Медведева обыграла Загитову, а Косторная помирилась с Глейхенгаузом. Чем запомнится шоу Тутберидзе в Казани?

Начало гастролей фигуристок из «Хрустального» вызвало ажиотаж среди болельщиков.

В Казани стартовало турне заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. «Хрустальный» планирует практически весь апрель радовать выступлениями своих фигуристок почти все крупнейшие города страны — от Москвы и Санкт-Петербурга до Перми и Краснодара. Но начали свое путешествие спортсмены команды Тутберидзе вместе с приглашенными друзьями спортшколы с третьей столицы России — Казани. И за кулисами большого шоу было много сюжетов: от возвращения в спорт Элизабет Турсынбаевой до принятия Аленой Косторной программы от Даниила Глейхенгауза, которая меньше года назад стала камнем преткновения в их отношениях.

Татнефть Арена перед началом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» pic.twitter.com/5sNT8ineEu — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 3, 2021

Щербакова до сих пор не осознала свой статус чемпионки мира

Турне шоу Тутберидзе должно было стартовать год назад. Сразу после чемпионата мира в Монреале, где группа Этери могла выиграть все медали в женском одиночном, после чего тройка Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова ехали по запланированному маршруту Москва-Казань-Санкт-Петербург и так далее... Но из-за пандемии в 2020 не было ни чемпионата мира, ни турне. Но спустя год Тутберидзе со своим проектом все-таки добралась Казани, где со второй попытки пытается раскрутить свой спортивный бренд и капитализировать популярность.

За этот год многое изменилось — Косторная до чемпионата мира не доехала, а Трусова хоть и участвовала на турнире в Стокгольме, но уже не в статусе спортсменки «Хрустального». Загитова перестала, по сути, считаться действующей фигуристкой, а Евгения Медведева вернулась в Россию и теперь снова тренируется с Тутберидзе. Более того, Косторная успела совершить путешествие туда и обратно в «Ангелы Плющенко» меньше, чем за один сезон. Не изменила своих позиций разве что Щербакова, впервые выступая в Казани уже в статусе чемпионки мира.

После триумфа в Швеции Анна пока и не осознала до конца своего успеха. Не дают подумать о своем новом статусе тренировки, от которых в «Хрустальном» никто не освобождается. «Постепенно какое-то осознание приходит, но пока нет. Думаю, мне потребуется еще много времени», — сказала Щербакова после выступления. Она была по традиции крайне вежливой. А кроме этого — очень счастливой, поскольку на шоу в Казани она смогла выступать при зрителях на трибунах. По словам Анны после шведского «пузыря» на ЧМ ей атмосферы общения с болельщиками очень не хватало. В Татарстане организаторы шоу смогли собрать максимум, который допускают местные власти — порядка 7 тысяч человек. И Щербакова будто хотела уделить внимание каждому, не отказывая никому в автографе или фотографии. Каток она в итоге покидала последней.

Зрители на шоу Этери Тутберидзе в Казани pic.twitter.com/Iig54MVauS — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 3, 2021

Загитова не смогла чисто исполнить ни одного прыжка

На фоне ажиотажного интереса к Анне даже забылись разборки фанатских группировок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. В кои-то веки свой спор они решили провести продуктивно, соревнуясь в том, кто теплее встретит любимицу в неожиданно холодной для начала апреля столице Татарстана. Если судить по плакатам, то очевидно преимущество за TeamZagitova. У них было не меньше шести крупных баннеров и больше двадцати небольших по всей арене. Один огромный баннер и вовсе висел вдоль трибун на протяжении всего шоу, поэтому забыть о факте участия Алины в шоу было невозможно. Фанаты Медведевой сидели, сгруппировавшись в одном секторе и количественно плакатов у них было меньше. Зато поклонники Евгении подошли к поддержке своего кумира с креативом, бросая на лед после ее выступлений светящиеся плюшевые звезды.

Загитова раздает автографы фанатам pic.twitter.com/GJYaCnwsrr — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 3, 2021

Сколько мы бы ни говорили о том, что эпоха Медведевой и Загитовой в прошлом, но в сознании большинства рядовых россиян они остаются самыми известными нашими фигуристками. Поэтому на всех рекламных плакатах рисовали именно Алину и Евгению. Не было даже Камилы Валиевой, для которой Казань — родной город. Все ждали именно героев Пхенчхана и воспринимали шоу Тутберидзе как возможность увидеть их. Хотя с точки зрения разбирающегося в фигурном катании человека смотреть было особо не на что. По концепции в проекте Этери необходимо исполнять соревновательные программы, причем желательно не упрощая их сложность. Загитова вышла со своей произвольной прошлого сезона, но «Клеопатру» она не выкатывала даже во время постоянных тренировок. Сейчас у Алины занятия на катке проходят нерегулярно — в итоге она упала абсолютно со всех прыжков, кроме одинарного акселя. С недокрутом. Показательный под «Нотр-дам де Пари» у Загитовой тоже не получился.

Если сравнивать девушек, то Медведева конечно Загитову обыграла. Евгения исполнила все прыжковые в своих двух прокатах относительно чисто и в целом выглядела в разы убедительнее и мощнее. Только в прокате «Анны Карениной», которую фигуристка после тяжелой Олимпиады исполняла до этого всего лишь раз, у Евгении было всего два прыжковых элемента из положенных семи.

