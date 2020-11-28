«Ледниковый период» выиграл бывший хоккеист «Магнитки». Он сломал нос партнерше

В Канаде завершился сезон аналога «Ледникового периода». Чем он лучше российского шоу?

В России в разгаре «Ледниковый период» — рейтинговое шоу о фигурном катании. Настолько популярное, что ради новых выпусков в прямом эфире не показали произвольные программы с одного из немногих международных соревнований этого сезона — этапа «Гран-при» в России.

Но если российский «Ледниковый период» еще в самом разгаре, то канадский аналог на этой неделе подошел к концу. Новый сезон шоу Battle of Blades стал шестым. Увидеть интересные программы, радостные лица участников и в принципе какой-то новый приятный контент — неплохая идея, чтобы провести выходные. Для канадцев сейчас это может быть особенно актуально — в стране достаточно серьезные антикоронавирусные ограничения. Даже есть сложности с тренировками сборной — катки практически не работают.

Разбираемся, каковы правила канадского «Ледникового периода», рассказываем, кто же победил в новом сезоне и рассуждаем о том, почему это шоу можно считать лучше российского аналога.

Непрофессионалы в шоу — известные хоккеисты

Хоккей — самый популярный вид спорта в Канаде. Поэтому в Battle of Blades в качестве непрофессионалов выступают не певцы и актеры, а хоккеисты — или хоккеистки: в этом сезоне, как и в некоторых предыдущих, участвуют и представительницы женского хоккея. Дуэтов получилось восемь:

— Виолетта Афанасьева и Энтони Стюарт. Чемпионка мира по экстремальному фигурному катанию и бывший игрок НХЛ и КХЛ и победитель юниорских чемпионатов мира.

— Меган Агоста и Эндрю Поже. Меган — трехкратная олимпийская чемпионка. Сейчас она взяла паузу в спортивной карьере и работает в полицейском департаменте Ванкувера в качестве констебля. Ее партнер — трехкратный призер чемпионатов мира по фигурному катанию.

— Дженнифер Бортерил и Эрик Рэдфорд. Партнерша также три раза выигрывала Олимпиаду, играя в одной команде с Меган Агостой. Эрик победил на главном спортивном старте один раз — в командных соревнованиях в Пхенчхане.

— Кейтлин Уивер и Брайан Бикелл. Уивер выступала в паре с Эндрю Поже, но здесь бывшим партнерам пришлось соперничать друг против друга. Бикелл известен тем, что трижды брал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс».

— Ванесса Джеймс и Аким Алиу. Форвард нигерийско-украинского происхождения не так давно рассказал о своем конфликте с тренером Биллом Питерсом и стал символом борьбы с расизмом в НХЛ. Его партнерша Ванесса Джеймс выступала за Францию с Морганом Сипре, которого обвинили в том, что он отправлял несовершеннолетней непристойные фотографии.

— Карлотта Эдвардс и Крис Верстиг. Крис, как и Брайан Бикелл, брал Кубок Стэнли в составе той же команды. Интересно то, что его партнерша в Battle of Blades не особо известна в мире фигурного катания, она никогда не выигрывала медали крупных стартов и не участвовала в соревнованиях под эгидой ИСУ.

— Меган Дюамель и Войтек Вольски. Дюамель выступала на соревнованиях вместе с Эриком Рэдфордом, но болельщики фигурного катания знают Меган не только поэтому. В своем Twitter она часто высказывалась на тему оценок своих соперников. Например, она осудила баллы Татьяны Волосожар / Максима Транькова, указав на то, что на одном из выбросов на Олимпиаде у них была ошибка, а судьи этого не заметили. Ее партнер в проекте Войтек Вольски выступал в НХЛ и выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» в КХЛ. В России Войтек чуть не стал инвалидом, получив тяжелейшую травму на площадке.

— Джессика Кэмпбелл и Ашер Хилл. Партнерша впервые попала в канадскую хоккейную сборную в 2014 году, до этого став чемпионкой мира среди юниоров и самым ценным игроком турнира. Ашер Хилл — победитель юниорского первенства Канады 2008 года.

Среди судей этого сезона — трехкратный олимпийский чемпион Скотт Мойр и победительница хоккейного турнира на Олимпиаде в Сочи Натали Спунер, а также чемпион юниорского первенства Канады Элайдж Балде. Система оценивания схожа с российской: каждый судья выставляет одну оценку, максимальная — 6.0. В итоге каждый дуэт может получить до 18 баллов. Такое в этом сезоне случилось только два раза: в первом части финального выпуска максимум набрали Меган Дюамель / Войтек Вольски и Ванесса Джеймс / Аким Алиу. В российском «Ледниковом периоде» высокие баллы получить проще — каждую неделю как минимум одна или две пары заканчивают соревнования с максимальными оценками.

? Can we get a round of applause for our spectacular Season 6 judges? ?



? THANK YOU Scott Moir, Natalie Spooner and Elladj Bald?! ? @ScottMoir @natspooner5 @elladjbalde #BOTB pic.twitter.com/7HVOUCBsQV — ?? Battle of the Blades ?? (@CBCbattle) November 28, 2020

Баллы от судей не сразу решают судьбу участников. Публика тоже голосует. В итоге эти оценки и определяют двух номинантов на вылет. В конце выпуска эти два дуэта должны откатать свои программы, а судьи выбирают, кто из них покинет проект. Публика может поддержать своих фаворитов только так — из-за ограничений в связи с пандемией зрители на трибуны не допускаются.

Призовые деньги идут на благотворительность

Всего выпусков было шесть — в четырех из них участники должны были кататься под музыку на определенную тему: Хэллоуин, личная мотивация, канадская музыка и вечер развлечений. В конце был финал — сначала определялись те, кто занял в итоге 3 и 4 место. Учитывались голоса зрителей и оценки судей на этой неделе. Две топ-пары шли дальше и повторяли свои программы из предыдущего выпуска.

Важный момент: выигравший дуэт получает 100 тысяч канадских долларов. Эти деньги идут на благотворительность. Участники заранее говорят, какой организации достанутся призовые в случае их победы. В этом сезоне их оказалось два: фонд Сандры Шмирлер, помогающий младенцам в кризисных ситуациях, и благотворительный фонд госпиталя для больных детей.

Эти пожертвования стали возможными благодаря победе Меган Дюамель и Войтека Вольски. Причем дуэт «раскатался» только к концу проекта — они стали лучшими в двух последних выпусках. Меган и Войтек к тому времени уже исполняли подкрутку и выброс в два оборота. Что, кстати, стало причиной травмы Дюамель: фигуристка повредила нос, тренируя подкрутку.

Если один из партнеров до этого ни разу не стоял на коньках, вряд ли дуэт за несколько недель научится исполнять такие сложные элементы. В канадском «Ледниковом периоде» с этим немного проще — все-таки хоккей значительно отличается от фигурного катания, но оба партнера на коньках кататься умеют. В этом и относительное преимущество канадского проекта над российским: теоретически программы участников могут быть гораздо более зрелищными, а оценки — чуть объективнее (вспоминаем о том, что максимум здесь получить очень сложно).

Второе место в проекте досталось Джессике Кэмпбелл и Ашеру Хиллу, третье — Карлотте Эдвардс и Крису Верстигу.