Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!

Репортаж с представления с участием Ковтуна, Энберта, Погорилой и других.

Российские ледовые шоу переходят на круглогодичный график. Едва отгремели новогодние Шахерезады и Снегурочки, как в честь Масленицы прямо в центре Москвы дается новое шоу в рамках «Московских сезонов». Оно не такое масштабное, как новогодние, и проходит на открытом импровизированном катке, сооруженном прямо в центре столицы.

Но вход за смешные деньги, а состав и набор трюков весьма впечатляющ. В этом убедился корреспондент «СЭ», сходивший на воскресное шоу в снегопад и -8 градусов. Такая погода не помешала участникам делать тройные и даже обливаться водой.

Энберт делает выбросы с новой партнершей

Официальное название шоу — «Байки русской балалайки», сюжет — это масленичные гулянья под русские песни от «Валенок» и «Полюбил Андрияшка Парашку» до «В лабутенах и восхитительных лаптях», что бы это ни значило. Шоу проходило 17-19 февраля в два захода ежедневно, в 17.00 и 19.00 и длилось около часа. Следующие (и последние) сеансы — 24-26 февраля в это же время.

Несмотря на сплошной снег, в воскресенье я насчитал практически весь набор тройных — Ковтун делал сальхов, были тулупы от Мурашова, даже флипы и риттбергеры. Правда, не всегда удачные, и фигуристы предпочитали уходить в «бабочки», а не падать.

Александр Энберт откатался, вероятно, с девятой или десятой партнершей за карьеру — чемпионкой России Верой Базаровой. Только в спорте у Энберта были соревнования с пятью разными девушками, и в шоу популярность петербуржца среди женщин была лихо обыграна. В шоу он катался с Евгенией Медведевой, Ольгой Кузьминой и Региной Тодоренко, и это только то, что сразу приходит на ум. С Базаровой они показали двойной выброс и двойную подкрутку, тодесы и кучу поддержек, а также такой крайне опасный трюк.

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Рашн традишн

Но и это не самое страшное — были сальто через лежащего человека, прыжки через виртуальный костер (за который отвечала вязанка дров), но...

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Все это не так врезается в память, как трюк с Ice Bucket Challenge прямо в начале спектакля. Смельчак в одних шортах и коньках выезжает в центр катка и окатывает себя водицей из лохани в -8 на морозе и ветру. Рашн традишн, это понятно, но после случая с Романом Костомаровым на такие вещи смотришь с еще большим трепетом. Никакого морализаторства — человек сам владелец своего здоровья и имеет право им распоряжаться как хочет, но символично, что такая акция проходит в шоу Татьяны Навки, экс-партнерши Костомарова. Но народу зашло на ура, а это главное — хлеба и зрелищ. Трибуны, кстати, были полны — человек 300 на них точно поместилось, а значит, за одни выходные шоу посетило две тысячи человек.

Из других фишек шоу стоит упомянуть пробежку босиком по льду — надеемся, ни одна нога при трюке не пострадала.

Погорилая вернулась после родов

Интересно, что шоу собрало фигуристов разных поколений и «прокачанности» — завсегдатай Энберт и участница «Гран-при» Серафима Саханович, которая на долгое время пропала с радаров. Егор Мурашов — его кейс и вовсе удивительный. В сентябре он рассказал «СЭ», что перешел в сборную Швейцарии, но, вероятно, не может участвовать в международных соревнованиях. На чемпионате страны занял второе место, а теперь Швейцария стала одной из главных стран в европейском фигурном катании — взяв две сенсационные бронзы на Евро. Кстати, некоторые страны, как Украина и Литва, очень болезненно относились к участию своих представителей в шоу Навки. Но нейтральным швейцарцам это побоку.

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Анна Погорилая ну просто героиня. Родить ребенка, скинуть 14 килограммов после этого и катать в шоу на таком хорошем уровне в 24 года — дорогого стоит. Фигурное катание не биатлон или лыжи, куда возвращаются после родов косяками.

Ну и Максим Ковтун, который в абсолютном порядке, с докрученными тройными и двойным акселем на открытом воздухе мог бы посоперничать и с нынешними лидерами. Действительно интересно сделать турнир на открытом воздухе, как классика в НХЛ или нашей ВХЛ — и там на четверные шли бы не все.

Ближайшие шоу — на следующих выходных, а параллельно в Череповце и Ярославле начнется тур Ильи Авербуха, а Алена Косторная с Георгием Куницей выступают в «Дракуле».