Фигуристы постоянно придумывают невероятные каскады. За какими из них будущее?

Пятерной тулуп, вариации с тройным акселем и четверной последним элементом — через десять лет это может стать обыденностью.

Евгений Плющенко заходил на четверной лутц еще в 2000-х и практически выехал как минимум с одной попытки на соревнованиях. Японка Микки Андо сделала первый четверной в женском одиночном катании в 2002-м. Сейчас мужчины регулярно прыгают все квады на соревнованиях (что-то — реже, что-то, как квад тулуп, — постоянно), а девушки официально не исполняли только риттбергер. А совсем недавно в такое сложно было поверить.

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» точно описывает все происходящее на тренировках и соревнованиях — спортсмены никогда не останавливаются на достигнутом и пытаются придумать и сделать все более сложные прыжки и каскады. О самых необычных — в этом материале.

Тройной лутц + тройной флип

Это каскад выбивается из ряда прыжков ультра-си — тройные зубцовые прыжки делают все фигуристы более-менее высокого уровня. Да и два этих элемента, соединенных ойлером, сделать реально — такой каскад исполняет, к примеру, Екатерина Куракова из Польши. А вот добавить флип к лутцу без каких-то связующих шагов или элементов попытался только один спортсмен — сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Обычно фигуристы приземляются на правую ногу, поэтому и прицепляют к прыжку либо риттбергер, либо тулуп. Но можно рискнуть и приземлиться на левую, тогда получится добавить сальхов или флип. Этим воспользовался Артур Дмитриев-младший и сделал космический каскад на «челленджере» Nebelhorn Trophy в Германии в 2018 году. И даже получил за него небольшую надбавку в 0,24 балла. Но, честно говоря, исполнять этот элемент невыгодно — стоит он 11,2, что всего на 4 десятых больше тройного лутца + тройного риттбергера. А шансы на чистое исполнение минимальны.

Пятерной тулуп

Прыжки в пять оборотов — пока что утопия. Никто и не пытался зайти на пятерной, хотя многие наверняка думали о таком на будущее. Но весьма далекое. Только один смельчак смог не просто помечтать, а сделать. Пока что на удочке (специальном приспособлении для отработки прыжков), но это уже шаг вперед. Есть одно существенное «но» — даже если кто-то и зайдет в пятерной, то получит за него ноль баллов. Почему? Да просто прыжки в пять оборотов даже не прописаны в судейской системе Международного союза конькобежцев.

Четверной аксель

Кваксель как раз можно найти в шкале оценок ISU — он «стоит» 12,5 баллов. Только аксель, в принципе, самый сложный прыжок, так как прыгается с хода вперед. То есть технически, к примеру, триксель — это прыжок в три с половиной оборота.

Трое дерзнули попробовать четверной аксель. По крайней мер, это те, о ком известно болельщикам и СМИ. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прыгал его на тренировках и мечтает о том, чтобы добить его и стать первым фигуристом, которому покорится этот элемент. Чемпион мира Нейтан Чен сделал попытку на закрытой тренировке, так что видео долгое время не было. Но, в конце концов, и оно просочилось в интернет. Но кваксель американца больше похож на перекрученный тройной. Артур Дмитриев, любитель экзотики в фигурном катании, зашел на прыжок на этапе «Гран-при России"-2019, но не смог докрутить около половины оборота, упал и развалил всю остальную программу.

Кстати, Дмитриев вообще любил экспериментировать — на том же турнире в произвольной он попытался выполнить тройной аксель + ойлер + тройной риттбергер, но не докрутил последний прыжок. Зато именно попытками сделать такие безумные вещи Артур и запомнился:

— Впечатления интересные, потому что пошли на огромный риск. Не все удалось, но когда прыгаешь новые элементы (четверной аксель), то всегда есть риск. Я его взял на себя и ни о чем не жалею, — рассказывал Дмитриев «РИА Новости» о своей попытке квакселя.

Каскады из тройного акселя и четверного тулупа

Сами по себе эти прыжки ультра-си — одни из самых легких для мужчин. Триксель обычно первым учат и вставляют в программу (например, у юниоров запрещено исполнять четверные в короткой, зато аксель — можно), а потом идет четверной тулуп. Но сделать комбинацию этих элементов гораздо сложнее.

— На тренировках я делаю много прыжков, например, тройной аксель — четверной тулуп. Но всё это не имеет значения, если вы не делаете это на соревнованиях, — таково мнение японца Шомы Уно, которое он обозначил в разговоре с пресс-службой ISU.

Серебряный призер Олимпийский игр зашел на каскад из трикселя и квада тулупа на командном чемпионате мира-2019, сделал идеальный первый прыжок, но упал со второго. Оба элементы судьи признали докрученными, а сам каскад Уно попытался сделать во второй половине программы.

Есть пример и обратной последовательности этих прыжков — Юдзуру Ханю делает секвенцию из четверного тулупа и тройного акселя. В финале «Гран-при» в Турине олимпийский чемпион зашел и на два трикселя подряд, но устал после пяти четверных прыжков и не смог исполнить его (получился только один одинарный акскель). Секвенцию часто презрительно называют «чемпионской» — последовательность прыжков проще выполнить, а по базовой стоимости (сумме элементов) от секвенции отнимают 20%. Но скептицизм не применим по отношению к элементам ультра-си.

Четверной прыжок + ойлер + четверной сальхов

Есть еще один уникальный фигурист в сборной России — Владимир Самойлов. Он успел потренироваться у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и сейчас работает с Викторией Буцаевой. На турнирах особо выдающихся достижений у него пока нет, зато на тренировках этот спортсмен — точно король.

Четверной сальхов / лутц (выберите сами, какой прыжок вам больше нравится, Самойлов может сделать здесь любой) + ойлер + четверной сальхов — как вам такое? Это на соревнованиях не запрещено делать, но риск огромный. Каскад с сальховом будет стоить 19,9, а с лутцем — 21,7 баллов. В ближайшем будущем на соревнованиях такого не будет (хотя кто знает), но такие вещи заставляют поверить, что возможности фигуристов безграничны.

Бонус: параллельные четверные прыжки

Обычно в конце гала-шоу или просто на тренировках спортсмены пытаются сделать что-то интересное — соревнуются в четверных прыжках, делают безумные каскады из нескольких прыжковых элементов или даже исполняют параллельные элементы ультра-си. За примерами далеко ходить не надо — Дмитрий Алиев и Макар Игнатов побаловались четверным сальховом; Александра Трусова заполучила в напарники по параллельному кваду тулупу самого Юдзуру Ханю, а через год с небольшим прыгала его уже вместе с Леонидом Свириденко и Владимиром Литвинцевым одновременно.