтобы как-то двигаться дальше.
— Но можно ли говорить, что Челябинск будет не единственным в системе отбора на чемпионат мира?
Александр Горшков: Я бы сейчас об этом не говорил. Будем смотреть.
— Но в даты чемпионата Европы будет некий турнир?
Александр Коган: Это уже следующий вопрос. У нас есть планы не одного турнира, а нескольких, которые преследуют цель, о которой говорит Александр Георгиевич. Это сохранение спортивной формы наших фигуристов.
Александр Горшков: У нас будет исполком, который будет рассматривать различные варианты. Мотивацию, самое главное. Спортсмен готовится через боль и нагрузки, преодоление себя и аскетизм. Заставить себя заниматься этим просто так, не имея перед глазами ближайшей цели, а только некую отсроченную, которая может исчезнуть, очень сложно. Это нормальная человеческая психология.
— Сроки этих турниров январь — март, получается?
Александр Горшков: Сейчас не готов говорить, будет решение исполкома. Есть разные идеи.
— Но первое-второе место на чемпионате России гарантирует попадание в сборную?
Александр Горшков: У нас же есть принципы формирования команды. Сезон неоднозначный. Будем смотреть, как выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Александр Коган: Я бы добавил, что цель чемпионата России — отобрать спортсменов на Европу и мир, но не только эта цель есть. Одна из серьезнейших целей — сформировать сборную на следующий сезон. Он крайне важен для всех нас.
Мы не меняли регламент
— Александр Ильич, должна прозвучать тема регламента. Был один регламент, затем отбирали спортсменов на чемпионат по-другому. Вам не кажется это юридически непоследовательным? Хотя бы в том смысле, что на сайте федерации не появилось бумаги, исправляющей первый документ?
Александр Коган: Абсолютно не кажется. Потому что регламент — это совсем другое, не то, что вы имеете в виду. То, о чем вы говорите, — это была наша цель стимулировать спортсменов для участия в этапах Кубка России, чтобы поддержать их соревновательную форму, чтобы они подошли к пику в том состоянии, котором необходимо. Поэтому мы ничего не меняли. Мы добавляли спортсменов. Это сказки. Вы меня хотите вернуть к Заборе? (Обращаясь ко мне. — Прим. «СЭ»)
— Наверное, эта фамилия должна была прозвучать.
Александр Коган: Она должна была у вас прозвучать, потому что вы пытались найти какой-то негатив, по всей видимости. А я вам объясняю: Забора, девочка, набрала за два этапа вроде бы 230 баллов в сумме. У нас 190-200 баллов набирают за один этап. О чем можно говорить? Чемпионат страны — мероприятие, где должен быть определенный уровень готовности спортсменов. Это не просто как в лыжах — вот я смог, я сто пятидесятый и бегу. Мы говорим, что чемпионат требует определенной квалификации, высочайшей. Именно потому что сейчас фигурное катание на таком пике. Мы должны поддерживать реноме чемпионата России как основного турнира, куда допускаются сильнейшие. А не те, кто смог доехать, как где-то было написано. Спасибо большое, до свидания.
— Но отобралась же она по регламенту, Александр Ильич.
Александр Коган: Нет, не отобралась.
— У нас есть какой-то технический минимум? Почему?
Александр Коган: Во-первых, да, есть технический минимум. А во-вторых, у нас нет такого, что раз участвовал ты в двух этапах, то попал. Где это было написано?
— В таблице. В топ-18 же она попала, если следовать регламенту.
Александр Коган: Она не попала. Вы ошибаетесь. Так, чтобы вы понимали, — она была 23-я.
На этом гендиректор федерации попрощался и ушел из филармонии на вечерний челябинский мороз.
Итоговая таблица Кубка России. Одиночницы
1 (1). Александра Трусова — 36 очков (2 этапа)*
2 (2). Анна Щербакова — 36 (2)*
3 (3). Камила Валиева — 34 (2)*
4 (4). Дарья Усачева — 30 (2)*
5 (5). Майя Хромых — 28 (2)*
6 (6). Анна Фролова — 28 (2)*
7 (7). Софья Самодурова — 24 (2)*
8 (8). Ксения Цибинова — 24 (2)*
9 (9). Мария Талалайкина — 18 (2)*
10 (10). Елизавета Нугуманова — 18 (2)*
11 (11). Анастасия Тараканова — 18 (2)*
12 (-). Алена Косторная — 16 (1)**
13 (12). Валерия Шульская — 14 (2)**
14 (13). Станислава Молчанова — 14 (2)*
15 (-). Елизавета Туктамышева — 14 (1)*
16 (14). Валерия Костина — 13 (2)*
17 (15). Станислава Константинова — 12 (2)*
18 (16). Арина Онищенко — 10 (2)*
19 (-). Анастасия Гулякова — 10 (1)*
20 (-). Камила Султанмагомедова — 10 (1)
21 (-). Арина Андреева — 4 (1)
22 (-). София Сарновская — 4 (1)
23 (17). Алина Забора — 2 (2)
24 (-). Анна Сидорова — 2 (1)
25 (-). Вита Карева — 1 (1)
26 (-). Екатерина Монич — 1 (1)
В скобках — место с учетом критерия выступления на двух этапах Кубка России.
Состав сборной России на сезон-2020/2021
Алина Загитова**
Алена Косторная**
Евгения Медведева**
Александра Трусова*
Елизавета Туктамышева*
Анна Щербакова*
Резерв сборной России на сезон-2020/2021
Анастасия Гулякова*
Софья Самодурова*
Ксения Синицына**
* Фигуристки, заявленные на чемпионат России
** Фигуристки, снявшиеся с чемпионата России из-за проблем со здоровьем или приостановившие карьеру
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