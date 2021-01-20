Как сейчас выглядит фигуристка Медведева? Она стала веганом и сильно похудела
Шаг третий — вегетарианство. Еще в прошлом году Евгения отказалась от мяса, потому что так, по ее словам, легче держать вес. И результат мы видим уже сейчас. Спортсменка заметно похудела и вовсю готовится составить конкуренцию Косторной, Трусовой, Щербаковой и другим российским фигуристкам.
Однако в ближайшем будущем всех ждет новое противостояния Медведевой и Загитовой. Причем каким оно будет — никто не знает. 5-7 февраля в Москве пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. Две прославленные фигуристки будут капитанами своих команд (подробности здесь).
Непонятно, выйдут ли они сами на лед и каким образом будут принимать участие. От этого становится еще более интересно!
Пока же посмотрим на изменения Медведевой. Спойлер — очень сильно изменилась Евгения.
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/CEGlOLuvKL— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/JUSoumLahh— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/eHB1GqOmrK— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/e0FQrE1jZ6— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/be66DfS4bI— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
Фигуристка Евгения Медведева в 2020-м году pic.twitter.com/Iu4rZkF0eh— Вандефульный спорт (@dvVyFZIhMZgjJUu) January 20, 2021
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