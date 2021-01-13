«По-любому лучше, чем когда Загитова в хрущевке с бабушкой». Реакция соцсетей на коттеджи для фигуристок на базе Плющенко

Тарасова поддерживает новоселье, но у болельщиков есть вопросы

Постройка коттеджей для топ-фигуристок команды Евгения Плющенко на фоне информационного затишья если не взорвала, то как минимум заинтересовала соцсети. Первоначально в публичном доступе оказались фотографии недостроенных домов, которые выдали за жилье Александры Трусовой и Алены Косторной.

Александра Трусова и Алена Косторная будут жить не так роскошно, как обещала Рудковская в «Вечернем Урганте» https://t.co/WHK3fYJMxf pic.twitter.com/p9xNvu9Sbr — Газета «Собеседник» / Sobesednik.ru (@Sobesednik) January 11, 2021

Однако Яна Рудковская опровергла достоверность этой информации, а затем Плющенко со своим телефоном прошел по базе и показал территорию. Попутно рассказывая о возможности попариться в бане и о том, какое раздолье на базе собакам Трусовой.

Сторис Евгения Плющенко pic.twitter.com/hgdLSEzvnX — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) January 12, 2021

В соцсетях и сообществе специалистов восприняли постройку базы неоднозначно. Одни говорят, что это положительное событие, другие ищут подводные камни.

Татьяна Анатольевна Тарасова, к примеру, в комментарии «СЭ» одобрила действия Плющенко. Но при этом со свойственной жесткостью усомнилась в его статусе тренера:

— Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично! Можно только поздравить. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. И ты не ездишь домой, а там живешь. Мы еще не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он еще не тренер, — сказала мэтр.

Создание коттеджного поселка рядом с катком породило много шуток про «новый «Дом-2». Учитывая, что Ольга Бузова за последние месяцы сильно прокачала скиллы в фигурном катании, кто знает — может, и ее пригласят к «Ангелам»? Тем более что с возможностями приобретать новых фигуристов у академии все хорошо.

Отдельно в соцсетях обыграли фразу Плющенко о том, что «дроны не надо запускать и обижаться, что их сбили».

Мнения фанатов Трусовой, которой достался терем с табличкой «Русская ракета», скорее положительные, но и здесь не обошлось без подозрений. Так, в самой большой группе в Instagram, посвященной фигуристке, встречаются такие комментарии:

«Как бы не зазвездились спортсменки. Да, такой шик это статус, но...» — пишет пользователь alex_merzlikin.

Но большинство поддерживает стройку:

Kamila.inst: «Кто там еще говорит, что зря Саша поменяла штаб? Красота!»

Комментаторы на сайте «СЭ» схлестнулись в споре о том, можно ли сравнивать

«Тренерские качества тут не обсуждаем, но то, что Тутберидзе никогда и близко не сделает по-человечески для своих, он сделал», — пишет пользователь «Масару для Александры».

Ответ не заставил себя долго ждать:

«Это не деньги федерации. У него частное коммерческое предприятие. У Этери не стоит задача зарабатывать и раскручивать бизнес», — пишет Svetlana Echevskaya. «Их некорректно сравнивать», — добавляют другие комментаторы.

Евгений Плющенко. Этери Тутберидзе.

Некоторые называют открытие базы пиаром и попыткой отвлечь внимание от «четверных и пятерных». А piterstd считает, что девушек и вовсе «оторвали от цивилизации»:

«Домики для сборов или для постоянного проживания несовершеннолетних девочек? Они вселились с семьями или одни? <> Очень много вопросов о проживании несовершеннолетних девочек...»

«Да по-любому эти дома — лучший вариант, чем когда Загитова ютилась в двушке-хрущевке с бабушкой и собакой», — отвечает nikkon.

Следующий турнир, на котором выступят переселившиеся фигуристки, планируется в феврале. Федерация фигурного катания России собирается провести финал Кубка России со статусом отбора на чемпионат мира в Москве и коммерческий командный турнир. Там будет понятно, помог переезд на новое место экс-ученицам Тутберидзе или они останутся позади своих конкуренток.