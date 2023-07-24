Русскую фигуристку проигнорировали в трансляции на соревнованиях в Канаде. И наказали оценками

Сразу две россиянки проникли на соревнования за океаном.

Любопытные соревнования прошли в выходные в Орлеане в канадской провинции Онтарио. Это смотр молодых талантов под названием NextGen (следующее, или новое, поколение). Канадские таланты в возрасте 12-15 лет нам, разумеется, до лампочки, если бы не одно «но». В женском одиночном разряде на лед вышли сразу две русские девушки — Ульяна Ширяева и Алекса Волкова.

Эмигрантки рвутся к первым призам

Ширяева неплохо выступала по юниорам в России, хоть звезд и медалей с неба и не хватала. На юниорском первенстве-2022 в январе она стала 11-й, но набрала крепкие 182,4 балла. Волкова еще менее заметная фигуристка, зато дочь российского тренера Александра Волкова, открывшего в свое время Трусову, и канадского хореографа Мартин Даженэ. Обе участвовали в турнире под конкретными стартовыми номерами, не вне конкурса, то есть они официально перешли в канадское спортивное гражданство. Все-таки не одних Дэвис/Смолкина отпустили под другой флаг в последние полтора года (новоиспеченные, как хачапури, грузины дебютируют 1 августа в Лейк-Плэсиде).

Когда в прошлом августе я писал про переход Ширяевой в сборную Канады, то сравнивал ее результаты с оными у местных канадок. Получалось, что Ширяева спокойно брала бы серебро взрослого чемпионата Канады с ходу. Оценки в России, правда, имеют некоторый эффект раздутости, но то, что российская и канадская женская одиночка сейчас на разных полюсах мира фигурного катания, — однозначно. Но была в той статье и другая фраза: «Вопрос, насколько канадцам нужны успехи натурализованных русских».

И скорее здесь зарылась собака, которая должна привести нас к разнице в результатах Ширяевой-россиянки и Ширяевой-канадки. Надутый шарик российских высоких оценок канадцы мощно так проткнули иголкой.

Удар по самолюбию

Ульяна заняла в итоговом протоколе третье место (159,02), уступив всего 6,18 балла победительнице Роз Теру. Действительно, в лидирующей группе плотно расположились сразу четыре фигуристки, и расставить их было непросто. Нельзя утверждать, что Ширяева однозначно должна была выиграть. Хотя она чисто исполнила два самых сложных каскада вечера в произвольной с тройным лутцем. Но поражают оценки за более субъективную часть, компоненты, в которые входят мастерство катания, представление и композиция.

Надо понимать, что цифры у юниорок не такие высокие, как у Валиевой или Сакамото, и из 10-балльной шкалы они набирают 6-7 максимум. Но даже на таких низких показателях Ширяева проиграла Теру за два дня 19 баллов! Даже во взрослом катании это приличная разница, а тут и вовсе фантастическая. В субботу Ширяева стала предпоследней (!) из 15 участниц по компонентной оценке. Нет, понятно, что навыки катания не должны зависеть от прыжков, но выглядит странным, что фигуристка на последнем месте с падением и «бабочкой» обгоняет по презентации фигуристку, откатавшую чисто.

На следующий день занижение и унижение от судей продолжилось. На сей раз Ширяева проиграла всем в первой десятке, а третий судья снова поставил убийственную оценку 3,75.

Справедливости ради признаем, что Ширяева действительно не обладает выдающимся коньком и проигрывала по этому показателю соперницам. Вопрос лишь в мере этого проигрыша. Сформулируем так: россиянку не заваливали, но и поблажек точно не давали. Судили по максимально строгой планке. И теперь Ульяне, которая после объявления результата невольно (а может, очень даже вольно) скривила губы, предстоит осваивать основы канадской школы фигурного катания, а именно скольжение.

Исчезновение из протокола

Отдельный штришок — время выставления оценок на турнире. У Ширяевой от конца программы до объявления оценок прошло четыре минуты, у победительницы Теру — аж пять с половиной. Но трансляция для такого уровня соревнований была прекрасная — с музыкальными вставками и четкой графикой.

Единственная деталь подвела — из финальной таблицы почему-то в неизвестном направлении пропала бронзовая призерка, то есть та самая Ширяева.

Допустить, что она катала вне конкурса, невозможно — Ульяна указана третьей в протоколах на официальном сайте канадской федерации. Надеемся, режиссеры перестраховались или не знали, в каком статусе Ширяева приехала в Орлеан, потому что иначе пахнет кэнселингом. Впрочем, россиянка и так должна быть благодарна, что ее приютили наши соседи по Арктике.

Волкова заняла итоговое 13-е место (112,09). Но эти девушки по крайней мере имеют возможность выйти на международные соревнования — в отличие от талантливейших российских юниорок.