Как сейчас выглядит фигуристка Медведева? Она стала веганом и сильно похудела

Евгения Медведева завершать карьеру не собирается. Спортсменка чувствует в себе силы и желание побороться за путевку на Олимпиаду, но для этого требовалось пойти по непростому пути. Первым шагом стало примирение и возвращение к Этери Тутберидзе . Вторым — залечивание старых травм и болячек.

Шаг третий — вегетарианство. Еще в прошлом году Евгения отказалась от мяса, потому что так, по ее словам, легче держать вес. И результат мы видим уже сейчас. Спортсменка заметно похудела и вовсю готовится составить конкуренцию Косторной, Трусовой, Щербаковой и другим российским фигуристкам.

Однако в ближайшем будущем всех ждет новое противостояния Медведевой и Загитовой. Причем каким оно будет — никто не знает. 5-7 февраля в Москве пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. Две прославленные фигуристки будут капитанами своих команд (подробности здесь).

Непонятно, выйдут ли они сами на лед и каким образом будут принимать участие. От этого становится еще более интересно!

Пока же посмотрим на изменения Медведевой. Спойлер — очень сильно изменилась Евгения.

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/CEGlOLuvKL — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/JUSoumLahh — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/eHB1GqOmrK — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/e0FQrE1jZ6 — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/be66DfS4bI — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/Iu4rZkF0eh — Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II