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3 марта, 17:00

Костомаров постепенно выходит из комы. Но прогнозы по здоровью олимпийского чемпиона пока не радуют

Отдел спорта «СЭ»
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Российский фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российский фигурист Роман Костомаров
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российский фигурист Роман Костомаров
Фото Global Look Press
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Возможности Романа после выхода из больницы будут сильно ограничены.

Почти два месяца врачи борются за здоровье олимпийского чемпиона. Роман Костомаров был госпитализирован еще 10 января с пневмонией. С тех пор его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, спортсмен перенес многочисленные хирургические вмешательства. Согласно последним данным, в настоящее время фигуриста постепенно выводят из медикаментозной комы. Но за его состоянием пристально следят врачи «Коммунарки», опасаясь новых осложнений.

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Микроинсульт

В середине февраля СМИ шокировали информацией о том, что у Костомарова случился инсульт, который привел к закупорке сосудов мозга. Олимпийский чемпион провел ночь в реанимации, ему очищали кровь из-за сепсиса. Роману поставили диагноз «вторичный менингит», так как было осложнение от другой болезни.

Но врачам удалось отреагировать оперативно — и стабилизовать состояние фигуриста. В настоящее время его начали выводить из медикаментозной комы. И, как сообщают источники, это будет длительный процесс. Однако в данном случае это даже хорошо: быстрое восстановление обычно сопровождается таким же быстрым угасанием.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — приводит ТАСС слова источника.

Российский фигурист Роман Костомаров
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Плазмоферез

Для улучшения состояния Костомарова врачи прибегли к методике лечения заболеваний различных органов, основанной на фильтрации плазмы (жидкой части крови пациента) через специальную мембрану. Эта процедура позволяет избавить организм от накопившихся или выделяющихся токсинов, в том числе аллергенов и антигенов.

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Роман долгое время находился под аппаратами ЭКМО и ИВЛ, которые были ему жизненно необходимы. Но пневмония была настолько тяжелой, что при такой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в процесс. Врачи некоторое время не могли проводить какие-либо хирургические вмешательства из-за забитых сосудов у спортсмена. Но теперь провели процедуру очищения организма.

Как рассказывает источник, плазмоферез «дает хорошие шансы на выживание». Но все равно возможности организма олимпийского чемпиона будут неполными и он останется человеком с ограниченными возможностями, утверждает собеседник «СЭ», знакомый с ситуацией.

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Прогнозы

Что будет дальше с олимпийским чемпионом — сказать трудно. Врачи сохраняют позитивный настрой. Последнее время Костомаров не общался с близкими, так как находился в медикаментозном сне. «Как такового общения Романа с родными нет пока. Жена навещает его каждый день. Возможно, врачи сегодня попытаются вывести его из медикаментозного сна», — сказал источник matchtv.ru.

Хореограф и продюсер Илья Авербух, который запустил тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Костомарова, также отметил, что сохраняет позитивный настрой. Он добавил, что ситуация с Романом очень сложная, но надежда по-прежнему есть.

«Могу говорить, что мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, но ситуация действительно очень сложная. Иногда она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки. В каждом из городов тура проходит акция в его поддержку, мы поставили специальные боксы, чтобы зрители могли написать несколько слов поддержки от руки. Все эти письма будем передавать», — сказал Авербух «СЭ».

Фигурное катание
Роман Костомаров
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