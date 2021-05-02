Трусова хотела больше свободы. Как Русская Ракета уходила от Тутберидзе

Олимпийские надежды для фигуристки и ее семьи оказались дороже возможности прыгать пять четверных в одной программе.

В начале мая прошлого года, когда весь мир сидел дома и отчасти страдал от скуки, 15-летняя Александра Трусова взорвала информационное поле своим решением сменить тренера и уйти из группы Этери Тутберидзе. Стало известно, что фигуристка переходит к Евгению Плющенко. По неофициальной информации — из-за недовольства спортсменки своим положением в группе «Хрустальный» и отсутствия должного внимания. Все это еще больше подогрело интерес к ситуации. Оставалось лишь дождаться комментариев от самих участников конфликта.

Как стор она Тутберидзе комментировала уход Трусовой

Тутберидзе отреагировала на новость постом в Instagram.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе с хештегом «работаемдальше».

Из ее слов видны намеки на то, что Трусова предпочла более комфортные условия. Потом на это же намекнул хореограф группы Алексей Железняков в своих социальных сетях.

«С Этери я работаю много лет, практически с самого начала становления команды Тутберидзе-тим. Предложите мне хоть миллион долларов, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию. Есть такое слово «благодарность», помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят!»

А вот слова Даниила Глейхенгауза еще больше убедили: Трусова была чем-то недовольна. Хореограф заявил, что фигуристка не брала трубки.

«Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе. Об этом нас поставили в известность ее родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала», — сказал сайту Федерации фигурного катания России хореограф команды Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Он также прокомментировал предположения о том, что тренеры группы не уделяли Александре должного внимания — и это стало причиной ее ухода: «Конечно, это абсолютный фарс. Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым?»

«Все знают Евгения Плющенко как известного спортсмена, который добился высоких результатов. Но пока что-то сказать о его тренерской карьере сложно. Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Спортсмены, которые к нему переходили, — Сотникова, Саханович, Тараканова — никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров. Я прекрасно понимаю, что они хотят развиваться. У них есть прекрасный бэкграунд, с помощью которого в течение нескольких лет они пытаются позвать к себе как спортсменов, так и тренеров. Не могу говорить про другие группы, но мы уже с этим сталкивались. И суммы, и контакты известны».

«Видимо, в данный период они нашли людей, которые захотели пойти на их условия, что-то поменять. Это касается как Саши, хотя, учитывая ее возраст, здесь все решают родители, так и тренера Сергея Розанова. Но он взрослый человек и решения принимает сам. Сказать, что его что-то не устраивало, смешно. Это мой друг, которого я сам пригласил к нам работать. До этого Сергей занимался подкатками. И как все тренеры нашей группы, он рос, получал знания, технику, которая есть у нас в группе. Конечно, мы разочарованы состоявшимися переходами, но будем работать дальше. Мы знаем, к чему идем. У нас есть система. Мы одна семья. Двигаемся дальше».

В общем, явный внутренний конфликт налицо. Оставалось лишь дождаться слов самой Александры.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что говорила Трусова после ухода

Трусова опубликовала в Instagram подробный пост на тему своего ухода из «Хрустального» и, что примечательно, о настоящих причинах разрыва с командой «Тутберидзе» не написала ничего. В этой публикации были лишь благодарности за сотрудничество:

«Дорогие мои друзья! В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который, принял все вызовы, выстоял и победил.

Я остаюсь благодарной своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мной до этого момента. Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Царёву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы.

От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично. Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг.

Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70?, которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование. Дорогие друзья, еще раз спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшейся для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!» — написала фигуристка.

Но как это часто бывает, все причины начали всплывать гораздо позже момента самого перехода. Спустя пару месяцев фигуристка в фильме «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота» высказала все претензии к бывшему тренерскому штабу: спортсменке не нравилось, что ее ограничивают в количестве четверных прыжков в программе.

«Я ни разу не сделала свою программу — обидны были не столько третьи места, сколько это. И я расстраивалась. На финале «Гран-при» я настояла, чтобы были и аксель, и пять четверных. Не все получилось. После этого на чемпионате России мне убрали один четверной и аксель в короткой.

