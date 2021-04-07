Тутберидзе обнимает Тарасову, Загитова зажигает сердце, Валиева загадочно улыбается: так выглядит шоу чемпионов
Перед началом шоу команды Этери Тутберидзе два тренера тепло поприветствовали друг друга и даже успели перекинуться парой фраз.
Хореограф команды Тутберидзе Даниил Глейхенгауз лично «зажег» на льду каждую фигуристку.
Один за всех и все за одного? Интересно, какой девиз у этой компании.
Загадочная улыбка Камилы Валиевой уже сейчас может конкурировать с улыбкой Моны Лизы.
Преданные болельщики на месте и для каждой фигуристки приготовили особенные сюрпризы. «Только Аня, только победа!» — иногда с трибун звучат мотивы футбольных кричалок.
Алина Загитова в образе Клеопатры заставляет фанатов аплодировать на протяжении всего своего выступления. Эффектный костюм и интересный образ фигуристке очень к лицу.
Хрупкая Элизабет Тырсунбаева удивила публику тем, что сама обеспечила себе музыкальное сопровождение игрой на скрипке.
Алена Косторная очень эмоционально обыграла на льду историю из фильма «50 оттенков серого».
Елизавета Туктамышева даже под лирические мелодии умеет появляться максимально эффектно.
Эту фигуристку так просто не заморозить! Энергии Елизаветы хватит, чтобы растопить весь лед в Москве.
Самый сложный макияж на шоу совсем не у девушек! Грузинский фигурист Морис Квителашвили основательно подходит к образу Джинна и на несколько часов приобретает волшебный оттенок кожи.
Не так давно этот снимок мог быть о противостоянии тренера и бывшей фигуристки, но сейчас он — о плотной работе в одной команде.
Евгения Медведева снова попала под поезд. Ее олимпийская программа 2018 года по мотивам романа «Анна Каренина» заставляет девушку вновь и вновь демонстрировать трагедию главной героини.
Это милое создание нам всем уже знакомо! Анна Щербакова — трехкратная чемпионка России и чемпионка мира, но пока еще юная девушка и не забывает про любимого мишку.
И это тоже Аня! В одном выступлении девушка разыгрывает совершенно разные образы и показывает, что умеет быть сильной и агрессивной, если это нужно для победы.
Болельщики желают Ане почаще быть милой и доброй, поэтому заваливают лед после ее проката плюшевыми мишками.
Новая программа Алины Загитовой зажигает ее сердце, и девушка делится этим светом со всем залом.
Алена Косторная нарядила всех девушек в кожаные куртки и устроила собственное шоу. Задорный танец под Майкла Джексона фигуристки исполняли не слишком синхронно, но с полной самоотдачей!
Даниил Глейхенгауз с удовольствием демонстрировал собственные навыки в катании. Фигуристом ему стать не удалось, но хореограф вышел отличный!
Финальное фото — и шоу едет дальше, а московский зал еще долго не расходится, выкрикивая Этери Тутберидзе и ее ученицам слова любви.
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