Косторную убедили вернуться к летней программе от Глейхенгауза

Другие же девушки по возможности старались соблюдать правило Этери по исполнению программ в изначальной вариации технического контента, либо близкой к ней. К примеру, Софья Акатьева без проблем скрутила четверной тулуп, как и Камила Валиева, а под финал шоу Акатьева с Валиевой и вовсе выдали параллельный каскад четверного тулупа с тройным. Старалась не сбавлять в требованиях к себе и Анна Щербакова, но усталость и очевидно до сих пор не лучшее состояние здоровья не позволили ей сделать четверные. Не особо пытался заходить в квады и Морис Квителашвили, но в целом и не ради ультра-си прыжков его звали на это шоу. А ради забавного номера с Джинном, где на этот раз Морису ассистировала Валиева.

Сама Валиева в Казани катала программы из сезона 2019/20 — «Девочку на шаре» и Exogenesis из произвольного прошлого года. Оба проката были если не выдающимися, то близкими к такой оценке. Но удивляет скорее не форма Камилы, а другой момент. Пусть не прямым текстом, но Камила намекала, что ей наскучил образ девушки с картины Пабло Пикссо и она хотела бы отойти от ее исполнения. Пока что добро девушке не дают. Возможно, в «Хрустальном» в принципе не спрашивают какой номер девушки хотят показать на шоу. Иначе как объяснить, что Алена Косторная выступала под Lovely Билли Айлиш? Еще в сентябре она с ужасом рассказывала, какую безвкусицу ей ставил Глейхенгауз и как она сбежала от ужасных постановок в «Самбо-70» к Евгению Плющенко.

Но теперь Косторная вернулась к Тутберидзе в статусе заблудшей дочери, которая нуждается в искуплении. Идею с необходимостью публичных извинений аккуратно продолжили шутками ведущего и на шоу в Казани. Видимо, одним из шагов на пути к восстановлению справедливости для тренеров «Хрустального» стало решение заставить Алену исполнять ненавистную программу. Второй вариант — она сама принесла извинения Глейхенгаузу, примирилась с постановщиком, и сама предложила вспомнить о его летних наработках. Впрочем, обе теории друг друга не исключают, а скорее дополняют.

Выглядела Алена, конечно, совсем не так, что на финале «Гран-при» в декабре 2019, когда казалось, что перед ней открыт весь мир. Сейчас Косторная всего лишь «одна из» в группе Тутберидзе, причем если забыть про громкую фамилию не столь и очевидны особые преимущества чемпионки Европы над остальными. Может, зря в последний момент в ее пользу лишали участия в шоу Майи Хромых? Не было прежних эмоций, легкости, драйва проката. И даже коронная фишка Алены — скольжение, уже не выглядит тем элементом, к которому никак нельзя найти претензий.

Участники шоу Этери Тутберидзе в Казани pic.twitter.com/430LTdywnG — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 3, 2021

Тутберидзе представила свою атрибутику

Еще больше вопросов к выступлению вице-чемпионки мира Элизабет Турсынбаевой, но здесь уже сам факт выхода казахстанки на лед после почти полуторогодовалого отсутствия вызывает уважение. Вокруг Турсынбаевой за это время было много слухов, важнейший из которых — потенциальное завершение карьеры она теперь опровергла. И так ли важно в данном контексте, что она исполняла во время своих прокатов. А делала она с ощутимым трудом двойные прыжки.

Совсем обошлись без прыжков только, понятное дело, танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Глейхенгауз. Мы не ошиблись, он тоже был среди участников выступления. Началось шоу с целого посвящения великому хореографу, который по порядку «зажигал» новые звезды своими гениальными постановками. Рассуждая о мотивации Этери в принципе заморачиваться с организацией подобного проекта, то совсем вычеркивать имиджевую составляющую точно не стоит. Тутберидзе хочет закрепить свой статус номер 1 в российском фигурном катании — теперь не только в спорте, но и в ледовых шоу.

Именно поэтому у нее теперь сложные отношения с Ильей Авербухом, а в 2019 году Этери в тестовом режиме провела шоу в Краснодаре. Два года назад это был эксперимент, а сейчас уже шоу Этери напрямую конкурирует с продюсерской компанией Авербуха. У Ильи в эту пятницу тоже было выступление в Красноярске. И не сказать, что Тутберидзе, несмотря на отсутствие опыта и большой команды, Авербуху уступает. Перед стартом турне тренер «Хрустального» юридически оформила компанию ООО «TeamTutberidze», одним из видов деятельности которого по документам является создание и реализация одежды. И уже в Казани представила первую собственную атрибутику — за 300 рублей можно было купить защитную маску как у тренерского штаба школы, а за 1000 — майку или кепку с лаконичными логотипами команды.

Ажиотаж на точке атрибутики Тутберидзе pic.twitter.com/hZ5LHaNkhJ — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 3, 2021

Понятное дело, что концепция и реализация как шоу, так и сувенирной продукции от Тутберидзе пока что далеки от идеала, но уже за желание коммерциализировать свой бренд тренера и ее команду стоит заслуженно похвалить. Тем более, что зритель голосует рублем — а вызвать ажиотаж в перенасыщенной спортивными и околоспортивными событиями в Казани очень сложно.