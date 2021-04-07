Тутберидзе обнимает Тарасову, Загитова зажигает сердце, Валиева загадочно улыбается: так выглядит шоу чемпионов

Клеопатра Загитовой, «50 оттенков серого» и кожанка Косторной и поезд для Медведевой — самые яркие кадры спектакля «Чемпионы на льду»

Перед началом шоу команды Этери Тутберидзе два тренера тепло поприветствовали друг друга и даже успели перекинуться парой фраз.

Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хореограф команды Тутберидзе Даниил Глейхенгауз лично «зажег» на льду каждую фигуристку.

Шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»: начало. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Один за всех и все за одного? Интересно, какой девиз у этой компании.

Участники шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загадочная улыбка Камилы Валиевой уже сейчас может конкурировать с улыбкой Моны Лизы.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Преданные болельщики на месте и для каждой фигуристки приготовили особенные сюрпризы. «Только Аня, только победа!» — иногда с трибун звучат мотивы футбольных кричалок.

Болельщики Алины Загитовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова в образе Клеопатры заставляет фанатов аплодировать на протяжении всего своего выступления. Эффектный костюм и интересный образ фигуристке очень к лицу.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хрупкая Элизабет Тырсунбаева удивила публику тем, что сама обеспечила себе музыкальное сопровождение игрой на скрипке.

Элизабет Тырсунбаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алена Косторная очень эмоционально обыграла на льду историю из фильма «50 оттенков серого».

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елизавета Туктамышева даже под лирические мелодии умеет появляться максимально эффектно.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эту фигуристку так просто не заморозить! Энергии Елизаветы хватит, чтобы растопить весь лед в Москве.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самый сложный макияж на шоу совсем не у девушек! Грузинский фигурист Морис Квителашвили основательно подходит к образу Джинна и на несколько часов приобретает волшебный оттенок кожи.

Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не так давно этот снимок мог быть о противостоянии тренера и бывшей фигуристки, но сейчас он — о плотной работе в одной команде.

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евгения Медведева снова попала под поезд. Ее олимпийская программа 2018 года по мотивам романа «Анна Каренина» заставляет девушку вновь и вновь демонстрировать трагедию главной героини.

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Это милое создание нам всем уже знакомо! Анна Щербакова — трехкратная чемпионка России и чемпионка мира, но пока еще юная девушка и не забывает про любимого мишку.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И это тоже Аня! В одном выступлении девушка разыгрывает совершенно разные образы и показывает, что умеет быть сильной и агрессивной, если это нужно для победы.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Болельщики желают Ане почаще быть милой и доброй, поэтому заваливают лед после ее проката плюшевыми мишками.

Игрушки на льду. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Новая программа Алины Загитовой зажигает ее сердце, и девушка делится этим светом со всем залом.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алена Косторная нарядила всех девушек в кожаные куртки и устроила собственное шоу. Задорный танец под Майкла Джексона фигуристки исполняли не слишком синхронно, но с полной самоотдачей!

Звезды шоу «Чемпионы на льду». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даниил Глейхенгауз с удовольствием демонстрировал собственные навыки в катании. Фигуристом ему стать не удалось, но хореограф вышел отличный!

Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Финальное фото — и шоу едет дальше, а московский зал еще долго не расходится, выкрикивая Этери Тутберидзе и ее ученицам слова любви.