Я сначала была против, но в день соревнований согласилась, потому что это отбор. Решила: надо отобраться и дальше опять вставлять. Но на чемпионате Европы опять настояли тренеры, чтобы я откатала чисто с тремя. Но... Все равно нет. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше".

Также она отметила, что считает подобные переходы нормой. И добавила, что просто хочет попробовать что-то новое.

«Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров. Было много факторов, в том числе и уменьшение количества элементов ультра-си. Потом, почему-то же я не могу откатать чисто. Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно. Финальное слово при выборе тренера было за мной, я уже достаточно взрослая. Но обсуждали, конечно, вместе с родителями. Сейчас я хочу стабильно катать то, что есть, потом опять буду думать о рекордах. К Этери Георгиевне у меня осталось полное уважение, ничего к ней не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все».

И это еще не все. На контрольных прокатах в конце августа после короткой программы Трусова намекнула, что ее не устраивали программы, выдав фразу, которая пестрила во всех заголовках: «У меня наконец-то медленная музыка». Вот полная цитата:

«Немного волновалась, все-таки был долгий перерыв. Сегодня хотела показать свою программу хорошо, представить себя с другой стороны. У меня наконец-то медленная музыка, — поделилась обладательница прыжковых рекордов. — Новая Трусова, которую обещал Плющенко? Да, чувствую, что я меняюсь. Насчет роста не знаю, я не измеряла себя. Наверное, выросла, но на моей технике это не сказывается».

Конфликт, который исчерпан

Из всех комментариев следует, что недовольство со стороны фигуристки все-таки было. Трусова хотела прыгать как можно больше четверных, хотела катать что-то более лирическое, плюс третьи места — они также стали катализатором перехода. По ходу сезона мы увидели, что все эти «хочу» были воплощены в жизнь: лирика в короткой программе, попытки тройного акселя, желанные пять четверных в произвольной, на которые фигуристка пошла на чемпионате мира. Но, судя по всему, должного удовлетворения все это Александре не принесло — и она решила вернуться обратно.

Из всех трех сторон возвращение прокомментировал только сам Плющенко, который опубликовал довольно эмоциональный пост в своем Instagram.

От самой Александры и от Этери Георгиевны никаких комментариев не последовало. Вышел уже в некотором роде традиционный ролик в эфире Первого канала. Однако, в отличие от возвращения Алены Косторной, где фигуристка объяснила свое решение, никаких слов Трусовой мы не услышали.

Тем не менее, раз подобное решение было принято и самой фигуристкой, и Тутберидзе, которая приняла ее обратно, вывод следует один. Конфликт закончен. Теперь Трусова будет делать столько четверных, сколько скажет тренерский штаб. И конкретно сейчас ее это устраивает — не зря она приняла решение вернуться. О количестве четверных высказался хореограф Алексей Железняков в интервью «СЭ». И с его слов можно определить позицию всего тренерского штаба: для того чтобы добиться успеха, Саше нужно перестать гоняться за количеством четверных.

— Это только одному Богу известно! Прыгать пять четверных в программе — это очень сложно. Нужно же еще, чтобы была правильная подача и интерпретация в плане хореографии, эмоций... И прыгать при этом пять четверных — это нечто на космическом уровне. У меня есть сомнения по этому поводу. Саша атлетически серьезно готова к таким вещам, поэтому вполне может это сделать, но как хореограф могу сказать: при пяти четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую и конкурировать в этом плане с Щербаковой.

Здесь нужно найти какую-то золотую середину. Да и пять четверных — это довольно опасная история, поэтому нужно, чтобы было все уравновешенно. Нельзя, чтобы ребенок убивался. Главное, чтобы к ней вернулось состояние уравновешенности: чтобы не дергалась, ничего не боялась. Ей нужно скинуть с себя эту глупую ответственность, что, мол, «я — ракета». Вот «я — ракета», поэтому должна пойти и прыгнуть пять четверных. Убиться, но прыгнуть! Вот эту обязанность перед всеми она должна скинуть со своих плеч и работать с легким настроением. Физические данные позволят ей выйти на серьезный уровень, — подытожил Железняков.

Остается только запастись терпением к новому сезону и посмотреть, как изменится Трусова, ее катание и контент. Ведь теперь она будет беспрекословно подчиняться решениям старого-нового штаба.