Американских фигуристов ограничивают авторскими правами. Для выбора музыки теперь нужно получать разрешение у артиста?

Незаметная проблема выходит наружу.

На соревнования по фигурному катанию интересно будет пойти даже человеку, который и спортом не интересуется. Если рассматривать все как концерт — ведь пока идет большой турнир, можно услышать множество популярных композиций на любой вкус. От современной попсы до классики академической музыки — разброс жанров и правда поражает. Для фигуристов музыка — важная часть выступления, и под ее ритмы выстраивается весь образ. Только хотят ли сами музыканты подобного продвижения? Ведь в эпоху защиты интеллектуальной собственности вопрос авторских прав на музыку в спорте будто бы и не учитывается.

Федерация фигурного катания США собрала базу «допустимой» музыки

Попробуйте интереса ради добавить популярный музыкальный трек в свой ролик на YouTube. Даже небольшой отрезок в добросовестных целях. Например, для анализа особенностей исполнения песни или демонстрации важных аспектов эпохи и культуры. Но ваши цели никого не волнуют — предупреждение от роботизированной системы проверки авторских прав от Google прилетит практически мгновенно. Продвигать свой контент, используя защищенную авторскими правами музыку, нельзя. Ровно так же, как нельзя злоупотреблять видеоцитатами из фильмов или видеосюжетов других авторов на площадке. Но при этом на том же YouTube десятки тысяч часов контента с музыкой, права на использование которой никто не получал. Речь идет о соревнованиях по фигурному катанию, гимнастике и синхронному плаванию. Там регулярно звучат мелодии из топ-чартов, и будто никому до этого нет дела.

Ситуация — фигурист А решает выступить на турнире под музыку артиста Б. Будет ли он спрашивать у последнего разрешение? Отчислять артисту часть призовых в случае успеха? Современные правила по защите интеллектуальной собственности подразумевают именно такое поведение. О чем решила напомнить своим спортсменам Федерация фигурного катания на коньках США. «Музыка — важный элемент выступления, при использовании которого нужно подтвердить наличие соответствующих прав и лицензий, — предупреждает она своих спортсменов. — Положения и законы, касающиеся авторского права и лицензирования музыки, строго соблюдаются, и их нарушение может привести к гражданско-правовым санкциям и возмещению ущерба». Понимая, что каждый отдельный запрос от конкретного фигуриста будут рассматривать месяцами, US Figure Skating предложила решение — вести базу допустимой музыки. Федерация договорилась с двумя лицензионными организациями, и мелодии из их фонотеки можно использовать без всяких проблем.

Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Фото Global Look Press

Фигуристы уже судились из-за авторских прав на композиции

Каталог и правда огромный: тут и новейшая классика, и хиты предыдущих эпох, и даже российская музыка. Например, несколько песен Егора Крида, Сергея Лазарева и даже Полины Гагариной, которую недавно внесли в санкционный список. Хочешь последний альбом Coldplay — пожалуйста. Решил вспомнить кантри 1970-х — нет проблем. Мексиканские романсы, французский шансон, K-pop и джаз — проблем с жанрами и направлениями никаких. При этом надо понимать, что письмо об авторских правах от федерации носит рекомендательный характер и ограничений на использование музыки вне выкупленной фонотеки нет. Только в таком случае возможные нюансы фигурист должен будет разрешать самостоятельно. А вопросы со стороны правообладателя вполне могут быть. Использование музыки в спорте — серая зона для закона, и отношения пока держатся на игнорировании двух этих индустрий друг друга.

Многие артисты, наоборот, даже рады тому, что их произведения берут герои спорта. К тому же понимают, что большие соревнования — это площадка для продвижения. Однако есть и те, кто против, чтобы под его песни кто-то выступал и боролся за медали. И в таком случае он имеет право подавать в суд. К примеру, пару лет назад авторы кавера на House of the Rising Sun из программы американцев Алексы Книрим и Брендона Фрейзера судились со спортсменами и требовали с них «компенсировать ущерб» за нелегальное использование музыки. И это не единственный случай. В 2019-м пострадал канадец Кевин Рейнольдс. Правовые споры заставили его отказаться от саундтрека к игре Ni no Kuni и срочно готовить новые программы. Уже на основе музыки, доступной миру бесплатно.

Кевин Рейнольдс. Фото Global Look Press

Права на интеллектуальную собственность необходимо ограничивать

Юристы не дают точного ответа о статусе копирайта на музыку в спорте. Есть мнение, что само по себе использование мелодии в качестве аккомпанемента для творческого образа допустимо без финансовой компенсации, только вот при платном входе на соревнования правообладатель вправе потребовать часть дохода с продажи билетов. Или долю с призовых — если спортсмену удалось на своих выступлениях заработать. Конечно, чаще всего о таких выплатах никто и не вспоминает. Однако сама возможность для владельца прав на музыку запретить публичное исполнение своего произведения накладывает на спортсмена ограничения и ставит последнего в уязвимое положение.

Артист может запретить исполнение музыки хоть за сутки до турнира, так что спортсмен окажется в щекотливой ситуации. Поэтому желание американской федерации предотвратить правовые споры заранее и мотивировать фигуристов брать только безопасные треки с лицензией понятно. Только вот сама ситуация, когда копирайт мешает спорту, едва ли выглядит адекватной. Тем более что границы этих самых интеллектуальных прав весьма размыты. Ведь за музыкой можно пойти дальше и закрепить в законе охранный статус хореографических движений. Помните публичный спор Даниила Глейхенгауза с хореографом Джоджо Гомез? Постановщик посмотрел на ютубе ее танец под песню Билли Айлиш и практически воспроизвел его на льду. Повторил этот фокус Глейхенгауз и с номером Камилы Валиевой под танец «Уэнсдей», с той лишь разницей, что актриса Дженна Ортега была рада тому, что ее движения подхватила звезда спорта.

Заявить права можно на платье, на образ, в целом на саму программу. Тренер Оксана Булычева собиралась судиться с бывшей ученицей по поводу прав на постановку. 12-летней Елизавете Андреевой поставили номер в «Самбо-70», после чего она сменила тренерскую группу. Но при этом оставила постановку команды Булычевой, что и вывело Оксану из себя. И с одной стороны, стоит уважать труд и мысли других людей. Но с другой — а что же мы должны видеть тогда на льду, случайную генерацию звуков из нейросетей? Пока и на нее не заявит авторские права создатель ChatGPT OpenAI.